Οι MADMADMAD φέρνουν το dance χάος τους στην Αθήνα

Το λονδρέζικο τρίο των Benji Bouton, Kevin Toublant και Matt Kelly, έχει χτίσει τη φήμη του με ασταμάτητο touring και μια σειρά από ηλεκτρισμένα, απρόβλεπτα live που μετατρέπουν κάθε χώρο σε χορευτικό εργαστήριο.

Με ήχο που ακροβατεί ανάμεσα σε mutant disco, electro-punk, krautrock και acid funk, οι MADMADMAD συνεχίζουν να πειραματίζονται με τα όρια του groove και του θορύβου. Από το Behavioural Sink Delirium (2023) έως το Run, το νέο EP που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, η μπάντα αποτυπώνει τον παραλογισμό της εποχής μέσα από έναν ρυθμό που δεν σταματά ποτέ.



Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με τη Róisín Murphy (με τους ίδιους να αποτελούν και τη live μπάντα της), οι MADMADMAD έχουν γίνει συνώνυμοι με το απόλυτο dance chaos: αναλογικά synths, βρώμικα μπάσα, φρενήρη τύμπανα και μια σκηνική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live σε τελετουργία ρυθμού και ιδρώτα. Ένα live που υπόσχεται ενέργεια, ένταση και ατόφιο D.I.Y. χάος, όπως μόνο οι MADMADMAD ξέρουν.

Περισσότερες Πληροφορίες:



MADMADMAD (UK)

Ημερομηνία: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025



AUX CLUB, Αγίου Όρους 15, Βοτανικό

Εισιτήρια:

— PRESALE 15€



Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

MADMADMAD (UK) • AUX CLUB | Εισιτήρια online! | More.com

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και του δικτύου καταστημάτων του





