Οι Gorillaz γράφουν το δικό τους "Μανιφέστο", ανάμεσα στη ζωή, τον θάνατο και το φως του 2026

Πρόκειται για το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο ένατο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, The Mountain, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026. Είχε προηγηθεί το πρώτο single, "The Happy Dictator", που παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ.

Το νέο κομμάτι, διάρκειας επτά λεπτών, «περιλαμβάνει τα κεντρικά θέματα του δίσκου, τον κύκλο της ζωής και τη μεταθανάτια ύπαρξη», σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Συμμετέχει ο Αργεντινός ράπερ Trueno, με στίχους όπως: «Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το αύριο / όταν ακολουθώ το φως που με καλεί / μωρό μου, το μέλλον με ζητά / περπατώ προς το φως / δεν έχω τίποτα να χάσω».

Στο τραγούδι περιλαμβάνεται και μια μεταθανάτια συμμετοχή του αδικοχαμένου ράπερ από το Ντιτρόιτ Proof, στενού συνεργάτη του Eminem, με στίχους όπως «You aren’t ready for death / Until I showed up, hold breath / Until you blow the on one set». Το ραπ του Proof ήταν freestyle που ηχογραφήθηκε λίγα λεπτά πριν μπει στο booth για το session.

Το "The Manifesto" περιλαμβάνει επίσης τους Amaan Ali Bangash και Ayaan Ali Bangash (δεξιοτέχνες στο sarod, έβδομης γενιάς μουσικοί της ινδικής σχολής Gwalior), την ιστορική Jea Band Jaipur )γνωστή από ινδικούς γάμους από το 1936) τον Ajay Prasanna στο bansuri, καθώς και τη Mountain Choir υπό τη διεύθυνση της Vijayaa Shanker.

Οι Gorillaz θα γιορτάσουν την κυκλοφορία με περιοδεία σε στάδια σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, που ξεκινά στις 21 Μαρτίου 2026 από το Μάντσεστερ και περιλαμβάνει στάσεις σε Μπέρμιγχαμ, Γλασκώβη, Λιντς, Κάρντιφ, Νότιγχαμ, Λίβερπουλ, Μπέλφαστ και Δουβλίνο, ενώ θα κορυφωθεί με μια μοναδική headline εμφάνιση στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου στις 20 Ιουνίου 2026, με special guests τους Sparks και Trueno.

Το συγκρότημα έχει επίσης ανακοινωθεί στο Primavera Sound 2026, δίπλα σε ονόματα όπως The Cure, Massive Attack, My Bloody Valentine, Doja Cat, The xx, Father John Misty, Slowdive, Kneecap και πολλούς άλλους.