Η Amy Taylor καταθέτει αγωγή για «εκμετάλλευση της εικόνας της» στις ΗΠΑ

Η προσφυγή κατατέθηκε στο District Court της Καλιφόρνια και αφορά φωτογραφίες που τραβήχτηκαν για editorial της Vogue Portugal, οι οποίες (σύμφωνα με την αγωγή) μεταγενέστερα διατέθηκαν προς πώληση ως “fine art prints”, χωρίς να έχει δοθεί σχετική άδεια από την Taylor.

Η σχέση των δύο πλευρών ξεκινά τον Ιούλιο του 2024, όταν η μάνατζερ του συγκροτήματος, Simone Ubaldi, προσέγγισε τη Nelson για πιθανή φωτογράφιση των Amyl and the Sniffers ενόψει του άλμπουμ Cartoon Darkness. Όπως αναφέρεται όμως στα επίσημα δικαστικά έγγραφα, το συγκεκριμένο photoshoot δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς το συγκρότημα ήταν «ιδιαίτερα προστατευτικό απέναντι στην εικόνα του» και δεν επιθυμούσε καμία μη εγκεκριμένη εμπορική χρήση.

Στα τέλη Μαρτίου της ίδιας χρονιάς, η Nelson επικοινώνησε εκ νέου με την Taylor για νέα φωτογράφιση, αυτή τη φορά με ρητή διαβεβαίωση ότι οι εικόνες θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για το τεύχος Ιουλίου 2025 της Vogue Portugal. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε υπό τον όρο (όπως υποστηρίζει η πλευρά της Taylor) ότι δεν θα υπήρχε καμία άλλη εμπορική αξιοποίηση πέραν της έντυπης δημοσίευσης.

Ωστόσο, στις 4 Σεπτεμβρίου, η Nelson φέρεται να απέστειλε στην Taylor επιλεγμένες φωτογραφίες, δηλώνοντας την πρόθεσή της να τις πουλήσει μέσω του προσωπικού της site ως “fine art prints”. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα από την Ubaldi, η οποία ξεκαθάρισε εγγράφως ότι η Taylor «δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση την πώληση εικόνων του προσώπου ή του σώματός της ως έργα τέχνης». Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις, λίγες ημέρες αργότερα η ομάδα της Taylor ανακάλυψε πως οι φωτογραφίες διατίθεντο ήδη προς πώληση, ενώ η Nelson φέρεται να προσέφερε και ένα ειδικά σχεδιασμένο fanzine με αποκλειστικά εικόνες (δημοσιευμένες και αδημοσίευτες) από το editorial της Vogue Portugal.

Σύμφωνα με την αγωγή, η χρήση αυτή όχι μόνο έγινε χωρίς άδεια, αλλά και «σε άμεση αντίδραση στις απαιτήσεις της Taylor να σταματήσει η παράνομη εμπορική εκμετάλλευση του ονόματος, της εικόνας και της προσωπικότητάς της». Παράλληλα, επισημαίνεται πως η πρακτική αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό σχετικά με πιθανή έγκριση ή συνεργασία της Taylor με τις εμπορικές δραστηριότητες της Nelson.

Η Jamie Nelson έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια μεταξύ editorial φωτογραφίας, προσωπικής τέχνης και δικαιωμάτων εικόνας — ειδικά σε μια εποχή όπου η αισθητική αξία μετατρέπεται εύκολα σε προϊόν.