O Mike Patton συναντά τους Avett Brothers στο νέο πρότζεκτ AVTT / PTTN

Από το funky alt-metal, στο thrashy hardcore, στη σκοτεινή outsider βαρύτητα και μέχρι το lounge, ο ακούραστος Mike Patton έχει αποδείξει πως είναι ανοιχτός να συνεργαστεί με οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε είδος μουσικής. Αυτό συνεχίζεται και με την ανακοίνωση του επόμενου δίσκου και του νέου του πρότζεκτ: AVTT / PTTN — μια συνεργασία ανάμεσα στον ίδιο και τους βραβευμένους με Grammy, μακροχρόνιους εξερευνητές της Americana, Avett Brothers.

Η είδηση για το επερχόμενο, ομώνυμο ντεμπούτο του γκρουπ επιβεβαιώθηκε χθες (17 Σεπτεμβρίου) με την πρεμιέρα του πρώτου single "Eternal Love", ενός folk τραγουδιού με ανοιχτό αέρα και απαλή κιθάρα, αφιερωμένου στο «τρόμο της αιώνιας αγάπης». Το κομμάτι φέρνει τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν μαζί για σκοτεινές νύχτες, τον θάνατο και το όνειρο μιας διαδρομής στην ύπαιθρο με μια φρεσκογυαλισμένη Mercedes.

Το Δελτίο Τύπου αναφέρει πως το κοινό αυτό πρότζεκτ γεννήθηκε από την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των Avett Brothers και του Patton, με τον Scott Avett να εξηγεί ότι παλαιότερα μελετούσε και μιμούνταν το φωνητικό ύφος του Patton, προσθέτοντας ότι το έργο του εμβληματικού μουσικού είναι «μέρος του DNA των Avetts».

Ένα ολόκληρο άλμπουμ προέκυψε όταν ο Scott Avett σχεδίασε τις αρχικές ιδέες των τραγουδιών, ο Patton έκανε δεύτερη επεξεργασία στις ενορχηστρώσεις και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τα κομμάτια με τις προσθήκες του Seth Avett. «Η ιδιόμορφη πρόκλησή μου ήταν να γίνω ένας μακρινός ξάδερφος, ένας αδερφός που είχε ορφανέψει», εξήγησε ο Patton.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τριφωνίες, μια «βρώμικη» διασκευή στο παραδοσιακό folk "The Ox Driver’s Song" (των Brothers Four) και άλλα. «Αυτό είναι τέχνη», είπε σε δήλωσή του ο Scott Avett. «Αυτό είναι το πώς πρέπει να γίνεται η δημιουργία: μυστικά και χωρίς καμία φιλοδοξία».

Στο πρότζεκτ AVTT / PTTN υπογράφουν στην παραγωγή οι Patton, Scott Avett και ο βραβευμένος με Grammy μηχανικός ήχου Dana Nielsen (Metallica, Rihanna). Η κυκλοφορία του άλμπουμ είναι προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου μέσω των Thirty Tigers / Ramseur Records / Ipecac Recordings, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.