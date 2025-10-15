Η Peaches ανάβει ξανά τη μηχανή της επιθυμίας

Δέκα χρόνια σιωπής είναι πολλά για μια γυναίκα που έμαθε στον κόσμο πώς να φωνάζει με το σώμα της. Η Peaches επιστρέφει. Με κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ, ένα μανιφέστο, θα λέγαμε καλύτερα, που στάζει ηλεκτρισμό και ιδρώτα. Το No Lube So Rude είναι η συνέχεια του Rub, μια δεκαετία μετά κι έρχεται σαν τολμηρή δήλωση για το σώμα που παραμένει το πιο πολιτικό εργαλείο, κι την επιθυμία σαν το πιο επικίνδυνο όπλο.

Το πρώτο δείγμα, ένα νευρωτικό synthpunk ντελίριο με τίτλο "Not in Your Mouth None of Your Business", ηχογραφημένο στο Βερολίνο και σε παραγωγή του The Squirt Deluxe, είναι ήδη εκεί έξω και σαρώνει. Μια έκρηξη που θυμίζει γιατί η Peaches δεν τραγουδά, αλλά επιτίθεται. Με βήματα σίγουρα και χορευτικά, ετοιμάζει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική το 2026, μαζί με τους Model/Actriz και την Cortisa Star, και από κάθε εισιτήριο θα δίνει ένα δολάριο στο Trans Justice Funding Project. Όχι ως ένδειξη φιλανθρωπίας, αλλά αλληλεγγύης.

Η ίδια λέει στο PR της: «Όταν ο κόσμος είναι μια τριβή, το λιπαντικό δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Είναι ο τρόπος που μετατρέπεις τον πόνο σε δύναμη, τη σύγκρουση σε περηφάνια». Και κάπου εκεί συνοψίζεται όλο της το έργο με το σώμα ως αντίσταση, τη σεξουαλικότητα ως δήλωση, και τη μουσική ως τελετουργία ελευθερίας.

Το βίντεο του νέου κομματιού περιγράφεται απλά ως "a chant for trans and queer autonomy". Μια κραυγή μέσα στη νύχτα της σύγχρονης κοινωνίας, που δεν αναζητά την αποδοχή, αλλά χώρο για να αναπνεύσει. Και η Peaches, για ακόμη μια φορά, εννοείται ότι δεν μας ζητά την άδεια. Μπουκάρει, ιδρωμένη, φωτεινή, στο κέντρο της σκηνής και μας θυμίζει πως η τριβή, αν τη μετατρέψεις σε μουσική, μπορεί να γίνει το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο.