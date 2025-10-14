Οι Behemoth επιστρέφουν στην Αθήνα to 2026

Είναι μια επιστροφή που πολύς κόσμος περίμενε, μετά από 12 χρόνια απουσίας από τους κλειστούς χώρους της Αθήνας, και μετά από την σαρωτική τους headline εμφάνιση στο Release Athens Festival 2024.

Ο μπροστάρης της μπάντας, Adam “Nergal” Darski και οι συνοδοιπόροι του, Inferno, Orion και Seth, έρχονται με την αυτοπεποίθηση μιας μπάντας που έχει χαράξει ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία του ακραίου ήχου. Από τα πρώτα τους βήματα στο πιο παραδοσιακό second wave black metal με τα Sventevith και Grom, στο κράμα από black/death που ακολούθησε στα Pandemonic Incantations, Satanica και Thelema.6, πέρασαν στο σαρωτικό death metal των Zos Kia Cultus, Demigod, The Apostasy και Evangelion και κατέληξαν στον σημερινό, πιο σκοτεινό μα και πιο προσβάσιμο ήχο των The Satanist, ILYAYD, Opvs Contra Natvram..

Έρχονται με έναν δίσκο, το The Shit Of God που κατά γενική, και προσωπική ομολογία είναι μία καταπληκτική επιστροφή και τους βρίσκει στην καλύτερή τους φόρμα της τελευταίας δεκαετίας.Το TSOG είναι ένα προκλητικό και βλάσφημο μανιφέστο, συνοδευόμενο από εκπληκτική μουσική και μιλήσαμε αναλυτικότερα εδώ . Αν και είναι γενικότερα μία από τις καλύτερες live μπάντες των τελευταίων ετών, αυτό δίνει σίγουρα ένα επιπλεόν ενδιαφέρον και κίνητρο για να καταστήσει την επερχόμενή τους εμφάνιση άχαστη.

Η επιστροφή τους στην Αθήνα συμπίπτει με την συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυσή τους το 1991, και δεν είναι διόλου απίθανο να ετοιμάζουν κάτι ιδιαίτερο.