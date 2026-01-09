Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Epica – Aspiral

Το "Aspiral" φέρνει τους Epica στην υψηλότερη θέση των charts της καριέρας τους, προκαλώντας όμως ερωτήματα για το αν η μπάντα τολμά τελικά την υπέρβαση.

  • Βαθμολογία: 6
  • Καλλιτέχνης: Epica
  • Label: Nuclear Blast
  • Κυκλοφορία: 2025
Epica – Aspiral
Παναγιώτης Λουκάς

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΕΛΛΗΝΕΣ
Πάνος Βλάχος

Σε μια παλαιότερη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει η Simone Simons, στην υποθετική ερώτηση για το ποιο θα ήταν το "Big 4" του συμφωνικού metal, η απάντησή της ήρθε ακαριαία: «Nightwish, Within Temptation, Epica, Lacuna Coil! Αυτή θα ήταν η σειρά». Από το 2015 μέχρι σήμερα, τα συγκροτήματα αυτά συνέχισαν την πορεία τους και, αναλογιζόμενος την τότε τοποθέτηση της Simons, αισθάνομαι πως η κατάταξη παραμένει ίδια. Παρά το γεγονός ότι οι Epica κυκλοφόρησαν αρκετά καλές δουλειές, όπως το Omega (2021), έμοιαζαν πάντα να υπολείπονται αυτού του ενός "σκαλοπατιού" που θα τους οδηγούσε στην απόλυτη εμπορική καθιέρωση.

Στο 9ο τους άλμπουμ με τίτλο Aspiral, είναι εμφανές ότι έχουν προσεχθεί ορισμένες λεπτομέρειες που δείχνουν μια πρόθεση για αλλαγή. Αντί για την κλασική ορχηστρική εισαγωγή που οδηγεί σε ένα συναυλιακό anthem, το άλμπουμ μπαίνει απευθείας στο ψητό με το "Cross the Divide". Εδώ, οι "πινελιές" των οργισμένων φωνητικών του Mark Jansen απουσιάζουν, δίνοντας χώρο σε μια πιο άμεση προσέγγιση. Αν και ο Jansen δίνει το παρών σε κομμάτια όπως το πρώτο single "Arcana", η αίσθηση που αποκομίζω είναι πως εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε σχέση με το παρελθόν.

Στη συνέχεια, βέβαια, το συγκρότημα επιστρέφει σε γνώριμα μονοπάτια. Το οκτάλεπτο "Darkness Dies in Light (A New Age Dawns, Part VII)" διαθέτει όγκο, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο άμεσο με ένα μικρό "κούρεμα" στη διάρκεια, κάτι που ισχύει και για το συμφωνικό "Metanoia (A New Age Dawns, Part VIII)". Η μπαλάντα "Obsidian Heart" δεν καταφέρνει να ξεχωρίσει ιδιαίτερα, ενώ το "T.I.M.E." (Transformation, Integration, Metamorphosis and Evolution) κινείται στον κεντρικό θεματικό άξονα του δίσκου. Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή έρχεται στο κλείσιμο με το ομώνυμο "Aspiral", μια σχεδόν κινηματογραφική μπαλάντα που κλέβει τις εντυπώσεις.

Τελικά, τι μας μένει από το Aspiral; Ενώ το ξεκίνημα δείχνει μια διάθεση για πιο "ραδιοφωνικές" δομές –πάντα με τα μέτρα των Epica– η συνέχεια ακολουθεί την πεπατημένη: μεγάλα σε διάρκεια κομμάτια, πλούσια συμφωνικά μέρη και η γνωστή εναλλαγή των φωνητικών Simone και Mark. Προσωπικά, σε ένα ένατο άλμπουμ, δεν θα με πείραζε μια πιο θαρραλέα, "direct" προσέγγιση. Ακόμη και τα 60 λεπτά της διάρκειας, αν και λιγότερα από τα 70 των προηγούμενων δουλειών τους, φαντάζουν αρκετά.

Βέβαια, οι αριθμοί έχουν τη δική τους αλήθεια. Στην Ολλανδία το άλμπουμ σκαρφάλωσε στο Νούμερο 2 των charts (η υψηλότερη θέση της καριέρας τους), ενώ στη Γερμανία έφτασε στο Νούμερο 5. Το συγκρότημα δείχνει να ικανοποιεί στο έπακρο τη βάση των οπαδών του και όλα βαίνουν καλώς... κι αφήστε έναν "παράξενο" να λέει τα δικά του.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Epica – Aspiral

Epica – Aspiral

Το "Aspiral" φέρνει τους Epica στην υψηλότερη θέση των charts της καριέρας τους, προκαλώντας όμως...
Dry Cleaning – Secret Love

