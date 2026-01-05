Peter Gabriel ανακοινώνει νέο άλμπουμ σε φάσεις Σελήνης, με μουσική για το μέσα και το έξω

Ο Peter Gabriel ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο O/I, συνεχίζοντας το σεληνιακό concept που εγκαινίασε το 2023 με το I/O. Το πρώτο δείγμα, το single "Been Undone", κυκλοφόρησε στην πρώτη πανσέληνο της νέας χρονιάς, σαν ήσυχη υπενθύμιση ότι ο χρόνος, όταν τον αφήνεις, βρίσκει ρυθμό.

Όπως και στο I/O, κάθε κομμάτι του O/I θα έχει δύο εκδοχές: Dark-Side και Bright-Side. Η μία θα αποκαλύπτεται κάθε πανσέληνο, η άλλη σε κάθε νέα σελήνη. Ένα ημερολόγιο κυκλοφοριών που δεν κοιτά τα charts, αλλά τον ουρανό, με στόχο το πλήρες άλμπουμ να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.

Ο Gabriel μιλά για τραγούδια που γεννιούνται από σκέψεις και συναισθήματα γύρω από το μέλλον και τις μεταβάσεις που έρχονται — τεχνητή νοημοσύνη, κβαντική υπολογιστική, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή. Όχι με τεχνοφοβία, αλλά με εκείνη τη γνώριμη, ανθρώπινη περιέργεια που τον κάνει να λειτουργεί περισσότερο σαν παρατηρητής παρά σαν προφήτης. «Οι καλλιτέχνες κοιτάμε μέσα στην ομίχλη», λέει, «και όταν δούμε κάτι, σηκώνουμε έναν καθρέφτη».

Το O/I παίζει ξανά με το μέσα και το έξω, ενώ το Ι/Ο ήταν μια εσωτερική διαδρομή με νέες εξόδους και το Ο/Ι ως άνοιγμα του κόσμου προς τα μέσα. Κάποια από τα τραγούδια θα ενταχθούν στο πολυετές brain project που εξερευνά, άλλα απλώς υπάρχουν για να θυμίζουν τη χαρά: κίνηση, σύνδεση, σώμα, ρυθμός.

Το εικαστικό του single υπογράφει η Janaina Mello Landini, προσθέτοντας ακόμη ένα στρώμα στο σύμπαν του O/I: οργανικό, αφαιρετικό, σαν χάρτης μιας συνείδησης που δεν έχει αποφασίσει αν κοιτά προς τα έξω ή προς τα μέσα. Και ίσως δεν χρειάζεται.