Ο Billy Joel επέστρεψε απρόσμενα στη σκηνή μετά το πρόβλημα υγείας του

Ο Billy Joel έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στη σκηνή, σηματοδοτώντας την πρώτη του ζωντανή παρουσία μετά τη διάγνωση νευρολογικής διαταραχής. Ο Joel ανέβηκε στο stage στις 2 Ιανουαρίου 2026, στο αμφιθέατρο του Wellington στη Φλόριντα, πλάι στους Turnstiles, μια tribute μπάντα αφιερωμένη στο έργο του.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια της πόλης και συγκέντρωσε αρκετές χιλιάδες θεατές. Κάπου στη μέση του set, το κοινό είδε τον ίδιο τον άνθρωπο πίσω από τα τραγούδια να ανεβαίνει στη σκηνή, προκαλώντας αυθόρμητο ενθουσιασμό.

«Δεν είχα σκοπό να δουλέψω απόψε», αστειεύτηκε ο Joel, πριν ερμηνεύσει με εμφανή χαρά τα “We Didn’t Start the Fire” και “Big Shot”. Μαζί του στη σκηνή βρέθηκαν και οι κόρες του, Della και Remy, σε μια στιγμή που έμοιαζε περισσότερο με οικογενειακή γιορτή παρά με κανονικό live.

Η εμφάνιση αυτή ήταν η πρώτη του από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε εμφανιστεί στο Mohegan Sun Arena. Εκείνη η συναυλία είχε σημαδευτεί από μια σοβαρή πτώση του στη σκηνή, λίγο πριν το φινάλε, αν και ο ίδιος είχε καταφέρει να ολοκληρώσει το set.

Τον Μάιο του 2025, ο Joel αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με Normal Pressure Hydrocephalus (NPH), μια πάθηση που, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του, επηρέαζε την ακοή, την όραση και την ισορροπία του, οδηγώντας στην ακύρωση όλων των ζωντανών του εμφανίσεων για το υπόλοιπο της χρονιάς. Σε προσωπικό μήνυμα προς το κοινό, είχε ζητήσει συγγνώμη από τους fans, ευχαριστώντας τους για την κατανόηση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για νέες συναυλίες το 2026. Ωστόσο, αυτή η αυθόρμητη, χαμογελαστή επιστροφή στη σκηνή μοιάζει με μικρό αλλά ηχηρό σημάδι ότι ο Billy Joel ξαναβρίσκει σταδιακά τον ρυθμό και την ισορροπία του και ίσως, κάποια στιγμή, τον δρόμο πίσω στα φώτα.