Ο Ozzy Osbourne επικοινωνεί από τον άλλο κόσμο: «Σταματήστε να κλαίτε», λέει στην οικογένεια

Ο Jack Osbourne αποφάσισε να μας δώσει μια μεταθανάτια ενημέρωση από το οικογενειακό σύμπαν των Osbourne, εκεί όπου ακόμα και ο θάνατος μοιάζει περισσότερο με reality παρά με αυλαία. Κάτι σαν spin-off επεισόδιο: λιγότερα κεριά, περισσότερα one-liners, κι ένας Ozzy που (ούτε νεκρός) δεν δέχεται να παίξει τον ρόλο του σοβαρού συμβόλου. Γελάει, βρίζει με στοργή και μας υπενθυμίζει πως στο σπίτι των Osbourne ούτε το πένθος δεν περνά χωρίς punchline. Σαν να λέει: «Χαλαρώστε, παιδιά. Ο θάνατος είναι απλώς άλλη μια σεζόν». Μιλώντας στο Sirius XM και συγκεκριμένα στο Ozzy’s Boneyard (το όνομα και μόνο λέει όσα χρειάζονται), περιέγραψε πώς η οικογένεια συνεχίζει να «συναντά» τον Ozzy στα όνειρά της. Πηγή: η Daily Star, φυσικά, τι άλλο!

«Είναι ξεκαρδιστικό», μάς λέει ο Jack, και μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβεις ότι μιλάμε για Osbourne. «Συμβαίνει σε μένα, στη γυναίκα μου, στις κόρες μου. Όλοι τον βλέπουμε στα όνειρά μας. Και ξέρεις τι κάνει; Γελάει. Και μας λέει “σταματήστε επιτέλους να κλαίτε, γαμώτο”. Και γελάει κάθε φορά». Ο Ozzy, ακόμα και ως φάντασμα, παραμένει ο ίδιος: λιγότερο παρηγορητικός θείος, περισσότερο black humor life coach.

Οι κοινές αυτές εμπειρίες της οικογένειας δείχνουν ότι ο δεσμός με τον frontman των Black Sabbath δεν κόπηκε ποτέ, απλώς άλλαξε διάσταση. Κάποιοι αφήνουν κληρονομιά τραγούδια. Άλλοι αφήνουν riff, κραυγές και εμφανίσεις στον ύπνο των παιδιών τους για να τους πουν να μη γκρινιάζουν τόσο.

Ο Ozzy έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του και αγάπη (και πιθανότατα από μια εσωτερική φωνή που έλεγε «μην το κάνετε δράμα»). Ο θάνατός του σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το heavy metal, αφήνοντας εκατομμύρια fans να πενθούν έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του είδους.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήρθε λίγες μέρες πριν, στο αποχαιρετιστήριο live Back to the Beginning, στις 5 Ιουλίου 2025, στο Μπέρμιγχαμ, μια επιστροφή στις ρίζες, κλείσιμο κύκλου, όλα τα σωστά κουτάκια τσεκαρισμένα. Το LADbible το χαρακτήρισε δικαίως συγκινητικό, αν και με τον Ozzy ποτέ δεν ξέρεις αν συγκινείσαι ή αν απλώς χαμογελάς αμήχανα.

Από το 2019 πάλευε με τη νόσο του Πάρκινσον και σοβαρά κινητικά προβλήματα, αλλά μέχρι το τέλος έμεινε πεισματικά όρθιος, ή έστω όσο όρθιος μπορεί να μείνει ο Πρίγκιπας του Σκότους. Μιλούσε ανοιχτά για την υγεία του όλα αυτά τα χρόνια, σαν να προετοίμαζε το κοινό για το αναπόφευκτο, χωρίς ποτέ να του αφαιρεί το punchline. Η κληρονομιά του Ozzy δεν ζει μόνο στους δίσκους και στα t-shirts. Ζει και στα όνειρα, όπου γελάει, βρίζει τρυφερά και υπενθυμίζει ότι ακόμα και ο θάνατος δεν είναι λόγος για υπερβολικό μελόδραμα. Γιατί αν κάτι μας έμαθε ο Ozzy Osbourne, είναι ότι το σκοτάδι αντέχεται καλύτερα όταν γελάς μέσα του.