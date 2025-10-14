Πληροφορίες

Η Patti Smith γιορτάζει τα 50 χρόνια του "Horses" μαζί με τον Johnny Depp στη σκηνή του Λονδίνου

Η Patti Smith ανέβασε στη σκηνή τον Johnny Depp για να ερμηνεύσουν μαζί το “People Have The Power” στη συναυλία της στο Λονδίνο, με αφορμή τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ Horses.

Patti Smith
Avopolis Team

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις δύο συνεχόμενες βραδιές στο London Palladium, το βράδυ της Κυριακής (12 Οκτωβρίου), για το encore. Ο Depp έπαιξε κιθάρα στο κομμάτι "People Have the Power", ενώ στα πλήκτρα ήταν η κόρη της Smith, Jesse.

Στην αρχή του encore, η Smith παρουσίασε ένα προς ένα τα μέλη της μπάντας της στο κοινό και πρόσθεσε:
«Και ο Johnny; Ο Johnny Depp; Ο αυθεντικός Johnny». Η φράση αυτή ήταν αναφορά στον στίχο the boy looked at Johnny από το τραγούδι της "Land / Horses".

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Depp είχε κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση στη Νέα Υόρκη στο People Have the Power: A Celebration of Patti Smith tribute concert, παίζοντας το “Dancing Barefoot” μαζί με την Alison Mosshart των The Kills.

Ο Depp έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τη Smith — το 2010 έπαιξαν μαζί το "People Have the Power" στη συναυλία Voices for Justice Rally στο Little Rock, ενώ το 2012 συμμετείχε στο άλμπουμ της Banga, παίζοντας τύμπανα και κιθάρα στο ομώνυμο κομμάτι.

Η θρυλική τραγουδοποιός γιορτάζει αυτή την περίοδο την 50ή επέτειο του Horses μαζί με την μπάντα της, στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη του αρχικού σχήματος — οι Lenny Kaye και Jay Dee Daugherty — καθώς και ο Tony Shanahan, στα πλήκτρα και το μπάσο, που βρίσκεται δίπλα της τα τελευταία 30 χρόνια.

 

