Ο Yungblud συνεργάζεται με τους Smashing Pumpkins σε νέα εκτέλεση του "Zombie"

Μια νέα, πιο βαριά, εκτέλεση του "Zombie", με την υπογραφή του Billy Corgan.

Ο Yungblud ενώνει τις δυνάμεις του με τους The Smashing Pumpkins σε μια νέα, βαρύτερη και πιο φορτισμένη εκτέλεση του τραγουδιού "Zombie". Μια συνάντηση που μοιάζει με τελετουργική ανταλλαγή γενεών.

Το κομμάτι, σε παραγωγή των Matt Schwartz και Billy Corgan, γεννήθηκε μετά την πρώτη γνωριμία των καλλιτεχνών στο Μπέρμιγχαμ, τον περασμένο Ιούλιο, στο ιστορικό farewell concert των Black Sabbath. Από εκείνη τη βραδιά, η ιδέα ωρίμαζε αργά, όπως πρέπει να ωριμάζουν κάποια πράγματα που θέλουν να κουβαλούν λίγο "βάρος".

Η νέα εκδοχή του "Zombie" συνοδεύεται από video clip σε σκηνοθεσία Charlie Sarsfield και κυκλοφορεί λίγο πριν την sold-out UK arena περιοδεία του Yungblud, που ξεκινά στις 11 Απριλίου. Ο ίδιος ο Yungblud μιλά με σχεδόν παιδική ειλικρίνεια για τη σημασία της συνεργασίας: το Siamese Dream ήταν, όπως λέει, ένα άλμπουμ που τον κράτησε όρθιο στα χρόνια της διαμόρφωσης. Το "Zombie" αποτελεί για εκείνον τον πιο προσωπικό πυρήνα του IDOLS, ένα τραγούδι επηρεασμένο άμεσα από την ικανότητα των Smashing Pumpkins να παντρεύουν συναίσθημα, κινηματογραφική ένταση και βαριές κιθάρες. Το αποτέλεσμα; Πιο ωμό, πιο επείγον, με τον χαρακτηριστικό ήχο του Billy Corgan να σκίζει το τραγούδι από μέσα.

Από την πλευρά του, ο Billy Corgan μιλά για έναν καλλιτέχνη με «αστέρι που λάμπει δυνατά» και για τη χαρά του να δανείσουν οι Smashing Pumpkins τη δική τους «ζιγκ-ζαγκ φωνή» σε ένα τραγούδι που, όπως παραδέχεται, αντλεί έμπνευση από το δικό τους σύμπαν. Μια χειρονομία ανταπόδοσης και σεβασμού, όχι νοσταλγίας.

Το "Zombie" στη νέα του μορφή έχει ενδιαφέρον γιατί δεν προσπαθεί να γεφυρώσει εποχές. Τις αφήνει να συγκρουστούν και να πέσουν. Και κάπου εκεί, μέσα στον θόρυβο, βγαίνει μια αλήθεια που μπορεί να πονάει λίγο, αλλά, εντάξει, αντέχεται.

 

