Το "Goosebumps" γράφει ιστορία — Kendrick Lamar και Travis Scott ξεπερνούν τον Drake

Το εμβληματικό “Goosebumps” έγινε επίσημα το πιο πιστοποιημένο rap κομμάτι όλων των εποχών, ξεπερνώντας το “God’s Plan” του Drake με 17 πλατινένιες διακρίσεις. Μια ήσυχη, σχεδόν υπόγεια νίκη για δύο καλλιτέχνες που απέδειξαν ότι η αυθεντικότητα αντέχει περισσότερο από τη μόδα.

Kendrick Lamar και Travis Scott
Το συνεργατικό κομμάτι των Kendrick Lamar και Travis Scott, “goosebumps”, ξεπέρασε επίσημα το “God’s Plan” του Drake, κατακτώντας τον τίτλο του πιο πιστοποιημένου rap τραγουδιού στην ιστορία σύμφωνα με την RIAA, φτάνοντας στο 17 φορές πλατινένιο. Το “God’s Plan”, αντίστοιχα, έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο.

Η διάκριση αυτή σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή και για τους δύο καλλιτέχνες, επιβεβαιώνοντας ότι η αυθεντικότητά τους έχει ανθεκτικότητα στον χρόνο, ακόμα και χωρίς την αρχική, εκρηκτική εμπορική απήχηση. Το κομμάτι έχει παραμείνει σταθερά δημοφιλές στις λίστες αναπαραγωγής από την κυκλοφορία του, όχι ως στιγμιαίο hit, αλλά ως τραγούδι που εγκαταστάθηκε διακριτικά στη συλλογική μνήμη.

Το goosebumps έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο άλμπουμ του Travis Scott, Birds in the Trap Sing McKnight (2016). Ούτε το κομμάτι ούτε ο δίσκος απέσπασαν τότε ευρεία αναγνώριση, ειδικά συγκριτικά με το μεταγενέστερο Astroworld. Ωστόσο, άντεξαν εξαιρετικά στον χρόνο, με αρκετά τραγούδια να παραμένουν αγαπημένα, όπως τα “Beibs in the Trap” και “Pick Up the Phone”.

Ο Drake, βέβαια, εξακολουθεί να κατέχει δέκα singles που έχουν πιστοποιηθεί διαμαντένια ή υψηλότερα, ρεκόρ που μοιράζεται με τον Post Malone. Ανάμεσά τους: “God’s Plan”, “Sicko Mode” (με Travis Scott, 15 φορές πλατίνα), “No Guidance” (με Chris Brown, 11 φορές), “One Dance” (11 φορές), “Life is Good” (με Future, 11 φορές) και “Best I Ever Had” (10 φορές).

Παράλληλα, το “goosebumps” είναι το πρώτο διαμαντένιο κομμάτι του Kendrick Lamar και το δεύτερο του Travis Scott, μετά το “Sicko Mode”. Ο Lamar, πάντως, έχει ήδη πολλαπλά τραγούδια που πλησιάζουν το όριο των 10 εκατομμυρίων πωλήσεων, όπως το “Fuckin’ Problems” (8 φορές πλατίνα) και το “HUMBLE” (7 φορές πλατίνα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βραβεία της RIAA απονέμονται μόνο κατόπιν αιτήματος του καλλιτέχνη ή της δισκογραφικής του εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι ένα τραγούδι μπορεί να έχει ξεπεράσει ήδη τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει ακόμη επίσημη πιστοποίηση.

 

