Η ποπ ονειροπόληση της Hatchie συνεχίζεται με το "Liquorice"

Η Αυστραλή δημιουργός Hatchie αφήνει πίσω της το λαμπερό Λος Άντζελες και επιστρέφει στην πατρίδα της με το νέο άλμπουμ "Liquorice", μια γλυκόπικρη εξομολόγηση για την την αυτογνωσία και τη δύναμη που κρύβεται μέσα στην ευθραυστότητα.

Hatchie
Η Hatchie επιστρέφει με νέο single, το “Only One Laughing”, προάγγελο του άλμπουμ της Liquorice που κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου από τη Secretly Canadian. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα φωτεινό, σχεδόν σουρεαλιστικό βίντεο κλιπ, γυρισμένο στο εμβληματικό Luna Park της Μελβούρνης, όπου η pop μελαγχολία της συναντά την παιδική αφέλεια των πολύχρωμων φώτων.

«Ήθελα ένα τραγούδι που να ξεσπάει», λέει η Harriette Pilbeam, το πρόσωπο πίσω από το όνομα Hatchie. «Ένιωθα πως χάνω τον έλεγχο της ζωής μου και ήθελα να το βγάλω προς τα έξω, σχεδόν σαν να τρέχω λαχανιασμένη μέσα από τις σκέψεις μου».

Σε παραγωγή της Melina Duterte (γνωστής ως Jay Som) και με τη Stella Mozgawa (Warpaint, Courtney Barnett) στα τύμπανα, το Liquorice αποτυπώνει τη νέα της ωριμότητα — μια πιο άμεση, απελευθερωμένη εκδοχή του dreamy pop κόσμου της. Όπως και το γλυκό που του δίνει τον τίτλο, είναι γλυκό, αλμυρό και πικρό ταυτόχρονα — μια ωδή στην επιθυμία, την αναζήτηση και την παράξενη ομορφιά της ενηλικίωσης.

Η Hatchie, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Harriette Pilbeam, είναι τραγουδοποιός και μουσικός από το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, γνωστή για τον ονειρικό συνδυασμό shoegaze, dream pop και synthpop. Ξεκίνησε την πορεία της ως μπασίστρια σε indie συγκροτήματα της τοπικής σκηνής, προτού κάνει το ντεμπούτο της το 2018 με το Sugar & Spice EP, που την καθιέρωσε ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της εναλλακτικής ποπ.

Το πρώτο της άλμπουμ, Keepsake (2019), και το επόμενο, Giving the World Away (2022), αποκάλυψαν μια καλλιτέχνιδα σε διαρκή εξέλιξη, ικανή να μετατρέπει την ευαλωτότητα σε δύναμη και τη νοσταλγία σε μελωδία. Με το επερχόμενο Liquorice (2025), η Hatchie επιστρέφει πιο ώριμη και ειλικρινής από ποτέ — μια δημιουργός που ισορροπεί ανάμεσα στην ονειροπόληση και την ενδοσκόπηση, κρατώντας πάντα το βλέμμα στραμμένο προς το φως.

 

