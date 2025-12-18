Δήμος Αθηναίων: Μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, η πλατεία Κοτζιά φιλοξενεί για πρώτη φορά μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, ενταγμένη στο επίσημο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. Καθημερινά, 12:00 - 21:00, η πλατεία του Δημαρχείου μεταμορφώνεται σε έναν ολοκαίνουργιο γιορτινό προορισμό, όπου όλοι και όλες ζουν την πιο χριστουγεννιάτικη εμπειρία της πόλης.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Για 18 ημέρες, η πλατεία Κοτζιά γίνεται σημείο αναφοράς των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Πρώτη φορά φιλοξενείται μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά με ξύλινα σπιτάκια, καρουζέλ, μουσική και δράσεις για όλη την οικογένεια. Με την επαναλειτουργία του δημοτικού parking κάτω από την πλατεία, η πρόσβαση γίνεται πιο εύκολη. Και μη ξεχάσετε! Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, τρέχουμε στο Santa Run 2025. Σας περιμένω στο Δημαρχείο στις 10 το πρωί, για να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Αθήνας».



Γιορτινή έναρξη με μουσική, παιχνίδι και συμμετοχή

Τα επίσημα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 13:00, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παρουσιαστές της γιορτινής εκδήλωσης, θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.



Από τις 12:00 έως τις 16:00, η πλατεία Κοτζιά γεμίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τον Easy 97.2, αλλά και από ρυθμό και κίνηση. Οι «μολυβένιοι στρατιώτες» της Toy Soldier Christmas Band περιπλανώνται με πνευστά και κρουστά και προετοιμάζουν το κλίμα. Παράλληλα, οι «Εναερίτες» του Bubble Parade δημιουργούν μια συμμετοχική εικαστική παρέλαση με φυσαλίδες.



Στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια του Christmas Market, λαχταριστές γεύσεις, ζεστά ροφήματα και ιδέες για χριστουγεννιάτικες αγορές περιμένουν τους επισκέπτες. Στο κέντρο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, λειτουργεί δωρεάν ένα καρουζέλ για τους μικρούς μας φίλους. Το ειδικά διαμορφωμένο Kids Corner φιλοξενεί καθημερινά δημιουργικές δράσεις για παιδιά, από face painting μέχρι εργαστήριο κατασκευής στολιδιών από πηλό.

Kids Corner: το Σπιτάκι της Δημιουργίας

Καθημερινά, στο Kids Corner, παιδιά από 3 ετών και άνω, ανακαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και δημιουργική έκφραση στα δωρεάν εργαστήρια που «ζωντανεύουν» το πνεύμα των γιορτών. Στη δράση «Το Φως των Χριστουγέννων», τα παιδιά φτιάχνουν τα δικά τους γιορτινά φαναράκια, ενώ στο εικαστικό εργαστήριο «Τα δώρα είναι jazz» μετατρέπουν μουσικούς ρυθμούς σε χειροποίητες δημιουργίες. Η ξεκαρδιστική περιπέτεια του «Καλικάντζαρου Πλουτζίνι» παρουσιάζεται μέσα από μια διαδραστική αφήγηση με οικολογικά και κοινωνικά μηνύματα. Το εργαστήρι face painting μεταμορφώνει τους μικρούς επισκέπτες σε ξωτικά, νεράιδες και χριστουγεννιάτικους ήρωες.

Δύο μουσεία της πόλης, το Μουσείο «Μαρία Κάλλας» και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, ενώνουν τις δυνάμεις τους στη δράση «Stencil Art στην πόλη». Μικροί και μεγάλοι μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες cartes postales με την τεχνική stencil, αντλώντας έμπνευση από τη λάμψη της Μαρίας Κάλλας και τη γοητεία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.



Τέλος, σε διαφορετικά και άκρως δημιουργικά θεματικά εργαστήρια, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους «Δέντρο των ευχών», καθώς και «Το Χωριό των Χριστουγέννων» από χαρτί και να δώσουν ζωή στους πιο χαρούμενους γιορτινούς ήρωες στον «Χορό των ξωτικών».



