Πληροφορίες

Peter Gabriel ανακοινώνει νέο άλμπουμ σε φάσεις Σελήνης, με μουσική για το μέσα και το έξω

Ο Peter Gabriel επιστρέφει με το "O/I", ένα άλμπουμ που ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε τεχνολογία, συναίσθημα και ανθρώπινη σύνδεση.

Peter Gabriel
Avopolis Team

Ο Peter Gabriel ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο O/I, συνεχίζοντας το σεληνιακό concept που εγκαινίασε το 2023 με το I/O. Το πρώτο δείγμα, το single "Been Undone", κυκλοφόρησε στην πρώτη πανσέληνο της νέας χρονιάς, σαν ήσυχη υπενθύμιση ότι ο χρόνος, όταν τον αφήνεις, βρίσκει ρυθμό.

Όπως και στο I/O, κάθε κομμάτι του O/I θα έχει δύο εκδοχές: Dark-Side και Bright-Side. Η μία θα αποκαλύπτεται κάθε πανσέληνο, η άλλη σε κάθε νέα σελήνη. Ένα ημερολόγιο κυκλοφοριών που δεν κοιτά τα charts, αλλά τον ουρανό, με στόχο το πλήρες άλμπουμ να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.

Ο Gabriel μιλά για τραγούδια που γεννιούνται από σκέψεις και συναισθήματα γύρω από το μέλλον και τις μεταβάσεις που έρχονται — τεχνητή νοημοσύνη, κβαντική υπολογιστική, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή. Όχι με τεχνοφοβία, αλλά με εκείνη τη γνώριμη, ανθρώπινη περιέργεια που τον κάνει να λειτουργεί περισσότερο σαν παρατηρητής παρά σαν προφήτης. «Οι καλλιτέχνες κοιτάμε μέσα στην ομίχλη», λέει, «και όταν δούμε κάτι, σηκώνουμε έναν καθρέφτη».

Το O/I παίζει ξανά με το μέσα και το έξω, ενώ το Ι/Ο ήταν μια εσωτερική διαδρομή με νέες εξόδους και το Ο/Ι ως άνοιγμα του κόσμου προς τα μέσα. Κάποια από τα τραγούδια θα ενταχθούν στο πολυετές brain project που εξερευνά, άλλα απλώς υπάρχουν για να θυμίζουν τη χαρά: κίνηση, σύνδεση, σώμα, ρυθμός.

Το εικαστικό του single υπογράφει η Janaina Mello Landini, προσθέτοντας ακόμη ένα στρώμα στο σύμπαν του O/I: οργανικό, αφαιρετικό, σαν χάρτης μιας συνείδησης που δεν έχει αποφασίσει αν κοιτά προς τα έξω ή προς τα μέσα. Και ίσως δεν χρειάζεται.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Molotovs

Οι Molotovs κάνουν φασαρία με το νέο single "Get A Life"

Υπάρχουν στιγμές που το punk δεν ζητά εξηγήσεις, απλώς εμφανίζεται, φωνάζει "Get A Life" και...
Depeche Mode

Το live φιλμ των Depeche Mode "M" έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Γυρισμένο στα sold-out shows του "Memento Mori" στο Μεξικό, το "Μ" κάνει πρεμιέρα στο Netflix αυτή την...
PJ Harvey

Η PJ Harvey δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο

Η PJ Harvey αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε δημιουργική φάση για νέο άλμπουμ και νέο βιβλίο, μέσα από μια...

Featured

Wreckless Eric

Wreckless Eric – England Screaming

Το "England Screaming" βρίσκει τον Wreckless Eric να ξαναπιάνει κάποια παλιά τραγούδια από τα 80s γεμάτα...
5 άλμπουμ για τον Ιανουάριο

5 άλμπουμ για τον Ιανουάριο

5 άλμπουμ για ακρόαση χωρίς skip, από τα 80s έως τα 20s: πανκ ένστικτο, ανθρώπινο μυαλό και το...
Melody's Echo Chamber

Melody's Echo Chamber – Unclouded

Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded", ένα ψυχεδελικό dream-pop άλμπουμ εκτός...

Best of Network