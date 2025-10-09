Fcukers: Το πιο καυτό δίδυμο της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να κατακτήσει τον κόσμο

Οι Fcukers συνεχίζουν την ασταμάτητη πορεία τους με το ολοκαίνουργιο single “I Like It Like That”, που ανακηρύχθηκε “Hottest Record” στο BBC Radio 1. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο του σκηνοθέτη Scott Kiernan (γνωστού από συνεργασίες με Chvrches και Beach House) και σηματοδοτεί μια ακόμα στροφή προς τον ηλεκτρισμένο, απενοχοποιημένο ήχο που καθιέρωσε το δίδυμο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, οι Fcukers μόλις ανακοινώθηκαν ως το support act των Tame Impala στην επερχόμενη περιοδεία τους στις ΗΠΑ, με στάσεις στα Barclay’s Center, Kia Forum, Chicago, Austin, San Diego και Oakland. Κι αμέσως μετά, ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη δική τους headline περιοδεία ως σήμερα, με sold out shows στο Λονδίνο, το Βερολίνο και το Άμστερνταμ, ενώ το Παρίσι ήδη μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο.

Το δίδυμο των Shanny Wise και Jackson Walker Lewis, που ξεκίνησε το 2024 με το EP ‘Baggy$$’, έχει πλέον γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης σκηνής. Με singles όπως “Bon Bon” και “Homie Don’t Shake”, βρέθηκαν σε κάθε λίστα «καλλιτεχνών του μέλλοντος» — από το Rolling Stone και το DAZED, μέχρι το Pitchfork και το NME.

Από τα πρώτα τους live σε μικρά clubs της Νέας Υόρκης, μέχρι τη σκηνή του Glastonbury, το Coachella και τα πάρτι του Hedi Slimane και της Charli XCX, οι Fcukers δείχνουν πως είναι το πιο εκρηκτικό φαινόμενο του 2025, μια μπάντα που κάνει τη γενιά των οθονών να σηκώνεται και να χορεύει.