Η Madonna ξαναγράφει την ιστορία της

Η Madonna ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ειδικού EP για τα 30 χρόνια του άλμπουμ "Bedtime Stories", που θα περιλαμβάνει πρώιμα demos και σπάνιο υλικό.

Madonna
Το EP θα κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου, ενώ το αυθεντικό Bedtime Stories θα επανακυκλοφορήσει σε συλλεκτικό silver βινύλιο. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1994 και αποτέλεσε το έκτο στούντιο άλμπουμ της Madonna, που πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Περιελάμβανε επιτυχίες όπως τα "Take a Bow", "Secret" και "Human Nature", συνδυάζοντας στοιχεία R&B και dub με το χαρακτηριστικό pop ύφος της τραγουδίστριας. Στην παραγωγή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Björk και Babyface.

Το νέο EP, διάρκειας οκτώ κομματιών, θα περιλαμβάνει πρώιμες εκτελέσεις, εναλλακτικές εκδοχές και σπάνια κομμάτια, τα οποία –σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας– «χαρτογραφούν την εξέλιξη του R&B ήχου του Bedtime Stories».

Το Bedtime Stories – The Untold Chapter θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο μαύρο βινύλιο και ψηφιακά, ενώ θα υπάρξει και deluxe 2CD έκδοση, που θα περιέχει το αρχικό άλμπουμ και το νέο EP, μαζί με 20σέλιδο booklet με στίχους και εικονογραφήσεις. Το εξώφυλλο περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες από φωτογράφιση του 1994 από τον Paolo Roversi, οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί και για το single Bedtime Story.

Η Madonna συνεργάστηκε ξανά με τον Stuart Price, παραγωγό του Confessions On A Dance Floor, για τη μίξη και επιμέλεια του EP, δημιουργώντας μια νέα, ενιαία εκδοχή του άλμπουμ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η βασίλισσα της pop είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε την επανακυκλοφορία του άλμπουμ για την επέτειο, ενώ πρόσφατα γνωστοποίησε και την επιστροφή της στη Warner Records με ένα νέο dance album με τίτλο Confessions On A Dance Floor Part 2, που αναμένεται το 2026, δηλαδή σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη λήξη της συνεργασίας τους.

Όπως δήλωσε η Madonna: «Από τότε που ήμουν μια καλλιτέχνιδα που πάλευε στη Νέα Υόρκη μέχρι τη στιγμή που υπέγραψα το πρώτο μου δισκογραφικό συμβόλαιο, ήξερα πως τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο, και είχα δίκιο. Η Warner υπήρξε πάντα πραγματικός συνεργάτης και χαίρομαι που ξανασμίγουμε για να κάνουμε μουσική, να προκαλούμε, και να ανοίγουμε συζητήσεις που χρειάζονται».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

