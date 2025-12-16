Ο Brian Eno δίνει φωνή σε ένα παλαιστινιακό νανούρισμα για τη Γάζα

Η πρωτοβουλία Together for Palestine επιχειρεί να φέρει ένα παλαιστινιακό νανούρισμα στην κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο τόσο τη συγκέντρωση χρημάτων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα όσο και την ανάδειξη του παλαιστινιακού πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Το τραγούδι "Lullaby", που κυκλοφορεί την Παρασκευή, αποτελεί προσαρμογή του παραδοσιακού παλαιστινιακού νανουρίσματος "Yamma Mwel El Hawa" και ερμηνεύεται, μεταξύ άλλων, από την Παλαιστίνια τραγουδίστρια Nai Barghouti. Στο κομμάτι συμμετέχει και ο Brian Eno, ο οποίος μιλώντας στον Guardian τόνισε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να στηριχθούν οι Παλαιστίνιοι μέσα στην εορταστική περίοδο, ακόμη και να επιτευχθεί μια απρόσμενη ανατροπή με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα charts.

«Θα ήταν φανταστικό αν συνέβαινε», δήλωσε ο Eno. «Δεν θα απογοητευτώ αν δεν γίνει, γιατί τα χριστουγεννιάτικα singles είναι από μόνα τους μια ιδιαίτερη κατηγορία».

Η Nai Barghouti υπογράμμισε πως το τραγούδι φέρει ένα ξεκάθαρο και ανυποχώρητο μήνυμα αξιοπρέπειας. «Έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία για πολλούς ανθρώπους», είπε. «Στην ουσία λέει ότι προτιμώ να πεθάνω με αξιοπρέπεια παρά να ζήσω χωρίς ελευθερία. Αυτό είναι το βασικό του θέμα: ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπου μπορούμε να μοιραστούμε την ομορφιά της ταυτότητάς μας».

Το "Lullaby" ηχογραφήθηκε μετά τη μεγάλη συναυλία Together for Palestine, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Wembley Arena. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί ζωντανά εκεί, το τετράωρο πρόγραμμα (με 69 καλλιτέχνες, ομιλητές και ακτιβιστές) ξεπέρασε τη διάρκειά του και το κομμάτι δεν πρόλαβε να παιχτεί. Η συναυλία, πάντως, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατ. λίρες.

Στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης οι Celeste, Dan Smith (Bastille), Lana Lubany, Leigh-Anne Pinnock, το London Community Gospel Choir, η Mabel, η Nadine Shah και η Neneh Cherry. Στη συναυλία έδωσαν το παρών και οι Benedict Cumberbatch και Damon Albarn, σε ένα event που εμπνεύστηκε εν μέρει από τη θρυλική συναυλία του Wembley το 1988 για τα 70ά γενέθλια του Nelson Mandela.

Το "Lullaby" είναι παραγωγή των Kieran Brunt, Benji B και Henri Davies, συνδυάζοντας αραβικούς στίχους με αγγλικά λόγια γραμμένα από τον Peter Gabriel. Τα έσοδα θα διατεθούν μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης Choose Love σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

«Δεν έχουμε συγκεκριμένο στόχο», δήλωσε ο Eno. «Θα πάρουμε ό,τι μπορέσουμε — όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Όλα θα πάνε στη Γάζα. Εκεί έχει χαθεί και καταστραφεί πάρα πολύ: πέρα από τις ζωές, το 92% των κτιρίων έχει καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μερικά εκατομμύρια λίρες ίσως να μη φαίνονται πολλά, αλλά αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι να γίνει γνωστή η υπόθεση και να φανεί ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά της ιστορίας. Πολλοί Παλαιστίνιοι μου έχουν πει πόσο σημαίνει γι’ αυτούς το ότι κάποιος νοιάζεται».

Το "Lullaby" κυκλοφορεί την Παρασκευή, ενώ η πλήρης καταγραφή της συναυλίας Together for Palestine θα είναι διαθέσιμη στο YouTube από τις 19 Δεκεμβρίου.

Δείτε το βίντεο για το «Lullaby» παρακάτω και αγοράστε ένα αντίγραφο του "Lullaby" εδώ.

Μπορείτε επίσης να κάνετε απευθείας δωρεές στο ταμείο Together For Palestine εδώ.