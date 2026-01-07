Stranger Things Vol. II – The Grand Finale

Το τελευταίο πακέτο επεισοδίων του Stranger Things και το μεγάλο φινάλε είναι επιτέλους εδώ, κι αν έχεις καταφέρει πραγματικά να βγάλεις από το μυαλό σου το "Upside Down" της Diana Ross, μπορείς να περάσεις στην παρακάτω playlist των τεσσάρων τελευταίων επεισοδίων της σειράς με επιτυχίες των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ανάμεσά τους και την επιστροφή του "Running Up That Hill" της Kate Bush.

Οι Duffer Brothers επιβεβαιώνουν ότι η μουσική κατείχε πολύ σημαντική θέση σε αυτή την μoναδική σειρά και οι προτάσεις βέβαια σε καλλιτέχνες για την ένταξη της μουσικής τους σε αυτήν δεν είναι δυνατό να απορριφθούν, ειδικά μετά τον θρίαμβο του Running Up That Hill. Stranger Things τέλος με ένα φινάλε συναισθηματικό και μια μουσική υπόκρουση ηρωική, όπως ακριβώς θα ταίριαζε σε μια 80s ταινία με κεντρικούς χαρακτήρες παιδιά που μεγαλώνουν και βρίσκουν τους ήρωες μέσα τους.

Επεισόδιο 5: Shock Jock

Η μικρή Debbie Miller κάθεται στο πιάνο στο σπίτι του Mr Whatsit και παίζει το "Heart and Soul" σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της 5ης σεζόν που σκορπά νοσταλγία λίγο πριν τα παιδιά αρχίσουν να τρέχουν χαρούμενα πέρα-δώθε. Ο Floyd Cramer που επηρέασε πολλούς πιανίστες τη δεκαετία του ’60 ηχογράφησε την instrumental εκδοχή του "Heart and Soul", ενός κλασικού τραγουδιού των Hoagy Carmichael & Frank Loesser, το 1960 ("Last Date").

Επεισόδιο 6: Escape from Camazotz

Το τραγούδι που κρατά τη Max (Sadie Sink) συνδεδεμένη με την πραγματικότητα, βασικό στοιχείο της πλοκής στην 4η σεζόν, εμφανίζεται συχνά πυκνά και σε αυτή τη σεζόν. Είναι το κομμάτι που μετά το Stranger Things σημειώνει αύξηση 8.700% στις παγκόσμιες ακροάσεις στο Spotify και άνοδο 9.900% στις ακροάσεις στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ολόκληρος ο κατάλογος της Kate Bush παρουσιάζει αύξηση 1.600% στις παγκόσμιες ακροάσεις.

Στο ίδιο επεισόδιο ακούγεται και μια σκοτεινή ορχηστρική διασκευή του "Running Up That Hill (A Deal with God)" από τον Rob Simonsen που ηχογραφήθηκε από την London City Orchestra και αποτελεί μια δραματική και συναισθηματική ενορχήστρωση της παλιάς επιτυχίας της Kate Bush με έμφαση στα έγχορδα, που μεταφέρει το βάρος και το δράμα της σκηνής, σε αντίθεση με το πιο pop/synth-pop του πρωτότυπου του 1985. Συνόδευσε την κορυφαία σκηνή όπου η Max αντιμετωπίζει τον Vecna ξεφεύγοντας από τις παγίδες του, και απέκτησε τεράστια δημοτικότητα μαζί με το πρωτότυπο της Kate Bush, καθώς ο Simonsen κατάφερε να μεταμορφώσει το κομμάτι δίνοντας έμφαση στην ευαλωτότητα και τον τρόμο.

