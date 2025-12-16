Απάτες με AI: Πάνω από 4,9 δισ. ευρώ έκλεψαν χάκερς παριστάνοντας διάσημους καλλιτέχνες

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ασφάλειας κοινωνικών δικτύων Spikerz, μόνο μέσα στο 2025 συγκεντρώθηκαν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια (4,9 δισ. ευρώ) από απάτες που βασίστηκαν σε AI impersonations υψηλού προφίλ καλλιτεχνών σε πλατφόρμες όπως το X, το TikTok και το Instagram (αναφέρει το Billboard).

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα social media εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε «σημεία εισόδου υψηλού ρίσκου για απάτες και ζημιά στο brand», καθώς οι απάτες γίνονται ολοένα και δυσκολότερο να εντοπιστούν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Taylor Swift και η Sabrina Carpenter κατατάσσονται ως οι δύο πιο συχνά πλαστογραφημένες καλλιτέχνιδες, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Billie Eilish, BTS, Adele, Ed Sheeran, Lewis Capaldi, BLACKPINK, Ariana Grande και Drake.

Ο σύμβουλος της Spikerz, Scott Cohen, δήλωσε: «Οι κοινωνικές πλατφόρμες έχουν γίνει το σημαντικότερο σημείο σύνδεσης μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού και, συνεπώς, το πιο ευάλωτο. Αν θέλουμε οι καλλιτέχνες να καινοτομούν και να πειραματίζονται, πρέπει να τους προσφέρουμε ψηφιακά περιβάλλοντα όπου δεν θα βρίσκονται διαρκώς υπό επίθεση».

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης: «Όταν οι fans εξαπατώνται από έναν ψεύτικο λογαριασμό και αγοράζουν ανύπαρκτο merchandise, εισιτήρια ή εμπειρίες, ο καλλιτέχνης όχι μόνο χάνει έσοδα, αλλά δέχεται και πλήγμα στη φήμη του, το οποίο υπονομεύει τις μελλοντικές πωλήσεις και την αλληλεπίδραση με το κοινό. Η επακόλουθη ζημιά στο brand μπορεί να μειώσει την αξία χορηγιών, συνεργασιών και σχέσεων με δισκογραφικές εταιρείες».

Η απειλή των απατεώνων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Πέρσι, οι Arctic Monkeys έγιναν στόχος όταν κάποιος προσποιήθηκε τον ατζέντη του συγκροτήματος και εμφανιζόταν να «κλείνει» καλλιτέχνες για μια ανύπαρκτη παγκόσμια περιοδεία το 2025.

Αντίστοιχα, φίλοι των Oasis έπεσαν θύματα απάτης με εισιτήρια όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την επανένωση του συγκροτήματος το 2025, με τους παθόντες να χάνουν κατά μέσο όρο 346 λίρες. Έκθεση της Lloyds Bank ανέφερε ότι το 90% των σχετικών απατών ξεκίνησε από ψεύτικες διαφημίσεις στα social media, με τα άτομα ηλικίας 35–44 ετών να αποτελούν την πιο στοχευμένη ομάδα.

Τέλος, την περσινή χρονιά, η Sophie Ellis-Bextor προειδοποίησε το κοινό της για απάτη μέσω AI, η οποία χρησιμοποιούσε το "Murder On The Dancefloor" για τη δημιουργία ψεύτικης διαφήμισης στα social media.