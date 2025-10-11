Έφυγε από τη ζωή ο John Lodge των Moody Blues σε ηλικία 82 ετών

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του, η οποία ανέφερε ότι «έφυγε ήσυχα, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του και τους ήχους των Everly Brothers και του Buddy Holly».

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο John Lodge, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα από κοντά μας», δήλωσε η οικογένειά του.

«Όσοι τον γνώριζαν ξέρουν καλά την τεράστια καρδιά του· η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν η σύζυγός του, Kirsten, και η οικογένειά του — αυτό ήταν το σημαντικότερο πράγμα για εκείνον, ακολουθούμενο από το πάθος του για τη μουσική και την πίστη του», πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στις ευαγγελικές χριστιανικές του πεποιθήσεις.

«Θα μας λείψουν για πάντα η αγάπη του, το χαμόγελο, η καλοσύνη και η αδιάκοπη υποστήριξή του. Η καρδιά μας είναι βαριά, αλλά θα προχωρήσουμε με ειρήνη, με συντροφιά την αγάπη που μας άφησε. Όπως έλεγε πάντα στο τέλος κάθε συναυλίας: ευχαριστώ που κρατήσατε την πίστη».

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Lodge εντάχθηκε στους The Moody Blues το 1966, μαζί με τον Justin Hayward, μετά την αποχώρηση των Denny Laine και Clint Warwick.

Συμμετείχε σε μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως τα Days of Future Passed (1967) και In Search of the Lost Chord (1968), καθώς και σε εμβληματικά τραγούδια όπως τα "Nights in White Satin", "Question" και "Isn’t Life Strange".

Η οικογένειά του συνεχίζει στο μήνυμά της: «Ήταν πιο ευτυχισμένος πάνω στη σκηνή. Έλεγε πάντα πως ήταν απλώς ένας τραγουδιστής σε μια rock’n’roll μπάντα — και λάτρευε να παίζει με το συγκρότημα, τον γαμπρό του Jon, και να μοιράζεται αυτή τη μουσική με τους θαυμαστές του. Ακόμη μεγαλύτερη χαρά του έδινε να δουλεύει με την κόρη του Emily και τον γιο του Kristian και να βλέπει τον εγγονό του John-Henry να παίζει ποδόσφαιρο, ονειρευόμενος πως μια μέρα θα φορέσει τη φανέλα της Birmingham City.»

Ο Lodge συνέχισε να δημιουργεί μουσική με τους The Moody Blues μέχρι τον τελευταίο τους δίσκο, το December (2003), ενώ η μπάντα έδινε συναυλίες έως το 2018, χρονιά κατά την οποία εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame.

Ο θάνατός του έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια του Mike Pinder, ιδρυτικού μέλους και πληκτρά του συγκροτήματος, του οποίου τον θάνατο είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Lodge τον Απρίλιο του 2024.