Επεισόδιο 7: The Bridge

Για 3η φορά στο Stranger Things και κάπως παράδοξο που τα αδέρφια Duffer επιλέγουν ένα κομμάτι από το 1995 και όχι τη δεκαετία του ‘80, το “When It’s Cold I’d Like to Die” του Moby είναι ,όμως, αυτό που ταιράζει στο συναίσθημα της στιγμής και λίγο τους νοιάζει αν θα παραστρατήσουν. Αρχικά ακούγεται στο επεισόδιο 8 του πρώτου κύκλου σε μια πολύ φορτισμένη σκηνή, όταν η Joyce και ο Hopper προσπαθούν να επαναφέρουν με CPR τον Will μέσα στο Upside Down, με εναλλαγές και flashbacks από τον θάνατο της κόρης του Hopper. Στο τέλος του 4ου κύκλου επίσης χρησιμοποιείται στη συναισθηματική σκηνή με τον Eddie (και την Max) μετά τη μάχη στο Creel House και συνοδεύει αυτή τη δραματική στιγμή. Στην 5η σεζόν το τραγούδι εμφανίζεται ξανά ως μέρος του soundtrack αυτού του επεισοδίου, αν και εδώ λειτουργεί περισσότερο ως επαναφορά/θεματική αναφορά παρά ως μια καθαρή “σκηνή με δράση”.

Κι εδώ ενός λεπτού σιγή για την πιο εμβληματική και προσωπικά αγαπημένη σκηνή του επεισοδίου που η παρέα προετοιμάζεται για την μεγάλη μάχη με τον Vecna υπό τους ήχους του “Human Cannonball” των Butthole Surfers με τη Robin να αμφισβητεί αν αυτή είναι η ιδανική μπάντα για να συνοδεύσει μια μάχη με τέρατα. Υπέρτατα ταιριαστός τίτλος (Human Cannonball) για το κλείσιμο ενός επεισοδίου που παραδίδει σκυτάλη στο Grande Finale. Το "Human Cannonball" είναι ένα τραγούδι των Butthole Surfers από το “Locust Abortion Technician” (1987) και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μουσικής τους.

Επεισόδιο 8: The Rightside Up

Και ενώ τα κομμάτια των προηγούμενων 3 επεισοδίων είναι λιγοστά, οι αδερφοί Duffer από ό,τι φαίνεται κρατούν δυνάμεις για το μεγάλο φινάλε και τον αποχαιρετισμό στο Hawkins και τα παιδιά που μας κράτησαν παρέα τα τελευταία δέκα χρόνια.

Κομμάτι έναρξης που δεν συνδέεται με συγκεκριμένη δράση, ορίζει απλώς την ατμόσφαιρα του τελευταίου κεφαλαίου της αφήγησης προσδίδοντας έναν νοσταλγικό και χαρούμενο τόνο. Το "Sh-Boom" των The Chords κυκλοφόρησε το 1954, θεωρείται ένα από τα πρώτα τραγούδια που έφεραν το doo-wop στην ποπ κουλτούρα, περιλαμβάνεται στο Top 500 Τραγουδιών όλων των εποχών του Rolling Stone (No. 215) κι έχει ακουστεί, επίσης, σε ταινίες όπως το "Cars" της Disney/Pixar και το "Roadhouse".

Κατά τη διάρκεια πέντε γεμάτων τρόμο σεζόν, η ομάδα που κρύβεται πίσω από την μουσική επιμέλεια του Stranger Things επέδειξε ταλέντο στο να τοποθετεί το κατάλληλο τραγούδι στην κάθε στιγμή αυτής της μοναδικής sci-fi horror σειράς. Και, επειδή η σειρά διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1980, φυσικά το φινάλε έπρεπε να αποτίνει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο κυρίαρχους pop superstars της εποχής: τον Prince.

