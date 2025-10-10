Ο Neil Young ανακοίνωσε ότι αποσύρει ολόκληρη τη δισκογραφία του από το Amazon Music

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Young είχε ήδη αποσύρει τη μουσική του από το Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το podcast του Joe Rogan, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διασπείρει παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19. Εκείνη την εποχή, το podcast του Rogan ήταν αποκλειστικά διαθέσιμο στο Spotify.

Το 2024, ο Young επέστρεψε διστακτικά στην πλατφόρμα, όταν το ίδιο podcast μεταφέρθηκε και στο Apple Music και το Amazon. «Το Spotify, η νούμερο ένα πλατφόρμα για μουσική χαμηλής ανάλυσης στον κόσμο, εκεί όπου η ποιότητα είναι χειρότερη απ’ ό,τι δημιουργήσαμε, θα είναι ξανά το σπίτι της μουσικής μου», είχε δηλώσει τότε με σαρκασμό.

Η νέα του απόφαση, όμως, ήρθε όταν και οι Apple και Amazon άρχισαν να φιλοξενούν τα ίδια αμφιλεγόμενα podcasts. «Δεν μπορώ απλώς να φύγω από το Apple και το Amazon, όπως έκανα με το Spotify, γιατί έτσι η μουσική μου θα είχε ελάχιστες πλατφόρμες διανομής», εξήγησε.

Τώρα όμως, όπως ανακοίνωσε στο προσωπικό του blog Neil Young Archives, η αποχώρηση από το Amazon είναι πια ζήτημα χρόνου:

«Η ώρα ήρθε. ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ AMAZON. Σύντομα η μουσική μου δεν θα βρίσκεται εκεί. Είναι εύκολο να αγοράζετε τοπικά. Υποστηρίξτε την κοινότητά σας. Πηγαίνετε στο δισκοπωλείο της γειτονιάς σας. Μην επιστρέφετε στις μεγάλες εταιρείες που πούλησαν την Αμερική.»

Ο καλλιτέχνης κάλεσε ακόμη το κοινό του να μποϊκοτάρει μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Meta (ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram) και η Whole Foods. Νωρίτερα φέτος, ο Young είχε απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς του στα social media της Meta, επικρίνοντας τη «σκανδαλώδη χρήση chatbots με παιδιά».