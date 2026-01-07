Η Björk υπέρ της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας μετά τις δηλώσεις Τραμπ για προσάρτηση

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald J. Trump επανέφερε δημόσια τις απειλές του περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας. Την ίδια ημέρα, σε δηλώσεις του, υποστήριξε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται απολύτως τη Γροιλανδία» για λόγους άμυνας, θέση που επανέλαβε την Κυριακή μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Björk παρενέβη δημόσια, δημοσιεύοντας ένα αιχμηρό μήνυμα υπέρ της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ισλανδή καλλιτέχνις εξέφρασε τον βαθύ της τρόμο απέναντι στην αποικιοκρατία, σημειώνοντας ότι η ιδέα οι κάτοικοι της Γροιλανδίας να περάσουν «από έναν σκληρό αποικιοκράτη σε έναν άλλον» είναι «πολύ βίαιη για να την φανταστεί κανείς».

Η Björk αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική εμπειρία της Ισλανδίας, η οποία βρισκόταν υπό δανική κυριαρχία μέχρι το 1944, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα της κατάφερε να διατηρήσει τη γλώσσα και την πολιτισμική της ταυτότητα. Παράλληλα, υπενθύμισε σκοτεινά κεφάλαια της σχέσης της Δανίας με τη Γροιλανδία, όπως τη δικαστική προσφυγή 143 Γροιλανδών γυναικών που κατήγγειλαν ότι τους τοποθετήθηκαν ενδομήτρια αντισυλληπτικά χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, καθώς και τα λεγόμενα «τεστ γονεϊκής επάρκειας» που οδήγησαν στον αποχωρισμό παιδιών από τις οικογένειές τους.

Η δημόσια τοποθέτηση της Björk έρχεται να προσθέσει μια ισχυρή πολιτισμική φωνή στη διεθνή συζήτηση για το μέλλον της Γροιλανδίας, τη στιγμή που η γεωπολιτική ένταση στην Αρκτική εντείνεται και το ζήτημα της αυτοδιάθεσης επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.