Κάποιοι άνθρωποι στην Μινεάπολη πίστευαν ότι το τραγούδι που θα ταίριαζε με την εποχή και θα βοηθούσε να κλείσει η ιστορία της 5ης σεζόν θα ήταν κάτι από τους αγαπημένους indie rockers The Replacements. Υπήρχαν δύο λόγοι για αυτή τη θεωρία: πρώτον, η DJ του WSQK, Robin Buckley (Maya Hawke), υπέδειξε στο προτελευταίο επεισόδιο ότι η μουσική του συγκροτήματος υπό την ηγεσία του Paul Westerberg θα ήταν το τέλειο soundtrack για μάχες με τέρατα. Επιπλέον, ο συμπρωταγωνιστής της Finn Wolfhard (που υποδύεται τον Mike Wheeler) έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για μια κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας “Trouble Boys: The True Story of the Replacements”, την οποία σκοπεύει να σκηνοθετήσει και να συν-συγγράψει.

Οι αδελφοί Duffer για ακόμα μία φορά ωστόσο δεν επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις μας και επιλέγουν δύο τραγούδια από το εμβληματικό άλμπουμ “Purple Rain” του Prince του 1984 τα οποία τοποθετούν με απόλυτη ακρίβεια στο καταληκτικό επεισόδιο, αφού εξασφαλίζουν τα δικαιώματα με περισσή δυσκολία.

«Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα ότι το άλμπουμ θα ήταν ο μηχανισμός που θα πυροδοτούσε τη βόμβα, γνωρίζαμε ότι χρειαζόμασταν ένα επικό τραγούδι για τη στιγμή, και πολλές ιδέες πέρασαν από το μυαλό μας», είπε ο Ross Duffer στο Tudum για τη σκηνή όπου ο Murray Bauman (Brett Gelman) ρυθμίζει ένα πικάπ να παίξει την πλευρά Β του “Purple Rain”, που ξεκινά με το “When Doves Cry”, πριν από τη πιο δραματική στιγμή της σειράς μέχρι σήμερα. “Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επικό από τον Prince”, πρόσθεσε ο Ross Duffer για την αναζήτηση των αδελφών για ένα άλμπουμ που ξεκινούσε με ένα εορταστικό τραγούδι (“Let’s Go Crazy”) και τελείωνε με ένα τραγούδι που είχε την κατάλληλη δραματική βαρύτητα (“Purple Rain”). «Ο Prince ταίριαζε απόλυτα κατά την γνώμη μας». Το “When Doves Cry” ήταν η ιδανική συναισθηματική τόνωση στην αντίστροφη μέτρηση για την πυροδότηση της βόμβας, όταν η παρέα ξεκινά για να ξεφύγει από την κατάρρευση της γέφυρας, πριν γίνει η μετάβαση στο πιο συγκινησιακά φορτισμένο ομότιτλο τραγούδι “Purple Rain”, αφήνοντας το κοινό να αναλογιστεί τη μοίρα της Eleven (Millie Bobby Bongiovi).

Το μοναδικό πρόβλημα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα: η έγκριση της μουσικής του Prince για τηλεόραση είναι σχεδόν αδύνατη. Ο Ross ανέφερε ότι οι αδελφοί Duffer δεν είχαν ξοδέψει ποτέ τόσο πολύ χρόνο συζητώντας για ένα μουσικό κομμάτι όσο για αυτή τη σειρά γεγονότων, και αυτό που έκανε την τελική τους επιλογή ακόμα πιο δελεαστική ήταν ότι σπάνια ακούς τη μουσική του Prince σε τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά soundtracks. “Απλώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί”, είπε. Αλλά για τους Duffer, η χρήση του “Purple Rain” ήταν τόσο συναρπαστική “γιατί πιστεύω ότι συνοψίζει τα συναισθήματα της στιγμής”, είπε ο Ross Duffer, με τον αδελφό Matt να σημειώνει ότι χάρη στην Kate Bush, το “Running Up That Hill (A Deal with God)” και την αναπάντεχη επιτυχία στα charts το 2022 μετά τη χρήση του στην 4η σεζόν της σειράς κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα του Prince. Οι δύο καλλιτέχνες μάλιστα είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν σε δύο τραγούδια, οπότε σίγουρα υπάρχει μια σημαντική σύνδεση μεταξύ τους.

