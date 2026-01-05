Ο Tony Iommi επιβεβαιώνει νέο solo άλμπουμ

Ο Tony Iommi επιβεβαίωσε πως το πολυαναμενόμενο νέο solo άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια αναμονή που κρατά από το Fused του 2005. Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από ένα πρωτοχρονιάτικο video στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube, όπου ο ιστορικός κιθαρίστας των Black Sabbath έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, και άνοιξε διακριτικά την πόρτα προς όσα έρχονται.

Ο Iommi χαρακτήρισε το 2025 ως μια χρονιά που «ξεκίνησε πραγματικά πολύ καλά», αναφερόμενος σε σημαντικούς σταθμούς όπως η συνεργασία του με τον Robbie Williams, το λανσάρισμα του νέου προσωπικού του site, αλλά και την απονομή του Freedom of Birmingham, τιμή που μοιράστηκε με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath, περιγράφοντάς τη ως «απολύτως συγκλονιστική».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη επανένωση των Black Sabbath στο event Back to the Beginning, τονίζοντας τη μαζική στήριξη από δεκάδες συγκροτήματα και τη φιλανθρωπική διάσταση της βραδιάς: «Ήταν φανταστικό. Ένα σπουδαίο event που συγκέντρωσε και πολλά χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς».

Ωστόσο, ο απολογισμός δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τη βαριά σκιά της απώλειας του Ozzy Osbourne, με τον Iommi να μιλά με εμφανή συγκίνηση για τον θάνατο του παλιού του συνοδοιπόρου, λίγες εβδομάδες μετά την επανένωση: «Είναι απλώς άδικο και θλιβερό. Μακάρι να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Κοιτώντας μπροστά, ο Tony Iommi αποκάλυψε ότι σύντομα αναμένεται και ένα ντοκιμαντέρ της Gibson, ενώ επιβεβαίωσε με απόλυτη βεβαιότητα πως το νέο solo άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. «Το απολαμβάνω πραγματικά. Είναι μεγάλη χαρά να το κάνω και ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς», δήλωσε, υποσχόμενος περισσότερες λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα.

Για έναν μουσικό που ουσιαστικά εφηύρε τον ήχο του heavy metal, αυτή η επιστροφή δεν μοιάζει με απλό comeback. Περισσότερο θυμίζει κλείσιμο κύκλου — ή ίσως το τελευταίο, βαριά κουρδισμένο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ακόμη αρνείται να σωπάσει.