Dry Cleaning – Secret Love

Ο Θανάσης Μήνας ακούει το τρίτο και καλύτερο άλμπουμ της ανερχόμενης λονδρέζικης post-punk μπάντας.
Greek χατζημέταλ vol. 2025

The state of Greek χατζημέταλ vol. 2025

Χατζή-metal or no metal at all ! 4+1 δίσκοι του heavy metal του παλιού, του ελληνικού, του...
Volbeat

Volbeat – God of Angels Trust

Ανάμεσα σε headlining θριάμβους και δισκογραφική διεκπεραίωση: Όταν η έμπνευση του Michael Poulsen τρέχει...
Wreckless Eric

Wreckless Eric – England Screaming

Το "England Screaming" βρίσκει τον Wreckless Eric να ξαναπιάνει κάποια παλιά τραγούδια από τα 80s γεμάτα...
Melody's Echo Chamber

Melody's Echo Chamber – Unclouded

Η Melody’s Echo Chamber επιστρέφει με το "Unclouded", ένα ψυχεδελικό dream-pop άλμπουμ εκτός...

Ulver – Neverland

Ο νέος δίσκος των Ulver, με τίτλο Neverland, κυκλοφόρησε ξαφνικά λίγες στιγμές πριν το κλείσιμο...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Δεκεμβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Juana Molina

Juana Molina – Doga

Η Juana Molina επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια με έναν ατμοσφαιρικό, λεπτοδουλεμένο δίσκο υπέροχης folktronica που...
Jim Jarmusch & Anika

Jim Jarmusch & Anika – Father Mother Sister Brother (OST)

Ο Jim Jarmusch συναντά την Anika σε ένα υπνωτικό soundtrack, όπου αυτοσχεδιασμός, σιωπή και...
Demi Spriggs

Demi Spriggs – Nights οn the Folkway

Στην αρχή του νέου χρόνου, η Εύη Παπαγιάννη ακούει και προτείνει τη λιτή ομορφιά του "Nights on...
Pindos Atletico

Pindos Atletico – URSA MAJOR

Οι Pindos Atletico στο "URSA MAJOR" κάνουν το πιο αποφασιστικό τους βήμα μέχρι σήμερα,...
Pan Pan

Pan Pan - Υπεραστική Μουσική

Στο νέο του άλμπουμ "Υπεραστική Μουσική" ο Pan Pan αποκαλύπτεται, τολμά και διευρύνει τα όρια του...
Hotel Lux

Hotel Lux – The Bitter Cup

Το "The Bitter Cup" των Hotel Lux είναι ένα ωμό και ειλικρινές post-punk άλμπουμ που καταγράφει τη...
Ólöf Arnalds

Ólöf Arnalds – Spíra

Το "Spíra", το νέο άλμπουμ της Ólöf Arnalds, είναι μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική folk κυκλοφορία που εξερευνά μνήμη,...

HEALTH - CONFLICT DLC

Οι HEALTH με το νέο τους album με τίτλο "Conflict DLC" εξαπολύουν άλλο ένα δυστοπικό soundtrack.
Computer – Station On The Hill

Computer – Station On The Hill

Χωρίς intro και χωρίς φίλτρα, το ντεμπούτο "Station On The Hill" των Computer σε πετάει στον...
Maruja – Pain to Power

Maruja – Pain to Power

Οι Maruja με το "Pain to Power" δηλώνουν επιθετικά παρόντες. Με ένα άλμπουμ σωματικό, ελεύθερο,...
Water From Your Eyes

Water From Your Eyes – It's A Beautiful Place

Με το "It’s a Beautiful Place", οι Water From Your Eyes παραδίδουν έναν από τους πιο τολμηρούς...
4 ελληνικά άλμπουμ για τον Δεκέμβριο

4 ελληνικά άλμπουμ για τον Δεκέμβριο

Κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά ελληνικά άλμπουμ χαράζει έναν διαφορετικό δρόμο φυγής,...

Featured

Epica – Aspiral

Epica – Aspiral

Το "Aspiral" φέρνει τους Epica στην υψηλότερη θέση των charts της καριέρας τους, προκαλώντας όμως...
David Bowie

David Bowie: Eπιτελώντας το φύλο πριν τη Judith Butler

Με αφορμή τα 79 χρόνια από τη γέννηση του David Bowie, η Εύη Παπαγιάννη εξερευνά την αέναη...
Dry Cleaning – Secret Love

Dry Cleaning – Secret Love

Ο Θανάσης Μήνας ακούει το τρίτο και καλύτερο άλμπουμ της ανερχόμενης λονδρέζικης post-punk μπάντας.

Best of Network