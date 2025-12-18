Ο Μήτσος Πουλικάκος και οι «Γεια σου Τάκη» στο Κύτταρο τον Γενάρη

«Η αλήθεια είναι πως ζούμε καιρούς θλιβερούς, to say the least, -που λέμε και στο χωριό!- κουνελάκια μου! Η ανθρώπινη απληστία, η διαφθορά, η ναζιστική βλακεία -και η κτηνωδία της αλαζονείας της-, έχουν δημιουργήσει γύρω μας, ένα θολό, πολιτικό-κοινωνικά τοξικό νεφέλωμα, και μιά παγκοσμιοποιημένη πολιτισμική ομίχλη!!... Φαίνεται -εκ του αποτελέσματος, πάντα!!- πως όλ’ αυτά, τα καθημερινώς τεκταινόμενα, ..(.άμα βάλεις και τη "μαλακία που μας δέρνει"!) ..δεν μας αφήνουν να ζήσουμε - έστω κάπως, βρε αδερφέ!!- σαν "άνθρωποι"!!!



Ας κάνουμε λοιπόν ζουζουνάκια μου μια μικρή προσπάθεια, καθώς πλησιάζει και το παραδοσιακό πλέον, γενέθλιό μου (κλείνουμε 83, πάμε για 84, πουλάκια μου, και βλέπουμε!!...) ραντεβού μας, τώρα με την είσοδο του 2026, τρομάρα μας!! Και να είστε σίγουροι/ες/α, κουτσουνάκια μου, πως εμείς, οι "ΓειασουΤάκηδες" (Μουσικλήδες ρεμπετορόλλερς, όλοι μας) θα σας περιμένουμε, πάντα με χαρά, για να σας βασανίσουμε, ως είθισται, και όπως -εξάλλου- σας αρμόζει!!!



Μέχρι τότε, σπουργιτάκια μου, καλές γιορτές να 'χετε, ν' αγαπιόσαστε, (και το άλλο άμα θέτε!!), όσο γίνεται με το καλό να μας μπει το νέον έτος, καλά namaste, κι όπως είπαμε: Σάββατο 17/1/'26, ραντεβού στο γνωστό μέρος…»



See y'all there

Δια το γνήσιον της υπογραφής

Πάντα yours truly

Γέρων Παλούκιος, ο Λάκων.....

Μουσικλής ρεμπετορόλλερ

Εν Αθήναις Τετ. 17/12/'25

#gamisseta... #οϊμέ!!... #ας_προσέχαμε.....

*"Γειά σου Τάκη":



Βασίλης Σπυρόπουλος ηλ.κιθάρα, φωνητικά

Βαγγέλης Χάνος ακ.κιθάρα, τραγούδι, φωνητικά

Κώστας Κούβδος (Choir master) Slide κιθάρα, φυσαρμόνικα

Γιώργος Pfeffer Πιπέρης ηλ.κιθάρα, φωνητικά

Μάρθα Μαυροειδή ηλ. λάφτα

Αφροδίτη Τίτη η γεωπόνος Ρήγα πλήκτρα, φωνητικά, τραγούδι

Χαράλαμπος Μπάμπης Παρίτσης ηλ.βιολί

Κωστής Βαζούρας σαξόφωνα

Ντίνος Dee Ζούμπερης ηλ.μπάσο, φωνητικά

Παναγιώτης Τσίκο Κατσικιώτης τύμπανα, φωνητικά

Μήτσος τραγούδι, ηλ.κιθάρα, κρουστά

Μουσικλήδες ρεμπετορόλλερς όλοι μας

Μαζί μας και η Μαντάμ Θέκλα ντέφι, φωνητικά

Οργάνωση Παραγωγής: Ρετιρέ Productions

INFO:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Μήτσος Πουλικάκος και οι «Γεια σου Τάκη»

Special Guests: MODE PLAGAL – ALEX K.

& Friends- Έκπληξη...

ΚΥΤΤΑΡΟ Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

τηλ. 2108224134

Πόρτες: 21.00

Προπώληση: 10€

MORE.COM