Μουσική παντού: ραδιοφωνικοί σταθμοί, DJs και live εμφανίσεις

Η μουσική αποτελεί βασικό στοιχείο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην πλατεία Κοτζιά. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί από τον Easy 97.2, τον 96.9 Rock FM, τον Voice 102.5, τον Kosmos 93.6 και τον σταθμό της πόλης, Αθήνα 98.4, εναλλάσσονται καθημερινά στο «Music Corner» της πλατείας, συνθέτοντας ένα ζωντανό γιορτινό soundtrack.



Παράλληλα, στην κεντρική συναυλιακή σκηνή της Αθήνας, που στήνεται φέτος για πρώτη φορά στην πλατεία Κοτζιά, αγαπημένοι καλλιτέχνες δίνουν στις γιορτινές μέρες ακόμα περισσότερη λάμψη. Στις 28 Δεκεμβρίου στις 18:00, η Billie Kark έρχεται με εναλλακτική pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, διακριτικές νότες παραδοσιακής ελληνικής μουσικής και μοναδική ενέργεια. Την ίδια ημέρα στις 20:00, η Νεφέλη Φασούλη μαγεύει το κοινό με τις ερμηνείες της, σε μια jazz και swing ατμόσφαιρα. Στις 30 Δεκεμβρίου, το Athens All Star Party μετατρέπει την πλατεία από τις 17:00 στο απόλυτο dance floor της πόλης, με δυνατά beat και νεανική ενέργεια που σαρώνει τη σκηνή. Οι Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical αναλαμβάνουν τα decks και συνδυάζουν ηλεκτρονικά grooves, house και techno, σε ένα από τα πιο εκρηκτικά DJ set των γιορτών.



Athens Santa Run: η πιο γιορτινή διαδρομή ξεκινά από το Christmas Market

Το Christmas Market γίνεται φέτος το σημείο συνάντησης και των απανταχού… Αϊ-Βασίληδων της Αθήνας. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 10:00, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δίνει το σύνθημα της εκκίνησης του Athens Santa Run 2025. Με αφετηρία και τερματισμό μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, η πιο χαρούμενη και γιορτινή δρομική διαδρομή της πόλης περνά από κεντρικά σημεία της Αθήνας (Αθηνάς, Μοναστηράκι, δεξιά στην Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Πειραιώς και Ομόνοια), σε μια ανοιχτή σε μικρούς και μεγάλους -ακόμη και τετράποδους φίλους- διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων, χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά φιλανθρωπικό.



Το κόστος συμμετοχής είναι 12€ (δωρεάν για τα παιδιά) και μέρος των εσόδων στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και αθλητικές δράσεις του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/ και οι δρομείς θα μπορούν να παραλάβουν τη στολή του Αϊ-Βασίλη και το αναμνηστικό τους μετάλλιο απευθείας στην πλατεία Κοτζιά, μαζί με δώρα από τους χορηγούς.



Christmas Family Day: το πιο γιορτινό Σάββατο, αφιερωμένο στην οικογένεια

Το Christmas Family Day, σε συνεργασία με τη Frontstage Entertainment, καταφτάνει στην πλατεία Κοτζιά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, για μια ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στην οικογένεια. Η μέρα ξεκινά με DJ set από τους παραγωγούς του HiT 88.9. Η επιστήμη συναντά το παιχνίδι στα πειράματα με υγρό άζωτο, όπου τα παιδιά δημιουργούν αληθινά σύννεφα και χιόνι. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες μεταμορφώνονται με face painting και glitter tattooing σε Ρούντολφ, νεράιδες, ξωτικά και φτιάχνουν μοναδικά γούρια για το νέο έτος.



Στην πλατεία, ο Άγιος Βασίλης περιμένει τα παιδιά στον θρόνο του, έτοιμος να φωτογραφηθεί μαζί τους και να διαβάσει τα γράμματά τους. Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών και ένα εντυπωσιακό bubble show με σαπουνόφουσκες όλων των μεγεθών, συμπληρώνουν το σκηνικό.



Η μέρα κορυφώνεται στις 17:00, με μια συναυλία από τη Kids Radio Banda που μιξάρει γνωστές χορευτικές επιτυχίες με αγαπημένα παιδικά τραγούδια.





