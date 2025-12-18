Η Philomena Cunk στη Στέγη: 5 λόγοι που το 2026 ξεκινάει σωστά

Ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά ο πιο μελαγχολικός μήνας του χρόνου. Τα φώτα σβήνουν, τα δέντρα ξεστολίζονται και η πραγματικότητα επιστρέφει αμείλικτη. Όμως, το 2026 μας επιφυλάσσει μια ανατροπή. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αποφάσισε να ξορκίσει τη μετα-εορταστική μελαγχολία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο: φέρνοντας στην Αθήνα τη γυναίκα που έκανε τον πλανήτη να αναρωτηθεί «τι είναι τελικά τα ρολόγια;» και αν «ο Ιησούς ήταν το πρώτο θύμα της cancel culture».

Η Diane Morgan, η γυναίκα πίσω από το παγκόσμιο φαινόμενο της Philomena Cunk, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, στο πλαίσιο της σειράς «Λέξεις & Σκέψεις». Και αν νομίζετε ότι αυτή θα είναι άλλη μια τυπική συνέντευξη, μάλλον δεν έχετε δει ποτέ το βλέμμα της όταν ρωτάει έναν καθηγητή πανεπιστημίου για την ανακάλυψη της... πέτρας.

Ιδού οι 5 λόγοι για τους οποίους αυτή η βραδιά είναι το απόλυτο must-see του χειμώνα.

1. Το φαινόμενο «Philomena Cunk» και η αποθέωση της άγνοιας

Ας είμαστε ειλικρινείς: οι περισσότεροι τη γνωρίσαμε ως Philomena Cunk. Η περσόνα που δημιούργησε σε συνεργασία με τον Charlie Brooker (τον εγκέφαλο πίσω από το Black Mirror) είναι ίσως η πιο ευφυής σάτιρα της εποχής μας. Σε μια εποχή που όλοι προσποιούνται τους ειδικούς στα social media, η Cunk είναι περήφανα, μεγαλειωδώς και ξεκαρδιστικά άσχετη.

Μέσα από τα mockumentaries Cunk on Britain και το αριστουργηματικό Cunk on Earth (που σάρωσε στο Netflix και το TikTok), η Morgan κάνοντας ότι υποδύεται μια χαζή παρουσιάστρια, αποδομεί την ίδια τη σοβαροφάνεια των ντοκιμαντέρ του BBC. Το κενό βλέμμα της, οι παύσεις που διαρκούν αιώνες και οι ερωτήσεις που κάνουν τους κορυφαίους ιστορικούς του κόσμου να ιδρώνουν, είναι μάθημα κωμικού timing.

Στη Στέγη, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς χτίστηκε αυτή η περσόνα και πού τελειώνει η Philomena και πού αρχίζει η Diane – αν όντως υπάρχει διαχωριστική γραμμή. (Και ναι, ως μουσικό site, ελπίζουμε να γίνει αναφορά στο θρυλικό running gag με το "Pump Up the Jam" των Technotronic, που χάρη σε εκείνη έγινε ξανά ύμνος).

2. Από την Avon Lady στα BAFTA: Μια ιστορία επιμονής

Η Diane Morgan δεν είναι προϊόν θεατρικών σχολών της ελίτ, ούτε «παιδί του συστήματος». Η καταγωγή της από το Bolton και η εργατική τάξη της Βόρειας Αγγλίας είναι χαραγμένη στο DNA του χιούμορ της. Πριν από τα φώτα και τα βραβεία, η ζωή της ήταν ένα σενάριο από μόνη της: δούλεψε ως πωλήτρια της Avon, τηλεφωνήτρια σε call center, ακόμα και σε εργοστάσιο συσκευασίας αντιπαρασιτικών χαπιών.

Αυτή η διαδρομή είναι που κάνει το χιούμορ της τόσο γειωμένο και αιχμηρό. Η Morgan ξέρει πώς είναι η πραγματική ζωή, η βαρεμάρα της καθημερινότητας, η ματαίωση του μεροκάματου. Δεν κοιτάζει το κοινό αφ' υψηλού, αλλά μέσα από τα μάτια κάποιου που έχει επιβιώσει από την πλήξη της επαρχίας.

Η ιστορία της είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο μπορεί να ανθίσει στα πιο απίθανα μέρη, αρκεί να έχεις το θράσος να το κυνηγήσεις. Στη σκηνή της Στέγης, περιμένουμε να ακούσουμε αυτές τις αθέατες ιστορίες επιβίωσης που διαμόρφωσαν την κωμική της φλέβα.

