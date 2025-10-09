Το σπίτι που διέλυσαν οι Slipknot στο video του "Duality" βγαίνει στο σφυρί

Ήταν Μάρτιος του 2004 όταν οι Slipknot γύρισαν το βίντεο του "Duality" μέσα σε ένα αθώο σπίτι στο West Des Moines της Iowa. Το συνεργείο και περισσότεροι από εκατό φανατικοί οπαδοί της μπάντας μετέτρεψαν το τριώροφο σπίτι σε πεδίο μάχης: τοίχοι έσπαγαν, παράθυρα εκτοξεύονταν, ταβάνια κατέρρεαν. Το αποτέλεσμα; Ζημιές ύψους 500.000 δολαρίων και ένα από τα πιο εμβληματικά βίντεο της metal ιστορίας.

Σήμερα, το ίδιο σπίτι (στη διεύθυνση 1050 16th Street) βγαίνει σε πλειστηριασμό. Η αξία του εκτιμάται στα 336.000 δολάρια, αφού οι τελευταίοι ιδιοκτήτες του δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Ένα ακόμη κεφάλαιο στο θρύλο των Slipknot που αποδεικνύει ότι ο μύθος τους έχει ρίζες όχι μόνο στο σκοτάδι, αλλά και... στα ερείπια.

Ο κιθαρίστας Jim Root είχε δηλώσει αργότερα: «Νομίζω ότι το σπίτι θα το ανακαίνιζαν έτσι κι αλλιώς. Μετά το γύρισμα όμως, δεν υπήρχε αμφιβολία πως η ανακαίνιση ήταν πια αναπόφευκτη». Ενώ ο Shawn Crahan το είχε πει πιο απλά: «Δεν έπρεπε να το διαλύσουμε — αλλά το κάναμε. Και ήταν υπέροχο».

Είκοσι χρόνια μετά, το σπίτι της καταστροφής μένει σύμβολο της ίδιας της μπάντας: ένα μνημείο στην οργή, στην κάθαρση και στη λατρεία του χάους. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single από το άλμπουμ τους Vol. 3 (The Subliminal Verses), ενώ το βίντεο σκηνοθέτησαν οι Mark Klasfeld και Tony Petrossian, με το συγκεκριμένο ακίνητο να επιλέγεται επειδή επρόκειτο να ανακαινιστεί.