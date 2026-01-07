Οι Mesh επιστρέφουν μετά από 9 χρόνια με το νέο single "Exile" και ανακοινώνουν άλμπουμ

Οι Βρετανοί Mesh επιστρέφουν δισκογραφικά έπειτα από εννέα χρόνια με το νέο video single "Exile", το πρώτο καινούριο τους τραγούδι μετά το άλμπουμ Looking Skyward του 2016. Παράλληλα, το συγκρότημα επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες του επερχόμενου studio άλμπουμ The Truth Doesn’t Matter, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου 2026 μέσω της Dependent Records, με τα pre-orders να είναι ήδη διαθέσιμα.

Το "Exile" αποτελεί edit του εναρκτήριου κομματιού του νέου δίσκου και συνοδεύεται από επίσημο video clip σε σκηνοθεσία του Kieran Gallop (GLK Media), με πρωταγωνίστρια την Olivia Heath. Σύμφωνα με το συγκρότημα, το τραγούδι πέρασε από μια δημιουργική διαδικασία δύο σταδίων, με τη βασική instrumental δομή να γράφεται στο Μπρίστολ και τους στίχους να ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια των μίξεων στη Γερμανία.

Ο συνθέτης και πολυοργανίστας Richard Silverthorn εξηγεί ότι στόχος του ήταν να γράψει ένα κομμάτι με φωτεινή διάθεση αλλά σκοτεινό, μελαγχολικό υπόβαθρο. Αν και είχε έτοιμη τη δομή και το ρεφρέν, ένιωθε πως κάτι έλειπε, μέχρι να προσθέσει το arpeggio μοτίβο στην αρχή, το οποίο άλλαξε τον χαρακτήρα του τραγουδιού και του έδωσε τον υπνωτιστικό, δυναμικό του ρυθμό. Όπως αναφέρει, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συγγραφή της μουσικής και αφού είχε ολοκληρωθεί η μίξη του άλμπουμ, ο Mark Hockings του έστειλε το κομμάτι με τα φωνητικά, κάνοντάς του αμέσως σαφές ότι αυτό έπρεπε να είναι το πρώτο single.

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής και στιχουργός Mark Hockings περιγράφει πως οι στίχοι γράφτηκαν κάτω από έντονη χρονική πίεση, κατά τη διάρκεια των τελικών μίξεων με τον παραγωγό Olaf Wollschläger στο Burscheid της Γερμανίας. Χρησιμοποιώντας το κινητό του και δουλεύοντας στο Cubasis σε «νεκρούς χρόνους», άντλησε έμπνευση από βιβλία όπως το Chicken Soup for the Soul, τη βιογραφία του David Bowie The Man Who Fell to Earth και το Stranger in a Strange Land του Heinlein. Τα πρώτα φωνητικά ηχογραφήθηκαν πρόχειρα στο μπαλκόνι του Wollschläger και ολοκληρώθηκαν αργότερα στο στούντιο, σε μια διαδικασία τελευταίας στιγμής που, όπως τονίζει, άξιζε τον κόπο.

Σχετικά με το νέο άλμπουμ The Truth Doesn’t Matter, οι Mesh αναφέρουν ότι θεματικά εστιάζει σε μια «εποχή μετα-αληθινών ψεμάτων». Όλα τα κομμάτια γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν από τους Mark Hockings και Richard Silverthorn στο Mesh HQ και στο The Summerhouse στο Μπρίστολ, με τη μίξη να γίνεται στη Γερμανία και το mastering να υπογράφεται από το ίδιο το συγκρότημα, με συμπληρωματική επιμέλεια από τον Wollschläger.