3. Η «Mandy» και το σουρεαλιστικό χάος

Αν η Philomena Cunk είναι το πρόσωπο της «εκπαιδευτικής» τηλεόρασης, η Mandy είναι ο εφιάλτης της διπλανής πόρτας. Η ομώνυμη σειρά του BBC, την οποία η Morgan γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, είναι ένα διαμάντι σουρεαλισμού.

Ως Mandy, η Morgan μεταμορφώνεται σε μια γυναίκα με κακό κούρεμα, ακόμα χειρότερες επιλογές και μια αλλόκοτη ικανότητα να μπλέκει σε καταστροφικές καταστάσεις. Η σειρά ξεκίνησε ως ένα πιλοτικό επεισόδιο και εξελίχθηκε σε cult hit, αποδεικνύοντας ότι η Morgan δεν είναι απλώς μια ηθοποιός που λέει ατάκες άλλων. Είναι μια δημιουργός (auteur) με ολοκληρωμένο όραμα, που μπορεί να συνδυάσει τον βουβό κινηματογράφο, το σωματικό θέατρο και τον κοινωνικό σχολιασμό σε επεισόδια των 15 λεπτών. Το να δεις το μυαλό που γέννησε τη Mandy να μιλάει ζωντανά, είναι από μόνο του εμπειρία.

4. Η τέχνη του να κλέβεις την παράσταση (ακόμα και από τον Ricky Gervais)

Πριν γίνει παγκόσμιο viral, η Morgan είχε ήδη κερδίσει τον σεβασμό ως η «απόλυτη scene-stealer». Στο After Life του Ricky Gervais, ο ρόλος της Kath –της μοναχικής, εμμονικής με τα κουτσομπολιά και λίγο αξιολύπητης υπαλλήλου– ήταν η καρδιά της σειράς. Κατάφερε να κάνει έναν χαρακτήρα που στα χαρτιά φαινόταν αντιπαθητικός, να γίνει ο πιο ανθρώπινος και συγκινητικός ήρωας.

Το ίδιο συνέβη και στο Motherland, όπου ως Liz, η χαλαρή, «δεν με νοιάζει τίποτα» μητέρα, έγινε το ίνδαλμα κάθε γονιού που βαρέθηκε την τελειομανία. Η Diane Morgan έχει το χάρισμα να παίζει δεύτερους ρόλους που τελικά θυμάσαι περισσότερο από τους πρωταγωνιστές. Η παρουσία της δίπλα σε ονόματα όπως ο Samuel L. Jackson και ο Hugh Grant στα Death to 2020/2021 επιβεβαίωσε απλώς ότι ανήκει στην ελίτ.

5. Μια συζήτηση χωρίς φίλτρα (και χωρίς σενάριο)

Η Diane Morgan στη σκηνή της Στέγης δεν θα είναι ούτε η Cunk, ούτε η Mandy. Θα είναι η Diane. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Σε μια εποχή αποστειρωμένων PR συνεντεύξεων, η Morgan φέρνει τον αέρα του απρόβλεπτου. Είναι γνωστή για την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, τον αυτοσαρκασμό και την ικανότητά της να εντοπίζει το παράλογο σε κάθε κατάσταση.

Η συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου υπόσχεται να είναι μια βουτιά στον ψυχισμό μιας γυναίκας που μετέτρεψε την αμηχανία σε τέχνη. Θα μιλήσουν για την κωμωδία, για τη βρετανική κοινωνία, για το TikTok, για το πώς είναι να είσαι διάσημη επειδή ρωτάς «ποιος εφηύρε την εφεύρεση». Είναι μια σπάνια ευκαιρία να δούμε από κοντά έναν εγκέφαλο που λειτουργεί σε άλλη συχνότητα.

Και όπως θα έλεγε και η Philomena Cunk: "Αυτό είναι ένα γεγονός που θα συμβεί. Και μετά θα έχει συμβεί. Οπότε καλό είναι να είστε εκεί όταν συμβαίνει".

Info: ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ: DIANE MORGAN Πότε: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 | 20:30 Πού: Κεντρική Σκηνή της Στέγης Συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 17:00

Diane Morgan | In conversation with Afroditi Panagiotakou — Discussion | Onassis Foundation