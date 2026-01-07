Πληροφορίες

Ο A$AP Rocky επιστρέφει με το "Punk Rocky" και ένα σουρεαλιστικό video με τη Winona Ryder

Αυτό είναι το lead single από το επερχόμενο άλμπουμ "Don’t Be Dumb", συνδυάζοντας ψυχεδελικό punk ήχο με ένα video γεμάτο alter egos και καλεσμένους όπως η Winona Ryder.

A$AP Rocky
Ο A$AP Rocky επέστρεψε με νέο single, το "Punk Rocky", συνοδευόμενο από ένα σουρεαλιστικό video clip με εντυπωσιακό καστ, στο οποίο ξεχωρίζει η παρουσία της Winona Ryder. Το κομμάτι αποτελεί το lead single από το επερχόμενο άλμπουμ του Don’t Be Dumb, που κυκλοφορεί την επόμενη Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, και κινείται σε ψυχεδελικές rock φόρμες, μακριά από τις καθιερωμένες hip hop νόρμες.

Στο "Punk Rocky", ο Rocky τραγουδά για μια σχέση που τελειώνει οριστικά, με στίχους ωμούς και εξομολογητικούς, πάνω σε έναν ήχο που φλερτάρει ανοιχτά με το punk και το garage rock. Το video έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των fans: ο Rocky εμφανίζεται με ροζ ρόλεϊ στα μαλλιά να κάνει πρόβα σε ένα γκαράζ με την punk μπάντα του, ενώ η Ryder, στον ρόλο της γειτόνισσας, παρακολουθεί φορώντας μπλουζάκι Beavis And Butthead και τρώγοντας βατόμουρα, πριν η ένταση με τη φασαρία αρχίσει να ανεβαίνει.

Στο clip συμμετέχουν επίσης ο Danny Elfman, ο Thundercat και ο ξάδερφος του Rocky, A$AP Nast. Το video φαίνεται να παίζει κομβικό ρόλο στη συνολική αφήγηση του άλμπουμ, καθώς ο A$AP Rocky παρουσιάζει τα πολλαπλά alter egos του. Σύμφωνα με το Variety, στο "Punk Rocky" ζωντανεύουν πέντε από αυτά: ο ίδιος ως GR1M, ο Tommy Revenge ως RUGAHAND, ο Thoto ως BABUSHKA BOI, οι δίδυμοι Williams ως SHIRTHEAD, με τον DUMMY να εμφανίζεται επίσης στο πλευρό τους.

Με το "Punk Rocky", ο A$AP Rocky δείχνει ξεκάθαρα ότι το Don’t Be Dumb θα είναι ένα πολυεπίπεδο project όπου ήχος, εικόνα και περσόνες μπλέκονται σε μια ενιαία, αλλόκοτα punk αφήγηση.

 

 

