Το τραγούδι της ημέρας: Midlake – "The Calling"

Το "The Calling" είναι από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί μέσα από την ομίχλη μιας αυγής στο Τέξας, σαν ένα κάλεσμα προς τον ίδιο τον εαυτό μας, μια υπενθύμιση του γιατί επιμένουμε να δημιουργούμε. Το νέο single των Midlake προλογίζει το άλμπουμ A Bridge Too Far, που κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου από τη Believe/Midlake Records, και αποτελεί την πιο ώριμη (αλλά και πιο αυθεντική) στιγμή της μπάντας εδώ και χρόνια.

Με παραγωγή του Sam Evian (Big Thief, Cass McCombs) και υπέροχα πνευστά που ανοίγουν σαν φως πάνω από την Americana μελωδία, το κομμάτι φέρει όλη τη γλυκόπικρη σοφία μιας μπάντας που έμαθε να γερνάει όμορφα. «Το "The Calling" μιλά για την εσωτερική πάλη ανάμεσα στο να αποδεχτείς ή να αρνηθείς αυτό που είσαι προορισμένος να κάνεις», μας εξηγεί ο Eric Pulido, σε μια φράση που μοιάζει να συνοψίζει το ίδιο το ταξίδι των Midlake.

Το βίντεο του τραγουδιού, σκηνοθετημένο από την Taylor McFadden, συνεχίζει την κινηματογραφική παράδοση της μπάντας, με τον James Lance (Ted Lasso, Black Mirror) στο προηγούμενο βίντεο να ενσαρκώνει την αγωνία και τη χάρη της ανθρώπινης προσπάθειας μέσα από μια χορογραφία του Phil Cogan (Hamilton).

Απ' ότι φαίνεται με το A Bridge Too Far, οι Midlake δεν προσπαθούν να ακολουθήσουν κανέναν ήχητικό μονοπάτι, μονάχα να θυμηθούν το δικό τους. Και το αποτέλεσμα είναι σαν ένα βλέμμα πίσω και μπροστά ταυτόχρονα: μελωδικό, γήινο, γεμάτο ελπίδα, σαν την ίδια τη στιγμή που αποφασίζεις να ακούσεις το κάλεσμα.