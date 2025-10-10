Η Ouri σε ένα νυχτερινό ταξίδι στο Παρίσι πριν το ξημέρωμα

Η Ouri επιστρέφει με το νέο single "Paris", σε συνεργασία με τον Oli XL, προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ της Daisy Cutter που κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα παιχνιδιάρικο βίντεο όπου ο Oli XL «αρπάζει» το κινητό της Ouri στους δρόμους του Παρισιού — μια σκηνή που αποτυπώνει το πνεύμα του ίδιου του κομματιού: μια επιστροφή στην αθωότητα, στην αναζήτηση ταυτότητας και στη νυχτερινή ελευθερία της εφηβείας.

«Το "Paris" είναι ένας ύμνος στον εφηβικό μου εαυτό», λέει η Ouri. «Ήθελα να ανήκω, αλλά ταυτόχρονα να ζήσω πιο τολμηρά, καθώς συνειδητοποιούσα ότι η ζωή της κλασικής τσελίστριας δεν ήταν για μένα. Να είσαι 14 χρονών και να πέφτεις για ύπνο την ώρα που ξημερώνει σε μια πόλη σαν το Παρίσι — αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ».

Το Daisy Cutter αποτελεί ένα άλμπουμ συλλογικής ενέργειας, με τη συμμετοχή φίλων και συνεργατών όπως οι Mobilegirl, Charlotte Day Wilson, Jonah Yano και Sea Oleena, ηχογραφημένο σε διαμερίσματα, πρόχειρα στούντιο και προσωπικούς χώρους. Είναι η πιο προσωπική και ταυτόχρονα πειραματική δουλειά της μέχρι σήμερα — ένα ηχητικό ημερολόγιο ανάμεσα στην παράδοση και την επιθυμία, τη φόρτιση και την απελευθέρωση.

Από το υποψήφιο για Polaris Prize ντεμπούτο Frame of a Fauna έως τη συνεργασία της με τη Helena Deland στο project Hildegard, η Ouri δεν σταματά να εξελίσσεται. Και με το Daisy Cutter, φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της ήχο — ένα μίγμα ηλεκτρονικής ευαισθησίας και εσωτερικής αλήθειας, που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει παντού.