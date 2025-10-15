Το μουσικό ντεμπούτο της Kylie Jenner είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι

H Kylie Jenner έκανε επιτέλους το μουσικό της ντεμπούτο ως King Kylie. Ναι, καλά διάβασες... Bασίλισσα, βασιλιάς, πρίγκιπας, whatever. Η δυναστεία των Jenner έχει πλέον και soundtrack.

Η αναμονή, λέει, κρατούσε από το 2016, τότε που λάνσαρε μια σειρά lip gloss και όλοι υποψιαστήκαμε πως το επόμενο βήμα, λογικά, θα ήταν το Grammy. Στο διαφημιστικό εκείνης της εποχής, οδηγούσε σαν ηρωίδα του Spring Breakers, κρατούσε τιμόνι, είχε μπόλικο attitude, και μαζί με δυο φίλες "έκλεβαν" χρήματα από γκάνγκστερς στην έρημο. Μια κλασική μέρα, δηλαδή, στο branding της Kylie.

Το τραγούδι που ακουγόταν τότε, "3 Strikes" των Terror Jr., προκάλεσε θεωρίες: «Μήπως η φωνή είναι της Kylie;», αναρωτιόντουσαν οι fans. (Γιατί φυσικά, αν υπάρχει μυστήριο, σίγουρα κρύβεται πίσω του μια Kardashian.)

Αργότερα μάθαμε πως το γκρουπ δεν είχε καμία σχέση, ήταν μέλη των The Cataracs, δηλαδή μουσικοί κανονικοί, με όργανα και όλα τα συμπράκαλα. Αλλά τώρα, δέκα χρόνια μετά, η Kylie αποφάσισε να ενώσει επίσημα τις δυνάμεις της μαζί τους για να γιορτάσει την επέτειο της Kylie Cosmetics. Το αποτέλεσμα; Ένα νέο single, ένα νέο βίντεο, και άλλη μια ευκαιρία να μας θυμίσει πως μπορεί να κάνει κυριολεκτικά τα πάντα, αν υπάρχει καλός φωτισμός.

Σε εκείνο το βίντεο τη βλέπουμε σε ανακριτικό γραφείο, με ντετέκτιβ να τη ρωτούν: «Σας κατηγορούμε για πολλαπλές πράξεις απόλυτου slay, αδιάκοπης τελειότητας και γενικής υπερβολής». Εκείνη χαμογελά, φυσικά αθώα. Έπειτα τη μαζεύει η Kris Jenner με μια Rolls-Royce, μέσα στην οποία υπάρχει ό,τι πιο ιερό: το νέο lip gloss της Kylie.

Το τραγούδι λέγεται "Fourth Strike", και η Kylie τραγουδά στη γέφυρα: "One strike, two strike, let me get the mood right…". Μια ειλικρινής στιγμή μετανοίας; Όχι. Απλώς άλλη μια μέρα στο βασίλειο της King Kylie, εκεί όπου η pop κουλτούρα και το contouring είναι το ίδιο πράγμα: μια τέχνη που γυαλίζει.