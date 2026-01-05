Πληροφορίες

Ο Tony Iommi επιβεβαιώνει νέο solo άλμπουμ

Ο Tony Iommi ετοιμάζει νέο solo άλμπουμ για το 2026, το πρώτο του μετά το "Fused" του 2005, κλείνοντας έναν κύκλο 20 χρόνων αναμονής.

Avopolis Team

Ο Tony Iommi επιβεβαίωσε πως το πολυαναμενόμενο νέο solo άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια αναμονή που κρατά από το Fused του 2005. Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από ένα πρωτοχρονιάτικο video στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube, όπου ο ιστορικός κιθαρίστας των Black Sabbath έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, και άνοιξε διακριτικά την πόρτα προς όσα έρχονται.

Ο Iommi χαρακτήρισε το 2025 ως μια χρονιά που «ξεκίνησε πραγματικά πολύ καλά», αναφερόμενος σε σημαντικούς σταθμούς όπως η συνεργασία του με τον Robbie Williams, το λανσάρισμα του νέου προσωπικού του site, αλλά και την απονομή του Freedom of Birmingham, τιμή που μοιράστηκε με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath, περιγράφοντάς τη ως «απολύτως συγκλονιστική».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη επανένωση των Black Sabbath στο event Back to the Beginning, τονίζοντας τη μαζική στήριξη από δεκάδες συγκροτήματα και τη φιλανθρωπική διάσταση της βραδιάς: «Ήταν φανταστικό. Ένα σπουδαίο event που συγκέντρωσε και πολλά χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς».

Ωστόσο, ο απολογισμός δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τη βαριά σκιά της απώλειας του Ozzy Osbourne, με τον Iommi να μιλά με εμφανή συγκίνηση για τον θάνατο του παλιού του συνοδοιπόρου, λίγες εβδομάδες μετά την επανένωση: «Είναι απλώς άδικο και θλιβερό. Μακάρι να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Κοιτώντας μπροστά, ο Tony Iommi αποκάλυψε ότι σύντομα αναμένεται και ένα ντοκιμαντέρ της Gibson, ενώ επιβεβαίωσε με απόλυτη βεβαιότητα πως το νέο solo άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. «Το απολαμβάνω πραγματικά. Είναι μεγάλη χαρά να το κάνω και ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς», δήλωσε, υποσχόμενος περισσότερες λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα.

Για έναν μουσικό που ουσιαστικά εφηύρε τον ήχο του heavy metal, αυτή η επιστροφή δεν μοιάζει με απλό comeback. Περισσότερο θυμίζει κλείσιμο κύκλου — ή ίσως το τελευταίο, βαριά κουρδισμένο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ακόμη αρνείται να σωπάσει.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Molotovs

Οι Molotovs κάνουν φασαρία με το νέο single "Get A Life"

Υπάρχουν στιγμές που το punk δεν ζητά εξηγήσεις, απλώς εμφανίζεται, φωνάζει "Get A Life" και...
Depeche Mode

Το live φιλμ των Depeche Mode "M" έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Γυρισμένο στα sold-out shows του "Memento Mori" στο Μεξικό, το "Μ" κάνει πρεμιέρα στο Netflix αυτή την...
PJ Harvey

Η PJ Harvey δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο

Η PJ Harvey αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε δημιουργική φάση για νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο, μέσα από μια...

Featured

Wreckless Eric

Wreckless Eric – England Screaming

Το "England Screaming" βρίσκει τον Wreckless Eric να ξαναπιάνει κάποια παλιά τραγούδια από τα 80s γεμάτα...
5 άλμπουμ για τον Ιανουάριο

5 άλμπουμ για τον Ιανουάριο

5 άλμπουμ για ακρόαση χωρίς skip, από τα 80s έως τα 20s: πανκ ένστικτο, ανθρώπινο μυαλό και το...
Melody's Echo Chamber

Melody's Echo Chamber – Unclouded

Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded", ένα ψυχεδελικό dream-pop άλμπουμ εκτός...

Best of Network