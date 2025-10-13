Hayley Williams & David Byrne: Η πιο απρόσμενη (και ιδανική) μουσική σύμπραξη της χρονιάς

Η τρυφερή, γεμάτη φως μπαλάντα περιλαμβάνεται στο soundtrack της νέας ταινίας του Netflix, The Twits — βασισμένη στο αγαπημένο παιδικό μυθιστόρημα του Roald Dahl από το 1980. Στην ταινία, δύο παιδιά και μια “οικογένεια μαγικών ζώων” ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν “τους πιο μοχθηρούς, άθλιους κακούς που προσπαθούν να καταλάβουν την πόλη τους”.

Την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε το κομμάτι, η Williams έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στη συναυλία του Byrne στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης (10 Οκτωβρίου). Οι δυο τους ερμήνευσαν το άλλο ντουέτο τους, "What Is the Reason for It?" (από το πρόσφατο άλμπουμ του Byrne Who Is The Sky?). Λίγο αργότερα στη βραδιά, η Williams επέστρεψε στη σκηνή για να τραγουδήσει το "Hard Times" των Paramore από το 2017 — τραγούδι που ο Byrne είχε στο παρελθόν διασκευάσει και παρουσιάσει συχνά στις τελευταίες του περιοδείες.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2023-2024, όταν οι Paramore διασκεύασαν το κλασικό "Burning Down The House" για την επανακυκλοφορία του εμβληματικού concert film των Talking Heads, Stop Making Sense (A24). Από τότε, όπως αποκάλυψε ο Byrne στο People, οι δυο τους έχουν διατηρήσει στενή επικοινωνία. «Έχει μια απίστευτη σχέση με το κοινό της», είπε ο Byrne. «Είναι κάτι πολύ ειλικρινές και πολύ άμεσο, και το σημείωσα αυτό — πραγματικά με εντυπωσίασε».

Ο Byrne εξήγησε επίσης ότι το "What Is the Reason for It?" γεννήθηκε αυθόρμητα, καθώς και οι δύο βρέθηκαν στην ίδια πόλη την ίδια περίοδο: «Της έστειλα μήνυμα και της είπα “θες να έρθεις να τραγουδήσεις σε αυτό;” και είπε ναι».

David Byrne brought Hayley Williams on stage in NYC to perform Hard Times by Paramore and What is the reason for?, their recently released collab pic.twitter.com/Fbi7oSUoBL — Paramore-Music.com (@paramoremusicom) October 11, 2025

Το τραγούδι περιλαμβάνει έναν στίχο για έναν "ρατσιστή country τραγουδιστή", ένα ξεκάθαρο, όπως είπε η Williams, «μεσαίο δάχτυλο» προς τον Morgan Wallen. «Θα μπορούσε να αφορά μερικούς [τραγουδιστές], αλλά εγώ πάντα μιλάω για τον Morgan Wallen. Δεν με νοιάζει καθόλου», δήλωσε πρόσφατα στο podcast Popcast των New York Times. «Βρείτε με στο Whole Foods, bitch, δεν με νοιάζει».

Αν και η Williams αναφερόταν σε άλλον, αυτό δεν εμπόδισε τον Kid Rock να σχολιάσει σε πρόσφατη εμφάνισή του στο Fox News: «Ξέρεις τι είναι ηλίθιο; Οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι πιο κουλ απ’ όλους και αγχώνονται για το ντύσιμό τους κάθε μέρα, σαν μερικούς από αυτούς τους ροκ τραγουδιστές εδώ στο Νάσβιλ (δε θα πω ονόματα) ή αυτές τις τύπισσες στις σχολές τους με τα μπλε μαλλιά και τα πέντε σκουλαρίκια στη μύτη».

Η Williams απάντησε στις δηλώσεις του Rock με μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram (όπως μετέφερε το Stereogum), δίνοντάς του μια… ευφάνταστη θέση στο δικό της ειρωνικό μικρό σύμπαν.