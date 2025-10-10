Η Blondshell επιστρέφει με το "Another Picture"

Η Blondshell ετοιμάζει μια αναπάντεχη συνέχεια στο άλμπουμ της If You Asked For A Picture (2025). Στις 14 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το Another Picture — ένα companion album που επανεξετάζει, διαλύει και ανασυνθέτει το πρωτότυπο έργο της μέσα από νέες και ζωντανές εκτελέσεις, καθώς και διασκευές από φίλους και συνεργάτες όπως οι Conor Oberst, Samia και το Folk Bitch Trio.

Το πρώτο δείγμα, το “Arms” σε συνεργασία με τη Gigi Perez, είναι μια σκοτεινά τρυφερή επαναπροσέγγιση ενός από τα πιο συναισθηματικά κομμάτια του αρχικού δίσκου — μια εκδοχή που, όπως λέει η ίδια η Blondshell (Sabrina Teitelbaum), “αισθάνεται σαν να ξαναζωγραφίζεις μια παλιά φωτογραφία με καινούρια φως”.

«Κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει είναι κάποιος του οποίου τη μουσική αγαπώ πραγματικά», σημειώνει. «Νιώθω ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό — το πώς ο καθένας ερμήνευσε τα κομμάτια με έχει συγκλονίσει».

Το Another Picture μοιάζει να λειτουργεί σαν καθρέφτης και σχόλιο ταυτόχρονα: ένα άλμπουμ που δεν επαναλαμβάνει, αλλά ξαναονειρεύεται τον ήχο και τα συναισθήματα της Blondshell, μέσα από φωνές που ανήκουν στο ίδιο, ειλικρινές σύμπαν της ανεξάρτητης ευαισθησίας του 2020s.

Η Blondshell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Sabrina Teitelbaum, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της αμερικανικής indie-rock σκηνής. Μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη και εγκατεστημένη στο Λος Άντζελες, ξεκίνησε τη μουσική της πορεία πειραματιζόμενη με την pop, πριν βρει την αληθινή της φωνή μέσα από έναν πιο ωμό, εξομολογητικό ήχο που παντρεύει τη grunge ένταση με τη λυρική ειλικρίνεια της indie.

Το ομώνυμο ντεμπούτο της άλμπουμ Blondshell (2023) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τους αιχμηρούς, αυτοσαρκαστικούς στίχους και τη συναισθηματική της τόλμη, τοποθετώντας τη δίπλα σε ονόματα όπως η Sharon Van Etten και η Phoebe Bridgers. Με το If You Asked For A Picture (2025) και τη συνέχεια του Another Picture, η Blondshell αποδεικνύει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νέα indie ελπίδα — είναι μια τραγουδοποιός που μετατρέπει τον πόνο, το χιούμορ και την ευαλωτότητα σε καθαρτική τέχνη.