Χριστουγεννιάτικες δράσεις στην πλατεία Κοτζιά

Σάββατο 20.12.2025

12:00 – 19:00 | Μουσική από τον Easy 97.2 FM

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Ώρα για χριστουγεννοστόλισμα | Για παιδιά 3– 12 ετών µε τους συνοδούς τους

12:00 – 16:00 | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

12:45 – 13:20 | Toy Soldier Christmas Band

13:00 | Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικης Αγοράς από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παρουσιάζουν οι Νικόλ Δημητρακοπούλου & Παναγιώτης Μπουγιούρης

13:15 – 14:45 | Bubble parade από τους Le Petite Marguerite: Εναερίτες

13:45 – 14:15 | Toy Soldier Christmas Band

19:00 – 21:00 | Music Corner | Easy 97.2 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Νίκο Μάντζο



Κυριακή 21.12.2025

10:00 | Athens Santa Run

9:00 – 12:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το φως των Χριστουγέννων | Για παιδιά 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους

13:30 – 15:30 | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»



Δευτέρα 22.12.2025

17:00 – 20:00 | Music Corner | Voice 102.5 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Σωτήρη Ρουμελιώτη



Τρίτη 23.12.2025

12:00 – 20:00 | Music Corner | Kosmos 93.6 | Ζωντανή μετάδοση και DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Λουκία Σούπουλη και Κωνσταντίνο Παντζόγλου



Τετάρτη 24.12.2025

12:00 | Music Corner | Αθήνα 98.4 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους

18:00 - Νύχτα των Ευχών



Πέμπτη 25.12.2025

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους



Παρασκευή 26.12.2025

12:00 – 13:30 | Kids Corner | Πλουτζίνι: Ο καλικάντζαρος που έχασε τα Χριστούγεννα | Για παιδιά 4-8 ετών µε τους συνοδούς τους

14:30 – 16:30 | Kids Corner | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»



Σάββατο 27.12.2025

Christmas Family Day, σε συνεργασία με την Frontstage Entertainment

12:00 – 14:00 DJ set από τον HiT 88.9

12:00 – 16:00 Εργαστήριο κατασκευής γουριού

12:00 – 17:00 Santa is coming to town

12:00 – 17:00 Πειράματα: φτιάχνουμε χιόνι!

12:00 – 18:00 Face painting

15:00 – 16:00 Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων ιστοριών

16:00 – 17:00 Bubble show

17:00 – 18:00 Συναυλία με την Kids Radio Banda



Κυριακή 28.12.2025

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών με τους συνοδούς τους

12:00 – 15:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή

14:30 – 16:30 | Kids Corner | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

18:00 | Live Stage | Billie Kark

20:00 | Live Stage | Νεφέλη Φασούλη



Δευτέρα 29.12.2025

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών µε τους συνοδούς τους

14:00 – 19:00 | Music Corner | Αθήνα 98.4 | DJ Set από τη ραδιοφωνική παραγωγό Αριστέα Γιάννου



Τρίτη 30.12.2025

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών µε τους συνοδούς τους

12:00 – 15:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή

17:00 | Live Stage | Athens All Star Party | Street Outdoors Soundsystem, Yucatan, Deerislnd και Tropical



Τετάρτη 31.12.2025

12:00 – 13:30 | Kids Corner | Πλουτζίνι: Ο καλικάντζαρος που έχασε τα Χριστούγεννα | Για παιδιά 4-8 ετών με τους συνοδούς τους

14:30 – 16:30 | Kids Corner | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»



Πέμπτη 01.01.2026

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους



Παρασκευή 02.01.2026

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Stencil art στην πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες cartes postales! | Για παιδιά από 3 ετών µε τους συνοδούς τους



Σάββατο 03.01.2026

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το δέντρο των ευχών | Για παιδιά από 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους



Κυριακή 04.01.2026

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το χωριό των Χριστουγέννων | Για παιδιά από 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους



Δευτέρα 05.01.2026

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Ο χορός των ξωτικών | Για παιδιά από 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους



Τρίτη 06.01.2026

12:00 – 14:00 | Kids Corner | Τα δώρα είναι jazz | Για παιδιά από 4 ετών µε τους συνοδούς τους







Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των «Χριστουγέννων στην Αθήνα»: https://cultureisathens.gr/event/xmas-program-2025/