Όταν οι Duffer δήλωσαν ότι ήθελαν να περιλάβουν τα δύο τραγούδια στο φινάλε, ο Matt Duffer είπε: «Μας είπαν ότι ήταν πραγματικά δύσκολο, οπότε απλώς σταυρώσαμε τα δάχτυλα… Ευτυχώς συμφώνησαν».

Τουλάχιστον η Robin πήρε αυτό που ήθελε από το Επεισόδιο 7. Το «When Doves Cry» ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για την έκρηξη της βόμβας, πριν η τελική πυροδότηση γίνει με το “Purple Rain” με αυτό ίσως να αποτελεί μια ασυνήθιστη, αλλά σε μεγάλο βαθμό γλυκόπικρη επιλογή για την τελευταία συζήτηση της Eleven και του Mike.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, το "Landslide" των Fleetwood Mac επιτελεί τον ρόλο του ως ένα από τα κορυφαία μουσικά φόντα για νοσταλγικές σκέψεις, αν και στην περίπτωση του μονόλογου της Robin στον ραδιοφωνικό σταθμό λειτουργεί και ως ένας βολικός τρόπος να μάθουμε τι συνέβη στο διάστημα ανάμεσα στην προηγούμενη μάχη και την ημέρα της αποφοίτησης.

Το "Landslide" των Fleetwood Mac είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της Stevie Nicks, γραμμένο το 1973 στο Aspen, στο Colorado, όταν αυτή σκεφτόταν αν θα συνεχίσει τη μουσική καριέρα της ή θα επιστρέψει στα μαθήματα. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ “Fleetwood Mac” του 1975, ηχογραφήθηκε με τον Lindsey Buckingham στην ακουστική κιθάρα, και έγινε επιτυχία, φτάνοντας στο #51 στο Billboard Hot 100 (live εκδοχή) αγαπήθηκε για το μελαγχολικό του θέμα και διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες.

Δύο κομμάτια που τοποθετώ μαζί, γιατί ακούγονται διαδοχικά, μέσα σε δύο μικρές αλλά καθοριστικές σκηνές στο φινάλε της σειράς. Και τα δύο εμπνευσμένες επιλογές και για μένα προσωπικά οι πιο συγκινητικές σε ένα φινάλε σειράς ντυμένο με επικά hits («When Doves Cry») και δυνατές μπαλάντες («Landslide»). Το “Here Comes Your Man” (“Doolittle”, 1989) ακούγεται στην τελευταία προσωπική στιγμή της Max με τον Lucas πριν την αποφοίτηση, που επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη χημεία ανάμεσα στα δύο παιδιά και βέβαια οι Pixies ταιριάζουν απόλυτα στον χαρακτήρα της Max (Sadie Sink).

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο Jonathan (Charlie Heaton), η Nancy (Natalia Dyer), ο Steve και η Robin πίνουν μια μπίρα στην ταράτσα του Squawk’s και παραδέχονται ότι καμία φιλία δεν είναι τόσο καλή ή τόσο σημαντική όσο η δική τους. Αφού αποφασίζουν να συναντιούνται όλοι μαζί μία φορά τον μήνα στη Φιλαδέλφεια, η διασκευή των Cowboy Junkies στο «Sweet Jane» των Velvet Underground (“Loaded”, 1970) συνοδεύει την έξοδό τους από τη σκηνή.

