Πληροφορίες

Οι MADMADMAD φέρνουν το dance χάος τους στην Αθήνα

Οι MADMADMAD, ένα από τα πιο εκρηκτικά ονόματα της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα για πρώτη φορά.

Avopolis Team

Το λονδρέζικο τρίο των Benji Bouton, Kevin Toublant και Matt Kelly, έχει χτίσει τη φήμη του με ασταμάτητο touring και μια σειρά από ηλεκτρισμένα, απρόβλεπτα live που μετατρέπουν κάθε χώρο σε χορευτικό εργαστήριο.

Με ήχο που ακροβατεί ανάμεσα σε mutant disco, electro-punk, krautrock και acid funk, οι MADMADMAD συνεχίζουν να πειραματίζονται με τα όρια του groove και του θορύβου. Από το Behavioural Sink Delirium (2023) έως το Run, το νέο EP που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, η μπάντα αποτυπώνει τον παραλογισμό της εποχής μέσα από έναν ρυθμό που δεν σταματά ποτέ.

Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με τη Róisín Murphy (με τους ίδιους να αποτελούν και τη live μπάντα της), οι MADMADMAD έχουν γίνει συνώνυμοι με το απόλυτο dance chaos: αναλογικά synths, βρώμικα μπάσα, φρενήρη τύμπανα και μια σκηνική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live σε τελετουργία ρυθμού και ιδρώτα. Ένα live που υπόσχεται ενέργεια, ένταση και ατόφιο D.I.Y. χάος, όπως μόνο οι MADMADMAD ξέρουν.

Περισσότερες Πληροφορίες:

MADMADMAD (UK)
Ημερομηνία: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

AUX CLUB, Αγίου Όρους 15, Βοτανικό

Εισιτήρια:

— PRESALE 15€

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

MADMADMAD (UK) • AUX CLUB | Εισιτήρια online! | More.com

 Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και του δικτύου καταστημάτων του


 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι MADMADMAD φέρνουν το dance χάος τους στην Αθήνα

Οι MADMADMAD, ένα από τα πιο εκρηκτικά ονόματα της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής, έρχονται στην...
Yungblud

Yungblud: «Το ροκ δεν πέθανε, απλώς οι μπαμπάδες γκρινιάζουν»

Ο Yungblud βάζει στη θέση τους τις νεκρολογίες του ροκ, αποθεώνει Fontaines D.C., Turnstile και...
PVA

Οι PVA κάνουν τον θυμό ρυθμό

Οι PVA επιστρέφουν με ένα νέο κομμάτι γεμάτο βιομηχανικό ρυθμό, ατονική ένταση και μουσική για όταν...

Featured

Hound Dog Taylor

Hound Dog Taylor (12.04.1915 – 17.12.1975): Play the blues, punk!

Ο Θανάσης Μήνας γράφει για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του πιο αγριεμένου κιθαρίστα του blues.
All I Want for Christmas Is

All I Want for Christmas Is… Να σταματήσει η ίδια βαρετή playlist

Τα Χριστούγεννα ξανάρχονται, μαζί με τα ίδια 10 τραγούδια σε ατελείωτο repeat. Δεν μας συγκινούν...
Billie Holiday

H ζωή της Billie Holiday σε ένα εξαιρετικό κόμικ από τις Εκδόσεις Οξύ

Στο κόμικ "Billie Holiday", οι José Muñoz και Carlos Sampayo αφηγούνται τη ζωή της θρυλικής...

Best of Network