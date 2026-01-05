Η Jill Scott επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 10 χρόνια

Δέκα χρόνια μετά το Woman (2015), η Jill Scott επιστρέφει επιτέλους με νέο άλμπουμ. Το To Whom This May Concern κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου και σηματοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης παύσης, γεμάτης ρόλους, περιοδείες, συνεργασίες και σιωπές που δούλευαν υπόγεια.

Το πρώτο single, "Beautiful People", έρχεται σαν ήπια δήλωση προθέσεων: ζεστό, ανθρώπινο, με εκείνη τη γνώριμη φωνή που δεν τραγουδά απλώς αλλά αφηγείται, σαν να σου μιλάει χαμηλόφωνα στο αυτί. Το εξώφυλλο του άλμπουμ υπογράφει ο εικαστικός Marcellus, δίνοντας στο project μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στην οικειότητα και την αξιοπρέπεια της επιστροφής.

Σε ανάρτησή της, η Scott ανακοίνωσε τον δίσκο με τον ενθουσιασμό ανθρώπου που περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή: «PLEASE PLEASE PLEASE and THANK YOU for your patience and your listening ears». Σε ξεχωριστό post στάθηκε ιδιαίτερα στους συνεργάτες της, θυμίζοντας πως «η δημιουργία χρειάζεται κοινότητα», και πως αυτό το άλμπουμ είναι αφιερωμένο κυριολεκτικά στους “beautiful people” της ζωής της.

Η Jill Scott ξεκίνησε στα τέλη των ’90s ως spoken-word artist, πριν τη συστήσει σε ευρύτερο κοινό ο Questlove μέσα από το σύμπαν των Soulquarians. Το ντεμπούτο της, Who Is Jill Scott?: Words and Sounds, Vol. 1 (2000), την οδήγησε μέχρι τα Grammy και την καθιέρωσε ως μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης neo-soul. Τα τελευταία χρόνια μοιράστηκε τον χρόνο της ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική, από τηλεοπτικές σειρές μέχρι κινηματογραφικές δουλειές, όπως το Love Beats Rhymes σε σκηνοθεσία RZA.

Το To Whom This May Concern δεν μοιάζει με comeback-πυροτέχνημα. Περισσότερο θυμίζει επιστολή που γράφτηκε με τον χρόνο, για όποιον είναι ακόμη εκεί, πρόθυμος να ακούσει. Και αυτό, για την Jill Scott, ήταν πάντα το πιο πολιτικό και το πιο τρυφερό πράγμα που μπορούσε να κάνει.