Ο Rob Zombie ανακοινώνει το πρώτο του LP μετά το 2021

Ο King Freak επέστρεψε, ή μήπως πρέπει να πούμε ο Great Satan; Ο Rob Zombie ανακοίνωσε επιτέλους το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, ένα δαιμονικά τιτλοφορημένο LP που προλογίζεται από το νέο single του, αφιερωμένο στους "Punks and Demons".

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη δουλειά μετά το The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy του 2021. Είναι επίσης το πρώτο του άλμπουμ από τότε που ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος, Blasko, επανήλθε στη σύνθεση το 2024, και ο κιθαρίστας Mike Riggs επέστρεψε το 2022, ξαναδίνοντας στο συγκρότημα τη χαρακτηριστική του Hellbilly ενέργεια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Zombie είχε ανακοινώσει ότι θα παρουσιάσει το "Punks and Demons" και το μουσικό του βίντεο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια του The Devil’s Rejects, με ειδικές προβολές σε κινηματογράφους σε ολόκληρες τις ΗΠΑ στις 8 Οκτωβρίου. Τώρα, το τραγούδι και το συνοδευτικό του βίντεο είναι διαθέσιμα για όλους (μια ωδή στη βιομηχανική ένταση), με ενέργεια που φέρνει στο μυαλό τους Μinistry, φωνητικά σαν τελετουργικά ξόρκια και βαριά riffs που χτυπούν σαν μηχανές της κόλασης.

Το The Great Satan θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου από τη Nuclear Blast, ενώ οι προπαραγγελίες για τη συλλεκτική έκδοση βινυλίου “clear with black smoke” (μόλις 1.000 αντίτυπα) έχουν ήδη ανοίξει.