Πληροφορίες

Οι Garbage στο Release Athens 2026

Οι Garbage προστίθενται στο Release Athens 2026 και ανεβαίνουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού την Τετάρτη 1 Ιουλίου, πλαισιώνοντας τον Moby σε μια βραδιά γεμάτη alternative ιστορία και διαχρονικά hits.

Garbage
Avopolis Team

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Garbage, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το θρυλικό συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής των 90s, με τη Shirley Manson ως διαχρονικό icon, θα πλαισιώσει τον headliner Moby σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες που θα μας ταξιδέψουν σε τρεις δεκαετίες σπουδαίας μουσικής.

Οι Garbage σχηματίστηκαν το 1993 στο Wisconsin των Η.Π.Α., στα θρυλικά πλέον Smart Studios. Πυρήνας της μπάντας ήταν οι παραγωγοί Butch Vig, Steve Marker και Duke Erikson, με τον Vig να βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο χάρη στην παραγωγή του στο “Nevermind” των Nirvana. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που θα συνδύαζε την ενέργεια του rock ‘n’ roll με την αισθητική της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το 1994, αναζητώντας μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή, ανακαλύπτουν τη Σκωτσέζα Shirley Manson, η οποία γρήγορα γίνεται η δυναμική φωνή και το εμβληματικό πρόσωπο των Garbage. Με τη μοναδική της χροιά και την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, το συγκρότημα διαμορφώνει μια ταυτότητα που ισορροπεί άψογα ανάμεσα στο alternative rock και την ποπ μελωδικότητα.

Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 1995 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα, χαρίζοντας στο συγκρότημα διεθνή αναγνώριση μέσα από αξεπέραστα τραγούδια όπως τα Stupid Girl, Only Happy When It Rains και Queer. Ακολούθησε το εξίσου επιτυχημένο “Version 2.0” (1998), που απέσπασε υποψηφιότητες για Grammy και καθιέρωσε τους Garbage ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής.

Παρά τις στιλιστικές αλλαγές και τα κατά καιρούς διαλείμματα, η βασική σύνθεση της μπάντας παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Με συνολικά οχτώ στούντιο άλμπουμ και πωλήσεις άνω των 17 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, οι Garbage διατηρούν τον χαρακτηριστικό τους ήχο και παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ονόματα της alternative σκηνής.

Follow Garbage:

Official Website

Facebook

Instagram

YouTube

Spotify

TikTok

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

• Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

• Open-bar

• Ξεχωριστή πύλη εισόδου

• Ιδιωτικό parking

• Ξεχωριστές τουαλέτες

• Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Yungblud

Yungblud: «Το ροκ δεν πέθανε, απλώς οι μπαμπάδες γκρινιάζουν»

Ο Yungblud βάζει στη θέση τους τις νεκρολογίες του ροκ, αποθεώνει Fontaines D.C., Turnstile και...
PVA

Οι PVA κάνουν τον θυμό ρυθμό

Οι PVA επιστρέφουν με ένα νέο κομμάτι γεμάτο βιομηχανικό ρυθμό, ατονική ένταση και μουσική για όταν...

Sleaford Mods & Sue Tompkins: Tο νέο "No Touch" ως στιγμιότυπο αποσύνθεσης

Οι Sleaford Mods επιστρέφουν με νέο single και βάζουν τη Sue Tompkins των Life Without Buildings...

Featured

Billie Holiday

H ζωή της Billie Holiday σε ένα εξαιρετικό κόμικ από τις Εκδόσεις Οξύ

Στο κόμικ "Billie Holiday", οι José Muñoz και Carlos Sampayo αφηγούνται τη ζωή της θρυλικής...
Μικρός μουσικός οδηγός χριστουγεννιάτικων δώρων

Μικρός μουσικός οδηγός χριστουγεννιάτικων δώρων

Ένας χρυσός κανόνας του savoir vivre των δώρων είναι ότι πάντα χαρίζεις ένα δώρο που θα ήθελες και ο...
Brian Eno

Ο Brian Eno δίνει φωνή σε ένα παλαιστινιακό νανούρισμα για τη Γάζα

Ο Brian Eno συμμετέχει στο "Lullaby", ένα παλαιστινιακό νανούρισμα που επιχειρεί να φτάσει στην...

Best of Network