Πριν ολοκληρωθούν όλα, ο Dustin αποτίνει φόρο τιμής στον χαμένο Eddie παίζοντας δυνατά Iron Maiden στο τέλος του αποχαιρετιστήριου λόγου του στην αποφοίτηση, αποκαλύπτοντας μια μπλούζα Hellfire με το σύνθημα «Hellfire Lives», προκαλώντας τον Principal Higgins, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στη συμμόρφωση, τελειώνοντας το σχολείο με θόρυβο και αντίσταση, όπως ακριβώς θα ήθελε o Eddie Munson .Το "The Trooper" των Iron Maiden από το άλμπουμ Piece of Mind (1983) γράφτηκε από τον Steve Harris και περιγράφει τη φρίκη της μάχης της Μπαλακλάβα στον Κριμαϊκό Πόλεμο, από την οπτική γωνία ενός στρατιώτη, αντλώντας έμπνευση από το ποίημα του Tennyson "The Charge of the Light Brigade". Ακούστηκε για πρώτη φορά στο τελευταίο επεισόδιο της 4ης σεζόν του Stranger Things, όταν ο Eddie Munson (Joseph Quinn) έπαιξε ένα σόλο κιθάρας στο τραγούδι για να αποσπάσει την προσοχή των τεράτων του Vecna. Μια κορυφαία στιγμή για τους οπαδούς του heavy metal που ενδυναμώνει την παρουσία των Iron Maiden στην ευρύτερη ποπ κουλτούρα σε αντίθεση με μια αποκλειστικά metal σκηνή.

Ένα άτομο που δεν είναι η Etta James κάνει εξαιρετική δουλειά τραγουδώντας το «At Last» της Etta James για να γιορτάσει τον αρραβώνα του Hopper και της Joyce.

Το "At Last" της Etta James γράφτηκε για την ταινία "Sun Valley Serenade" (1941) και είχε γίνει επιτυχία με τον Glenn Miller. H Etta James το ηχογράφησε το 1960 για το ντεμπούτο άλμπουμ της "At Last!", το οποίο την καθιέρωσε ως σούπερ σταρ συνδυάζοντας την αίσθηση της γλυκιάς αναμονής με την ωριμότητα και τη δύναμη της φωνής της, αποτελώντας το signature song της και ένα διαχρονικό ύμνο αγάπης, γραμμένο αρχικά το 1941 από τους Mack Gordon και Harry Warren

Όλα τελειώνουν με το "Heroes" του David Bowie, μια κυριολεκτική και συγκινητική επιλογή, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του αγαπημένου μας “Starman”. Ηχογραφημένο στο Βερολίνο με παραγωγό τον Tony Visconti και τον Brian Eno, εμπνευσμένο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και το Τείχος του Βερολίνου και μια ρομαντική στιγμή του Bowie με την ερωμένη του, το “Heroes” αποτελεί έναν ύμνο ελευθερίας και ανθρώπινης δημιουργικότητας, συμβολίζει την ελευθερία και είναι γνωστό για την πειραματική art rock παραγωγή του που συνδυάζει ατμοσφαιρικά synths και έντονα τύμπανα.

Σύμφωνα με τους αδερφούς Duffers, ο Joe Keery ήταν αυτός που το πρότεινε ως καταληκτικό τραγούδι για τους τίτλους τέλους. Μια διασκευή από τον Peter Gabriel είχε χρησιμοποιηθεί στην πρώτη σεζόν, στο επεισόδιο 3. Η original version ήταν, όμως, κατά κάποιο τρόπο μια επιβεβλημένη επιλογή, ένας ύμνος για το κλείσιμο της ιστορίας μιας ομάδας γενναίων παιδιών που μεγαλώνοντας βρήκαν τους μεγαλύτερους ήρωες μέσα τους.

Aπό την πρώτη σεζόν το Stranger Things χρησιμοποιεί τη μουσική ως αφηγηματικό σήμα και όχι απλώς ως δίαυλο νοσταλγίας. Το Επεισόδιο 8 ολοκληρώνει αυτή τη μουσική γλώσσα, κλείνοντας τη σειρά με τραγούδια που πλαισιώνουν τη διαφυγή, την απώλεια και την αβεβαιότητα, την ένταση, την επιμονή, τη φιλία. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, κάθε κομμάτι συνδέεται με τον χαρακτήρα και τη στιγμή, ενισχύοντας πόσο βαθιά η μουσική παραμένει ενσωματωμένη στην αφηγηματική ταυτότητα της σειράς.

Τα σέβη μας σε μια σειρά που εκτός των άλλων παρέδωσε στα παιδιά μας μαθήματα μουσικής.