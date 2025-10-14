Πληροφορίες

Οι Behemoth επιστρέφουν στην Αθήνα to 2026

Οι Πολωνοί τιτάνες του extreme metal, Behemoth, επιβεβαίωσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Floyd Live Music Venue, στα πλαίσια του "Chant of the Eastern Lands Tour". Μαζί τους ως special guests θα εμφανιστούν οι Nidhogg. 

Δημήτρης Τσούπρος

Είναι μια επιστροφή που πολύς κόσμος περίμενε, μετά από 12 χρόνια απουσίας από τους κλειστούς χώρους της Αθήνας, και μετά από την σαρωτική τους headline εμφάνιση στο Release Athens Festival 2024. 

Ο μπροστάρης της μπάντας, Adam “Nergal” Darski και οι συνοδοιπόροι του, Inferno, Orion και Seth, έρχονται με την αυτοπεποίθηση μιας μπάντας που έχει χαράξει ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία του ακραίου ήχου. Από τα πρώτα τους βήματα στο πιο παραδοσιακό second wave black metal με τα Sventevith και Grom, στο κράμα από black/death που ακολούθησε στα Pandemonic Incantations, Satanica και Thelema.6, πέρασαν στο σαρωτικό death metal των Zos Kia Cultus, Demigod, The Apostasy και Evangelion και κατέληξαν στον σημερινό, πιο σκοτεινό μα και πιο προσβάσιμο ήχο των The Satanist, ILYAYD, Opvs Contra Natvram..

Έρχονται με έναν δίσκο, το The Shit Of God που κατά γενική, και προσωπική ομολογία είναι μία καταπληκτική επιστροφή και τους βρίσκει στην καλύτερή τους φόρμα της τελευταίας δεκαετίας.Το TSOG είναι ένα προκλητικό και βλάσφημο μανιφέστο, συνοδευόμενο από εκπληκτική μουσική και μιλήσαμε αναλυτικότερα εδώ . Αν και είναι γενικότερα μία από τις καλύτερες live μπάντες των τελευταίων ετών, αυτό δίνει σίγουρα ένα επιπλεόν ενδιαφέρον και κίνητρο για να καταστήσει την επερχόμενή τους εμφάνιση άχαστη. 

Η επιστροφή τους στην Αθήνα συμπίπτει με την συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυσή τους το 1991, και δεν είναι διόλου απίθανο να ετοιμάζουν κάτι ιδιαίτερο. 

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι Behemoth επιστρέφουν στην Αθήνα to 2026

Οι Πολωνοί τιτάνες του extreme metal, Behemoth, επιβεβαίωσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την...
Tame Impala

Last Call για το "Tame Impala Pre-Listening Event" της Αθήνας

Η δισκογραφική επιστροφή των Αυστραλών θα έχει το δικό της pre-listening event στο κέντρο της πόλης. 
Steams

Oι Steams κυκλοφόρησαν νέο single "She's in Sparkles" μαζί με το official video clip του

Οι Steams παρουσιάζουν το νέο τους single “She’s in Sparkles”, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του...

Featured

Juergen Teller: Ρίχνοντας φως στους μουσικούς που έχει φωτογραφίσει – από τον Iggy Pop ως τους Nirvana

Juergen Teller: Ρίχνοντας φως στους μουσικούς που έχει φωτογραφίσει, από τον Iggy Pop ως τους Nirvana

Από εξώφυλλα δίσκων μέχρι μερικές iconic πόζες, οι «μουσικές» φωτογραφίες του Juergen Teller...
Δράκουλας

Everlies 2025: Πρώτο βραβείο για τον "Δράκουλα" των Εκδόσεων ΟΞΥ

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Καλύτερο Βιβλίο Τρόμου" απέσπασε το εμβληματικό έργο του Bram...
Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell

Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!

Ο Θανάσης Μήνας γράφει για το "We Insist 2025!": Η ντράμερ Terri Lyne Carrington και η...

Best of Network