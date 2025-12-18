7 επτάιντσα για τις κρύες χριστουγεννιάτικες νύχτες

Θα ‘ταν δε θα ‘ταν βαθύ καλοκαιράκι, όταν μέσα στην κάψα της θερινής ραστώνης, σκάλιζα μερικά επτάινστα ως αντιστάθμισμα της αδιάκοπης ροής του ακατάσχετου newsfeed. Μα σας βεβαιώ πως τόπο πιάσανε, γιατί ακούω που και που από κανένα δισκοθέτη να μου λέει «δουλειές μας άνοιξες με τα σινγκλάκια», ψάχνοντας να «κλείσει» με τις επιλογές από εκείνο το μάζεμα. Επομένως γιατί να κουκουλωθεί η ανάγκη μιας ακόμη (χρήσιμης) λίστας, λίγες μέρες πριν το φινάλε του 2025;

Λέω λοιπόν να τρέξουμε εκ νέου όχι σε 5x5, αλλά σε 7x7, κοινώς σε 7 επτάιντσες 45αστροφες προτάσεις για τα χριστουγεννιάτικα parties, για τα μοναχικά ρεβεγιόν, ή και για τα ολιγόλεπτα διαλείμματα στα απανωτά τραπεζώματα. Πάμε!

V/A – Timmion Records Singles Box Vol. 6 (Timmion Records)

Πέντε 45αρια έχει το νέο κουτάκι της φινλανδικής Timmion. Gerald McCauley, Jukka Eskola Soul Trio, Emilia Sisco, Pratt & Moody και Carlton Jumel Smith, δηλαδή χουχουλιάρικη soul, mellow jazz αλλά και modal-ιες και deep soul μπαλάντες. Για να πω την αλήθεια το καλοβλέπω και για δωράκι κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Timmion Records Singles Box, Vol. 6 by Timmion Records

V/A – Stone Records: The Complete Singles (Rocafort Records)

Πάλι συλλογή, αλλά τι συλλογή! Όσοι γνωρίζετε το όνομα John Ridley, θα σκέφτεστε τον περίφημο ιστότοπο Sir Shambling, θησαυρό για τις λογής-λογής χαμένες soul ιστορίες. Αυτός είναι που γράφει το κειμενάκι για τα τρία 45αρια που κυκλοφόρησαν από τη μικρή Stone Records από το Macon της Georgia. Αγνό r&b, southern soul που σκοτώνει από εκείνη τη γωνιά του κόσμου που μας έδωσε τον Otis, το Νονό της soul και τον Little Richard.

Stone Records: The Complete Singles by Rocafort Records

45trio – Tenorio / Nebulosa (45trio)

Αυτοί οι Γιαπωνέζοι κάνουν το εξής. Αποδίδουν τα σπέκια ως σύγχρονο jazz trio σε διάφορους ήρωες τους. Εδώ, το μέλημα τους είναι ο βραζιλιάνος πιανίστας Tenorio Jr, εξού και το ομότιτλο στην πρώτη πλευρά, με τη διασκευή στο “Nebulosa” στη δεύτερη. Μετράνε διάφορα sold out επτάιντσα (μέχρι και για τον Prince), οπότε μην μου πείτε πως δε σας τα έλεγα.

#Tenorio c/w Nebulosa by 45trio

Danizm + Audit – I Want Your Doves / Strategy (That’s Not An Edit)

Prince αφορμής δοθείσης, αυτό το αυστραλέζικο edit από το Downunder crew, μόλις κυκλοφόρησε ένα disco fun edit με τον τίτλο “I Want Your Doves”. Μάλλον περιτεύει να σας πως ποια είναι τα δύο κομμάτια που με chic τρόπο ένωσαν… Στη β΄ πλευρά το rework του “Strategy” των Archie Bell & the Drells κάνει την αργόμπιτη warm up δουλειά, εύκολη.

I Want Your Doves / Strategy (7&quot; Vinyl and​/​or Digital Available) by Danizm + Audit

Ralph Weeks – Let Me Do My Thing (Names You Can Trust)

Πριν δύο χρόνια, η Names You Can Trust είχε επανακυκλοφορήσει το υπέροχο “Nobody Loves Me (Like You Do)”. Στο ίδιο πνεύμα, μας υπενθυμίζει εκ νέου τον Ralph Weeks από τον Panama με το “Let Me Do My Thing” την latinos con soul απάντησή του στο “Express Yourself” του Charles Wright. Σε νέα version με τους Caito Sánchez, Victor Axelrod (Daptone Records), Sam Day Harmet (La Banda Chuska), Anant Pradhan (The Skatalites), Eric Biondo (The Budos Band) και Alex Asher (Los Cumpleaños) για τη φρεσκάδα!

Let Me Do My Thing by Ralph Weeks

Oby Onyioha – Enjoy Your Life / Raid Dem Jah (Soundway)

H Oby Onyioha και το Nigerian boogie classic “Enjoy Your Life” που ίσως θα θυμάστε από κάποια Mr Bongo συλλογή, για πρώτη φορά σε επτάινστο μαζί με μια διασκευή του “Jah A Guh Raid” των Burning Spear. Boogie, boogie, boogie!

Enjoy your Life / Raid Dem Jah by Oby Onyioha

Skaracha – Stuck In my Head / Deep Within Me (Tip-A-Top Records)

«Με καταγωγή από το Kingston της Jamaica, ένα εννεαμελές σχήμα από νεαρούς μουσικούς και έμπειρους επαγγελματίες κάνει ένα βήμα μπροστά για να αναβιώσει τη μεγάλη παράδοση των πρωτοπόρων του τζαμαϊκανού ska, συνδυάζοντας ολοκαίνουργιες συνθέσεις με εκλεκτά κλασικά κομμάτια». Έτσι λέει το δελτίο τύπου της Tip-A-Top από την Ελβετία, κι εδώ λέω πως ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα στο καταχείμωνο ένα ska banger που είναι σα να βγήκε από τα 60s!