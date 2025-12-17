Yungblud: «Το ροκ δεν πέθανε, απλώς οι μπαμπάδες γκρινιάζουν»

Κάθε λίγα χρόνια, σχεδόν με την ακρίβεια ηλιακής έκλειψης, κάποιος ανακοινώνει πως το ροκ πέθανε. Αυτή τη φορά, ο ρόλος έπεσε στον Howard Stern, ο οποίος στο The Howard Stern Show παραδέχτηκε ότι νιώθει πως το rock ’n’ roll έχει τελειώσει, και ότι αυτό τον στεναχωρεί. Ο Yungblud, όμως, δεν είχε καμία διάθεση να υπογράψει το πιστοποιητικό θανάτου.

Ο Doncaster τραγουδοποιός (κατά κόσμον Dom Harrison) διαφώνησε κάθετα: «Το ροκ είναι τόσο δυνατό που συνήθως παίρνει τα εύσημα εκ των υστέρων, γιατί είναι σχεδόν ιερό είδος», είπε, πριν περάσει στην πραγματική του διάγνωση. «Κάθε μπαμπάς λέει στο παιδί του “δεν μου αρέσει αυτό, ακούγεται σαν μπάντα που ήξερα εγώ μικρός”. Κάθε γαμημένος μπαμπάς. Πάντα έτσι γίνεται».

Για τον Yungblud, το πρόβλημα δεν είναι ότι το ροκ δεν υπάρχει, αλλά ότι όλοι ψάχνουν έναν μεσσία να το “σώσει”. «Αυτό το “ποιος θα σώσει το rock ’n’ roll;” είναι απόλυτη μαλακία», είπε ωμά. «Το ροκ αυτή τη στιγμή είναι σφαιρικό. Παντού».

Και για να μην μείνει στη θεωρία, έδωσε παραδείγματα: στο hardcore υπάρχουν οι Knocked Loose και οι Turnstile, στο punk οι Amyl & The Sniffers και οι Lambrini Girls, στο indie οι Fontaines D.C., οι Geese και οι Wunderhorse. Όχι ένα ρεύμα, όχι μία σκηνή, αλλά πολλές εστίες ενέργειας που συνυπάρχουν.

Ο ίδιος προσπαθεί να συμβάλει με τον δικό του τρόπο. Όπως εξήγησε, το νέο διπλό άλμπουμ του, Idols, επιχειρεί να φέρει «θέατρο, showmanship και αίσθηση περιπέτειας» στο ροκ, «με όρους 2025». Μια απόφαση που μόνο ασφαλής δεν ήταν: «Όταν παίξαμε το πρώτο single (εννιά λεπτά) στη δισκογραφική, πρασίνισαν από το κακό τους. Αλλά έχουμε κοινότητα, κουλτούρα, κόσμο που θα έρθει μαζί μας».

Το ρίσκο, όπως φαίνεται, απέδωσε. Το Idols (Part One) είναι υποψήφιο για Best Rock Album στα Grammys 2026, ενώ το single “Zombie” διεκδικεί και το Best Rock Song. «Είναι απλά τρελό», παραδέχτηκε ο Yungblud.

Ίσως τελικά το ροκ να μην πέθανε ποτέ. Απλώς μεγάλωσε, άλλαξε πρόσωπα και σταμάτησε να ζητά την έγκριση των μπαμπάδων.