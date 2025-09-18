Πληροφορίες

Oι Hooded Menace βυθίζουν το "Save A Prayer" στα σκοτάδια του doom

Οι Φινλανδοί death/doom ιεροψάλτες μετατρέπουν το κλασικό new wave των Duran Duran σε μνημόσυνο με βαριές κιθάρες και εφιαλτικά φωνητικά, προαναγγέλλοντας το επερχόμενο άλμπουμ τους “Lachrymose Monuments Of Obscuration”.

Hooded Menace
Avopolis

Στα υγρά βάθη της φινλανδικής νύχτας, εκεί όπου τα δάση πνίγονται από την ομίχλη και τα κόκαλα τραγουδούν με χαμηλόσυρτους παλμούς, οι Hooded Menace ξεθάβουν ένα τραγούδι από το 1982. Όχι για να το τιμήσουν, αλλά για να το σαρώσουν με το βάρος των κιθαρών τους. Το "Save A Prayer" των Duran Duran δεν είναι πια new wave μπαλάντα, είναι metal ξόρκι. Είναι ψαλμός που στάζει πίσσα και θάνατο, ένα εφιαλτικό μνημόσυνο σε ό,τι νόμιζες πως ήξερες.

Το κομμάτι, άφωνο από σχόλια, κυκλοφόρησε σαν μαύρη καταιγίδα πριν την ώρα του, προοίμιο του επερχόμενου άλμπουμ Lachrymose Monuments Of Obscuration. Ένα άλμπουμ που δεν θα φανερωθεί παρά μόνο στις 3 Οκτωβρίου, σαν να περιμένει την κατάλληλη αστρολογική σύνοδο για να ξυπνήσει.

Όσοι τολμηροί θέλουν να ακούσουν πρώτοι τα ελεγειακά του μυστήρια, καλούνται την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σε ένα Bandcamp listening party. Nαι, σαν μια μυστική τελετή όπου οι σκιές θα σμίξουν με τις νότες, και το doom θα υψωθεί σαν μνημείο πάνω από τον τάφο της ποπ μελωδίας.

 

 

Hooded Menace

