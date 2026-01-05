Οι Molotovs κάνουν φασαρία με το νέο single "Get A Life"

Οι Molotovs επιστρέφουν με το "Get A Life", ένα νέο single που δεν προσπαθεί να είναι ευγενικό, και ούτε να κρύψει τα δόντια του. Όπως δηλώνει και το ίδιο το συγκρότημα, το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε «όλους τους hateful bastards εκεί έξω» και το εννοούν. Το κομμάτι λειτουργεί ως opening track για το επερχόμενο άλμπουμ Wasted On Youth, δίνοντας από το πρώτο δευτερόλεπτο το στίγμα ενός δίσκου που πατά ξεκάθαρα στο punk. Κάτω από δύο λεπτά διάρκειας, το "Get A Life" είναι μια συμπυκνωμένη έκρηξη ενέργειας: κιθάρες στο κόκκινο, τύμπανα που τρέχουν χωρίς ανάσα και στίχοι που πετάγονται κατά πρόσωπο σαν πρόκληση.

Τα αδέρφια Matt και Issey Cartlidge δείχνουν ξανά γιατί το όνομά τους άρχισε να ακούγεται τόσο νωρίς και τόσο δυνατά. Punk και indie επιρροές μπλέκονται χωρίς φίλτρο, με στίχους τύπου “Are you ready / For me to take you somewhere? / Do I frustrate you / Like chewing gum stuck in your hair?”, απλοί, κοφτοί, ενοχλητικοί όσο πρέπει.

Το τραγούδι έχει ήδη παιχτεί σε πρόσφατα live τους, με την επίσημη κυκλοφορία να συνοδεύεται από ένα χαρακτηριστικά ειρωνικό σχόλιο του συγκροτήματος ότι γράφτηκε για να μιλήσει «σε όλους εσάς τους hateful bastards». Ο Matt το ξεκαθαρίζει: «Μόλις μπαίνουν τα πρώτα riffs, ο χώρος τρελαίνεται. Είναι punk τραγούδι. Αγαπάμε Buzzcocks, Libertines, The Horrors, The Jam, Pistols, The Undertones. Είναι θυμωμένο, είναι ευθύ, και δεν μπορώ να σας πω σε ποιον απευθύνεται».

Οι Molotovs δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Έχουν ήδη παίξει πάνω από 600 live, έχουν ανοίξει συναυλίες για ονόματα όπως οι Sex Pistols (feat. Frank Carter), Blondie, The Libertines, Iggy Pop και The Damned. Παράλληλα, έχουν κατακτήσει αρκετά Top 10 singles και έβαλαν ενεργά πλάτη στη διάσωση του ιστορικού Bush Hall στο Δυτικό Λονδίνο. Όπως σημειώνει η Issey, «το Bush Hall είναι ζωτικής σημασίας για εμάς, αλλά τόσα άλλα venues παλεύουν να επιβιώσουν. Η Βρετανία έχει τεράστια ιστορία στο rock, αλλά χωρίς χώρους, οι νέες μπάντες δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν».