Dua Lipa και Billie Joe Armstrong μαζί στη σκηνή για μια εκτέλεση του "Wake Me Up When September Ends"

Χθες το βράδυ (12 Οκτωβρίου), η Lipa συνέχισε την περιοδεία της Radical Optimism με μια στάση στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο, όπου εξέπληξε το κοινό με έναν ειδικό καλεσμένο, όπως έχει πλέον καθιερωθεί στα live της. Σε κάθε πόλη, η τραγουδίστρια τιμά τοπικούς μουσικούς θρύλους, και αυτή τη φορά επέλεξε να καλέσει στη σκηνή τον Armstrong.

«Κάθε βράδυ κάνουμε ένα διαφορετικό τραγούδι-έκπληξη από έναν καλλιτέχνη που συνδέεται με την πόλη, και αμέσως σκέφτηκα το Σαν Φρανσίσκο και όλη την απίστευτη μουσική που έχει γεννηθεί εδώ», είπε στο κοινό. «Σκέφτηκα μία συγκεκριμένη μπάντα», πρόσθεσε λίγο πριν οι δύο ξεκινήσουν το εμβληματικό κομμάτι του 2004. «Καλωσορίστε μαζί μου τον μοναδικό Billie Joe από τους Green Day!»

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί fans των Green Day έχουν εκφράσει την κούρασή τους με τα ετήσια αστεία γύρω από το τραγούδι "Wake Me Up When September Ends", τα οποία αναπαράγονται κάθε Οκτώβριο στα social media. Πολλοί υπενθυμίζουν ότι το κομμάτι γράφτηκε για τον πατέρα του Armstrong, που πέθανε το 1982, όταν εκείνος ήταν μόλις δέκα ετών.

Σε συνέντευξή του το 2019 στο The Howard Stern Show, ο Armstrong είχε εξηγήσει πως το τραγούδι παραμένει για εκείνον βαθιά προσωπικό: «Τον σκέφτομαι κάθε μέρα. Για χρόνια απέφευγα να γράψω γι’ αυτόν, κι όταν τελικά το έκανα, ένιωσα σαν λύτρωση. Δεν ήταν λύπη, ήταν ένας τρόπος να τον τιμήσω».

Η ερμηνεία του τραγουδιού από τη Dua Lipa ήρθε μία μέρα μετά την αφιέρωσή της στη Janis Joplin, επίσης καλλιτέχνιδα από την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, με το "Piece of My Heart".

Μέχρι στιγμής, η Lipa έχει διασκευάσει καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande στο Μαϊάμι, οι Aerosmith στη Βοστώνη, η Sinéad O’Connor στο Δουβλίνο, οι Daft Punk στη Λυών, η Lorde στη Νέα Ζηλανδία και άλλοι. Παράλληλα, έχει μοιραστεί τη σκηνή με μεγάλα ονόματα, όπως τη Gwen Stefani για το "Don’t Speak" στο Λος Άντζελες, τον Nile Rodgers για το "Le Freak" στη Νέα Υόρκη, τη Chaka Khan για το «Ain’t Nobody» στο Σικάγο, τον Jamiroquai για το "Virtual Insanity" στο Λονδίνο, τον Neil Finn για το "Don’t Dream It’s Over" στο Ώκλαντ και τον Kevin Parker για το "The Less I Know The Better" στο Σίδνεϊ.

Οι δύο συναυλίες της στο Wembley Stadium τον Ιούνιο έγιναν αργότερα αντικείμενο ενός mini ντοκιμαντέρ με τίτλο Dua Lipa – The Beat Before (Wembley Stadium), το οποίο κατέγραψε σκηνές πίσω από τα παρασκήνια και στιγμιότυπα από τους fans.