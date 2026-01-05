Πληροφορίες

Η PJ Harvey δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο

Η PJ Harvey αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε δημιουργική φάση για νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο, μέσα από μια στοχαστική ανάρτηση που μοιράστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

PJ Harvey
Avopolis Team

Κάνοντας έναν απολογισμό του 2025, η Harvey σημείωσε πως η χρονιά έκλεισε με το τέλος της διετούς περιοδείας του I Inside the Old Year Dying σε Αυστραλία και Ιαπωνία, τον Μάρτιο. «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και απόλαυσα βαθιά το να ζωντανεύω τη μουσική μέσα από μια κοινή εμπειρία», έγραψε, περιγράφοντας την περιοδεία ως μια από τις πιο ουσιαστικές φάσεις της πρόσφατης διαδρομής της.

Κοιτώντας προς τα μπροστά, αποκάλυψε ότι από τότε γράφει τραγούδια για τον επόμενο δίσκο της και ποιήματα για το επόμενο βιβλίο της, μια διαδικασία που, όπως λέει, «πάντα με εκπλήσσει και με δοκιμάζει, αλλά είναι κάτι στο οποίο ξέρω ότι είμαι βαθιά αφοσιωμένη».

Το τελευταίο της βιβλίο, Orlam (2022), εξερευνούσε την παιδική ηλικία, τη σεξουαλικότητα και τη ζωή στην αγγλική ύπαιθρο μέσα από αφηγηματική ποίηση, γραμμένη κυρίως στη διάλεκτο του Dorset. Ο τελευταίος της δίσκος, το I Inside the Old Year Dying, κυκλοφόρησε το 2023 και αποτέλεσε την πρώτη της συλλογή νέου υλικού μετά από επτά χρόνια.

Παράλληλα, η Harvey μοιράστηκε και μια προσωπική playlist με κομμάτια που τη βρίσκουν «εμπνευστικά και ενδυναμωτικά», με ονόματα όπως οι Robbie Basho, Nils Frahm, Laura Cannell και Jed Kurzel.

Το 2025, συμμετείχε επίσης στο benefit compilation Los Angeles Rising για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ενώ ένωσε τη φωνή της με καλλιτέχνες και οργανισμούς που ζητούν από τη βρετανική κυβέρνηση να επιβάλει όριο στις τιμές της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων, καταγγέλλοντας τις πρακτικές των scalpers που αποκλείουν τους πραγματικούς fans.

Χωρίς ημερομηνίες, χωρίς υποσχέσεις. Μόνο μια ήσυχη, επίμονη δημιουργική κίνηση, όπως ακριβώς δουλεύει πάντα η PJ Harvey, λίγο έξω από τον θόρυβο, λίγο πιο κοντά στην ουσία.

 

