Ο Thommy Price, ντράμερ των Joan Jett και Billy Idol, πέθανε σε ηλικία 68 ετών

Τα δυσάρεστα νέα επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Stefunny, η οποία ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, περιγράφοντάς τον ως «έναν αφοσιωμένο σύζυγο, περήφανο πατέρα και εκρηκτικό ντράμερ και συνθέτη». «Η ενέργειά του, η καλοσύνη του, το χιούμορ του και ο αξεπέραστος ρυθμός του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι σε όσους τον γνώρισαν και σε κάθε σκηνή που τίμησε με την παρουσία του», πρόσθεσε.

Ο Price ήταν μέλος των Joan Jett & The Blackhearts από το 1987 έως το 2017, και η Jett ήταν ανάμεσα σε εκείνους που τον αποχαιρέτησαν δημόσια μέσω Instagram.

«Χάσαμε ένα μέλος της οικογένειας των Blackhearts, τον μοναδικό Thommy Price», έγραψε. «Ήταν ένας θρυλικός ντράμερ, Blackheart για τέσσερις δεκαετίες. Ένας ντράμερ για τους ντράμερ, που τον θαύμαζαν τόσοι πολλοί. Οι καρδιές μας είναι βαριές. Στέλνουμε αγάπη στην όμορφη οικογένειά του. Σ’ αγαπάμε Thommy».

Η Jett συνόδευσε την ανάρτηση με ένα βίντεο που έδειχνε τον Price να παίζει τύμπανα με τη μπάντα, καθώς και ένα απόσπασμα από την ομιλία της κατά την εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2015: «Ευχαριστώ όλους τους Blackhearts όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά τον σπουδαίο Thommy Price, που για 32 χρόνια υπήρξε η καρδιά, ο παλμός, η εκρηκτική δύναμη αυτής της μπάντας», είχε δηλώσει τότε. «Ο Thommy έπρεπε να είναι απόψε μαζί μας στην τελετή και θέλω να τον τιμήσω μπροστά σε όλους σας».

Ο Price συνεργάστηκε επίσης στενά με τον Billy Idol τη δεκαετία του 1980, με τον ίδιο να γράφει: «Ο Thommy ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός και ντράμερ που, το 1983, ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και άφησε το δικό του καθοριστικό αποτύπωμα στο άλμπουμ Rebel Yell. Μας βοήθησε να το ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και περιόδευσε μαζί μας στα Rebel Yell και Whiplash Smile tours». Και πρόσθεσε: «Ο Thommy ήταν φίλος, όχι μόνο συνεργάτης. Έβαζε ψυχή σε ό,τι έκανε. Θα μου λείψει βαθιά».

Γεννημένος στο Brooklyn της Νέας Υόρκης το 1956, ο Thommy Price είχε επίσης παίξει με τους Scandal, Mink DeVille και Love Crushed Velvet, ενώ συμμετείχε σε ηχογραφήσεις των Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Öyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector και Debbie Harry.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, Stefunny, και την κόρη τους, Brooklyn.