Πληροφορίες

Το live φιλμ των Depeche Mode "M" έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Γυρισμένο στα sold-out shows του "Memento Mori" στο Μεξικό, το "Μ" κάνει πρεμιέρα στο Netflix αυτή την εβδομάδα.

Depeche Mode
Avopolis Team

Το επικό live φιλμ M των Depeche Mode ετοιμάζεται να περάσει από τη μεγάλη οθόνη στο streaming, καθώς θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Το φιλμ βασίζεται σε πλάνα από τις θρυλικές εμφανίσεις του συγκροτήματος στην Πόλη του Μεξικού, στο πλαίσιο της περιοδείας Memento Mori, όπου ο Dave Gahan και η παρέα του έπαιξαν μπροστά σε σχεδόν 200.000 θεατές σε τρία συνεχόμενα sold-out βράδια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος κινηματογραφιστής Fernando Frías de la Parra, με το M να λειτουργεί όχι απλώς ως concert film, αλλά ως στοχαστικό πορτρέτο πάνω στη μουσική, τον θάνατο και την παράδοση.

Το Memento Mori ήταν το 15ο άλμπουμ των Depeche Mode και το πρώτο μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους Andy Fletcher το 2022. Η περιοδεία που ακολούθησε (2023–2024) κάλυψε 112 συναυλίες και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, λειτουργώντας σχεδόν σαν συλλογικό πένθος αλλά και επιβεβαίωση αντοχής.

Το M έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival 2025, προβλήθηκε σε πάνω από 2.500 κινηματογράφους σε περισσότερες από 60 χώρες, κυκλοφόρησε σε φυσική μορφή και συνοδεύτηκε από το live άλμπουμ Memento Mori: Mexico City. Τώρα, βρίσκει τη φυσική του συνέχεια στο streaming.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του Netflix, το M «εξερευνά τη σχέση του Μεξικού με τη μουσική, τη θνητότητα και την παράδοση, μέσα από το sold-out πέρασμα των Depeche Mode από την Πόλη του Μεξικού». Όπως είχε δηλώσει ο Frías πριν κάτι μήνες στο NME, το project γεννήθηκε από την ανάγκη της μπάντας να επιστρέψει μετά την πανδημία και την απώλεια του Fletcher, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο μήνυμα και το συναισθηματικό βάρος του άλμπουμ, συνεχίζοντας, με διαφορετικό βλέμμα, το κινηματογραφικό νήμα που είχε ανοίξει ο Anton Corbijn με το Spirits In The Forest.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Molotovs

Οι Molotovs κάνουν φασαρία με το νέο single "Get A Life"

Υπάρχουν στιγμές που το punk δεν ζητά εξηγήσεις, απλώς εμφανίζεται, φωνάζει "Get A Life" και...
Depeche Mode

Το live φιλμ των Depeche Mode "M" έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Γυρισμένο στα sold-out shows του "Memento Mori" στο Μεξικό, το "Μ" κάνει πρεμιέρα στο Netflix αυτή την...
PJ Harvey

Η PJ Harvey δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο

Η PJ Harvey αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε δημιουργική φάση για νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο, μέσα από μια...

Featured

Wreckless Eric

Wreckless Eric – England Screaming

Το "England Screaming" βρίσκει τον Wreckless Eric να ξαναπιάνει κάποια παλιά τραγούδια από τα 80s γεμάτα...
5 άλμπουμ για τον Ιανουάριο

5 άλμπουμ για τον Ιανουάριο

5 άλμπουμ για ακρόαση χωρίς skip, από τα 80s έως τα 20s: πανκ ένστικτο, ανθρώπινο μυαλό και το...
Melody's Echo Chamber

Melody's Echo Chamber – Unclouded

Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded", ένα ψυχεδελικό dream-pop άλμπουμ εκτός...

Best of Network