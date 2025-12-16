Έρχονται οι Einstürzende Neubauten το καλοκαίρι στη Μονή Λαζαριστών

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, οι Einstürzende Neubauten, το εμβληματικό συγκρότημα από το Βερολίνο, έρχονται στη Μονή Λαζαριστών για μία σπάνια εμφάνιση που συμπυκνώνει τέσσερις και πλέον δεκαετίες πειραματισμού, αποδόμησης και αναγέννησης - με το RAMPEN – apm: alien pop music να λειτουργεί απλά ως ένα τρέχον σημείο εκκίνησης, όχι ως σύνορο. Αναζητούν και δημιουργούν νέες μορφές. Ήχους που δεν έχουν ακόμη ακουστεί. Λέξεις που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί.



Από την 1η Απριλίου 1980, οι Einstürzende Neubauten κινούνται διαρκώς στα όρια - και συχνά δεν διστάζουν να τα διασχίσουν. Ανάμεσα στο mainstream και την υποκουλτούρα (subculture), στον βιομηχανικό θόρυβο και τη σιωπή, επιμένουν να κάνουν τη σιωπή να μιλήσει και μάλιστα δυνατά – να φωνάξουν ίσως ακόμα και όσα δεν είχαν ποτέ φωνή.



Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά την ίδρυσή τους, οι Einstürzende Neubauten δεν κοιτούν πίσω από νοσταλγία, αλλά επιστρέφουν στις απαρχές τους για να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τον εαυτό τους. Στο 46ο έτος της ύπαρξής του, το βερολινέζικο κουαρτέτο συν δύο επινοεί και γεννά το δικό του είδος: apm – alien pop music.



Το RAMPEN – apm: alien pop music (2024) δεν είναι ένας ακόμη απολογισμός. Είναι το επόμενο βήμα. Μια στιγμή όπου το οικείο εγκαταλείπεται οριστικά και ο δρόμος ανοίγει προς άπειρες δυνατότητες. Εδώ, ο ήχος παύει να είναι υπόθεση· γίνεται πράξη. Οι Neubauten εμφανίζονται στην πιο απρόβλεπτη και ανορθόδοξη εκδοχή τους, κλείνοντας - έστω και καθυστερημένα - τον κύκλο των ηχητικών εικασιών που ξεκίνησαν δεκαετίες πριν. Το anti-pop μεταμορφώνεται σε alien pop. Παράξενο. Ανοίκειο. Ανήκουστο. Πρωτάκουστο.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80, οι Einstürzende Neubauten πειραματίζονται επί σκηνής με τις λεγόμενες "ramps": δημόσιους αυτοσχεδιασμούς ανοιχτής μορφής, με απροσδιόριστη εξέλιξη και ανοιχτή κατάληξη. Στιγμές εκτόξευσης προς το ανεξερεύνητο, όπου η σύνθεση συντελείται μπροστά στο έκπληκτο κοινό.

Οι "ramps" παρουσιάστηκαν στα encore της περιοδείας του 2022 και οι ηχογραφήσεις εκείνων των βραδιών αποτέλεσαν το υλικό βάσης για το παρόν άλμπουμ. Το αποτέλεσμα είναι ποπ μουσική για παράλληλα σύμπαντα. Για ενδιάμεσους κόσμους. Μουσική που κινείται σε μια στυλιστική no man's land ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Μετα-μουσική σ' έναν κόσμο με πολλά μετά.



Η κατάρρευση ως δημιουργία: Einstürzende Neubauten

Το όνομα Einstürzende Neubauten - «καταρρέοντα νεοκτίσματα» - δεν είναι απλώς μια ποιητική εικόνα. Είναι μανιφέστο, είναι η καλλιτεχνική τους στρατηγική και φιλοσοφία. Η κατάρρευση γίνεται μέσο. Το νέο κτίσμα είναι το αποτέλεσμα. Και το κοινό γίνεται μάρτυρας της οικοδόμησης μιας νέας μορφής τέχνης.



Οι Neubauten γεννήθηκαν στην ταραγμένη δεκαετία του 1980 στο Δυτικό Βερολίνο, μια πόλη γεμάτη ερείπια, εγκαταλελειμμένα κτίρια και δημιουργική ένταση. Όταν ένας ολόκληρος κόσμος κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας πίσω του ένα τρομακτικό κενό και εκκωφαντικό σοκ, οι Neubauten βρήκαν την έμπνευσή τους. Δίνουν φωνή σε αυτά τα ερείπια, στα μισογκρεμισμένα κτίρια που στέκουν στο μεταίχμιο ύπαρξης και ανυπαρξίας, και κάνουν τον ήχο των θραυσμάτων, των σπασμένων τζαμιών και των εκρήξεων της κατεδάφισης μουσική. Γκρεμιστές και χτίστες ταυτόχρονα.



Με δικά τους πρωτότυπα υλικά και χειροποίητα αυτοσχέδια όργανα, μεταλλικούς σωλήνες, λαμαρίνες, τρυπάνια, σφυριά, ακόμη και ήχους από καρότσια σούπερ μάρκετ ή παλιές μηχανές αεροπλάνων, οι Neubauten χτίζουν μουσική μέσα από το χάος. Ο θόρυβος μεταμορφώνεται σε γλυπτό και ο ήχος σε αρχιτεκτονική. Η αισθητική τους συνομιλεί με τον ντανταϊσμό, την αντι-τέχνη και την απόρριψη κάθε συμβατικής φόρμας. Κάθε performance είναι μια τελετουργία όπου ήχος, αντικείμενο και χώρος συνυπάρχουν σε μια ζωντανή πράξη αποδόμησης και αναδόμησης.

