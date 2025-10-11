Πληροφορίες

Ο Rob Zombie ανακοινώνει το πρώτο του LP μετά το 2021

Ο "βασιλιάς των freaks" σε νέο κεφάλαιο σκοτεινής παράνοιας. 

Rob Zombie
Avopolis Team

Ο King Freak επέστρεψε, ή μήπως πρέπει να πούμε ο Great Satan; Ο Rob Zombie ανακοίνωσε επιτέλους το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, ένα δαιμονικά τιτλοφορημένο LP που προλογίζεται από το νέο single του, αφιερωμένο στους "Punks and Demons".

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη δουλειά μετά το The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy του 2021. Είναι επίσης το πρώτο του άλμπουμ από τότε που ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος, Blasko, επανήλθε στη σύνθεση το 2024, και ο κιθαρίστας Mike Riggs επέστρεψε το 2022, ξαναδίνοντας στο συγκρότημα τη χαρακτηριστική του Hellbilly ενέργεια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Zombie είχε ανακοινώσει ότι θα παρουσιάσει το "Punks and Demons" και το μουσικό του βίντεο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια του The Devil’s Rejects, με ειδικές προβολές σε κινηματογράφους σε ολόκληρες τις ΗΠΑ στις 8 Οκτωβρίου. Τώρα, το τραγούδι και το συνοδευτικό του βίντεο είναι διαθέσιμα για όλους (μια ωδή στη βιομηχανική ένταση), με ενέργεια που φέρνει στο μυαλό τους Μinistry, φωνητικά σαν τελετουργικά ξόρκια και βαριά riffs που χτυπούν σαν μηχανές της κόλασης.

Το The Great Satan θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου από τη Nuclear Blast, ενώ οι προπαραγγελίες για τη συλλεκτική έκδοση βινυλίου “clear with black smoke” (μόλις 1.000 αντίτυπα) έχουν ήδη ανοίξει.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

John Lodge

Έφυγε από τη ζωή ο John Lodge των Moody Blues σε ηλικία 82 ετών

Ο John Lodge, τραγουδιστής και μπασίστας των The Moody Blues, πέθανε «ξαφνικά και απροσδόκητα» σε...
Rob Zombie

Ο Rob Zombie ανακοινώνει το πρώτο του LP μετά το 2021

Ο "βασιλιάς των freaks" σε νέο κεφάλαιο σκοτεινής παράνοιας. 
Gorillaz

Οι Gorillaz γράφουν το δικό τους "Μανιφέστο", ανάμεσα στη ζωή, τον θάνατο και το φως του 2026

Οι Gorillaz επιστρέφουν με ένα εκτενές και πολυεπίπεδο νέο single με τίτλο "The Manifesto".

Featured

Mogwai

Mogwai στο Floyd: Εκεί όπου η σιωπή ουρλιάζει και ο ήχος λυτρώνει

Σε μια Πέμπτη που έμοιαζε με τελετουργία, οι Mogwai μετέτρεψαν το Floyd σε ναό συναισθημάτων. Δύο...
Rocket

Rocket – R is for Rocket

Με το "R is for Rocket", η πιο συναρπαστική νέα μπάντα του Λος Άντζελες ανατινάζει το indie rock...
Achelous

Οι Achelous μιλούν για τον ήχο, τη μυθολογία και τη "χαρά" των metal συναυλιών

Με το άλμπουμ "Tower of High Sorcery" να έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και τα live τους να...

Best of Network