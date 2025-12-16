Ο Bill Callahan επιστρέφει με το "Lonely City"

Ο Bill Callahan κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι "Lonely City", το δεύτερο single από τον επερχόμενο δίσκο του My Days of 58. Το άλμπουμ του ιδρυτή των Smog και καταξιωμένου solo καλλιτέχνη αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου 2026 από τη Drag City Records.

Το music video του "Lonely City" δημιούργησε ο αναγνωρισμένος street photographer Daniel Arnold. Ο Arnold αξιοποίησε υλικό από περισσότερα από 15 χρόνια φωτογραφικής δουλειάς για να αποδώσει οπτικά τον κόσμο του τραγουδιού του Callahan, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη φορά που η φωτογραφία του χρησιμοποιείται σε μουσικό βίντεο, μια επιλογή απόλυτα ταιριαστή με το ύφος του κομματιού.

Στο My Days of 58 συμμετέχει το touring band του Callahan, με τους Matt Kinsey (κιθάρα), Jim White (τύμπανα) και Dustin Laurenzi (σαξόφωνο). Ο δίσκος περιλαμβάνει επίσης συνεισφορές από τους Richard Bowden (fiddle), Pat Thrasher (πιάνο), Chris Vreeland (μπάσο), Mike St. Clair (τρομπόνι), Bill McCullough (pedal steel) και Eve Searls (φωνητικά).

Ο ίδιος ο Bill Callahan λέει για το "Lonely City" στο ΔΤ: «Το "Lonely City" είναι ένα τραγούδι που ήθελα να γράψω εδώ και δεκαετίες. Το κουβαλούσα μέσα μου τόσο καιρό. Συνήθως εστιάζω στη γραφή μου στους ανθρώπους και στο πνεύμα που τους διαπερνά. Οπότε το να γράψω για μπετόν και ατσάλι μου φαινόταν αδιέξοδο — σαν να λέω “θα γράψω τραγούδι για ένα αυτοκίνητο τώρα;”. Αλλά φυσικά, οι πόλεις είναι φτιαγμένες από ανθρώπους, άρα είναι κι αυτές ανθρώπινες. Έχεις σχέση μαζί τους, όπως με φίλους.Θυμώνεις όταν σου κόβουν κλήση για παρκάρισμα, τις αγαπάς όταν σου προσφέρουν ένα ωραίο γεύμα. Το τραγούδι αναγνωρίζει όλα αυτά».