Ο Blixa Bargeld, ηγέτης και κινητήριος δύναμη του συγκροτήματος, σημειώνει: «Δεν έγινα μουσικός για να προκαλέσω κανέναν και τίποτα. Ούτε για να γίνω σκόπιμα διαφορετικός. Στους Neubauten δεν είχαμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι δεν παίζουμε κάτι ή προτιμάμε κάτι άλλο. Ήταν απλώς έκφραση της πραγματικής μας ζωής».





Με αυτή τη φιλοσοφία, οι Einstürzende Neubauten καθιερώθηκαν ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα συγκροτήματα του πειραματικού ήχου, παντρεύοντας φουτουριστικά στοιχεία με αυτοσχέδιες τεχνικές και επαναπροσδιορίζοντας τον φθαρμένο όρο της «μουσικής». Κάθε τους εμφάνιση υπερβαίνει τη συναυλία· είναι μια πολυαισθητηριακή εμπειρία, όπου ο ήχος αποκτά πλαστικότητα και γίνεται ύλη, η σιωπή αποκτά φωνή και ο χώρος μετατρέπεται σε οργανικό στοιχείο της τέχνης.

Οι Neubauten συνεχίζουν μέχρι σήμερα να «κατασκευάζουν» τη δική τους μουσική - όχι για να μην μοιάσουν με κανέναν, αλλά για να κάνουν το ανήκουστο να ακουστεί. Το έργο τους παραμένει ζωντανό, ανατρεπτικό και επίκαιρο, ένα διαρκές πείραμα πάνω στη σχέση κατάρρευσης και δημιουργίας, όπου ο θόρυβος γίνεται μέσο και το νέο κτίσμα αποτέλεσμα. Στον πυρήνα αυτής της κοσμολογίας βρίσκεται ο Blixa Bargeld (Christian Emmerich, γεν. 1959): τραγουδιστής, κιθαρίστας, performer, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης ήχου. Μια καλλιτεχνική ιδιοφυΐα που κινείται με άνεση ανάμεσα στη μουσική, την ποίηση, το performance και τον κινηματογράφο.



Το 1983, ο Bargeld γίνεται μέλος των Birthday Party μαζί με τον Nick Cave ενώ μετά τη διάλυσή τους συνεχίζει στους Bad Seeds, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σκοτεινής, βιομηχανικής και θεατρικής τους ταυτότητας. Ως καλλιτεχνικός «συνεργός» του Cave, ο Blixa θα συνεχίσει για 20 χρόνια, έως το 2003 παράλληλα με τους Neubauten και θα κερδίσει τον αιώνιο σεβασμό του Αυστραλού καλλιτέχνη. Η σχέση του με τον Nick Cave στάθηκε μια βαθιά καλλιτεχνική συνέργεια, με πολλές εμβληματικές στιγμές τόσο στο στούντιο όσο και στη σκηνή. Παράλληλα, ο Blixa δραστηριοποιείται σε πειραματικά πρότζεκτ όπως το ANBB με τον Alva Noto, καθώς και σε ντανταϊστικές performance-εγκαταστάσεις, όπου ο λόγος και ο ήχος λειτουργούν ως καθαρή χειρονομία. Τελεστικά. Η φωνή του - άλλοτε ψίθυρος, άλλοτε κραυγή, άλλοτε όπλο - διαπερνά τον χώρο σαν άγγιγμα και πυρπόληση μαζί.



Κάθε εμφάνιση των Einstürzende Neubauten υπερβαίνει το καθιερωμένο πρότυπο μιας συνηθισμένης συναυλίας. Πρόκειται για μια πολυαισθητηριακή διαδραστική εμπειρία, όπου ο θεατής δεν παρακολουθεί αμέτοχος, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία γέννησης του ήχου. Πομπός και δέκτης μαζί.

Οι Neubauten έχουν παρουσιάσει το έργο τους σε κορυφαία φεστιβάλ avant-garde και σύγχρονης τέχνης, ενώ η σχέση τους με τον κινηματογράφο και την αρχιτεκτονική - όπως στο Berlin Babylon - αναδεικνύει τον ήχο ως καθολική μορφή τέχνης.



Όπως έχει γραφτεί, ο θόρυβος στα χέρια τους γίνεται γλυπτό και η μουσική αντανάκλαση ενός κόσμου που καταρρέει και ξαναχτίζεται μπροστά μας.

Η Μονή Λαζαριστών δεν αποτελεί απλώς τον χώρο της συναυλίας, αλλά ενεργό συνομιλητή. Συμμετέχει στα δρώμενα και επιδρά στο αποτέλεσμα. Ένα αρχιτεκτονικό περιβάλλον όπου η ιστορία, η υλικότητα και η ακουστική ταυτίζονται με την ενέργεια και ενισχύουν τη φιλοσοφία των Einstürzende Neubauten: ο ήχος ως δομή, το κενό ως ένταση, η κατάρρευση ως δημιουργία. Το Big Bang στη μουσική.

INFO: EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Μονή Λαζαριστών – Θεσσαλονίκη

Μια συναυλία-εμπειρία.

Μια τελετουργία ήχου.

Μία ωδή στην AVANT GARDe.

Ένα «νέο κτίσμα», γεννημένο μέσα από τα συντρίμμια.



