Πληροφορίες

Απάτες με AI: Πάνω από 4,9 δισ. ευρώ έκλεψαν χάκερς παριστάνοντας διάσημους καλλιτέχνες

Χάκερς φέρεται να εξαπάτησαν μουσικόφιλο κοινό αποσπώντας πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στη χρονιά, προσποιούμενοι την Taylor Swift, τη Sabrina Carpenter και άλλους δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Απάτες με ΑΙ
Avopolis Team

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ασφάλειας κοινωνικών δικτύων Spikerz, μόνο μέσα στο 2025 συγκεντρώθηκαν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια (4,9 δισ. ευρώ) από απάτες που βασίστηκαν σε AI impersonations υψηλού προφίλ καλλιτεχνών σε πλατφόρμες όπως το X, το TikTok και το Instagram (αναφέρει το Billboard).

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα social media εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε «σημεία εισόδου υψηλού ρίσκου για απάτες και ζημιά στο brand», καθώς οι απάτες γίνονται ολοένα και δυσκολότερο να εντοπιστούν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Taylor Swift και η Sabrina Carpenter κατατάσσονται ως οι δύο πιο συχνά πλαστογραφημένες καλλιτέχνιδες, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Billie Eilish, BTS, Adele, Ed Sheeran, Lewis Capaldi, BLACKPINK, Ariana Grande και Drake.

Ο σύμβουλος της Spikerz, Scott Cohen, δήλωσε: «Οι κοινωνικές πλατφόρμες έχουν γίνει το σημαντικότερο σημείο σύνδεσης μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού και, συνεπώς, το πιο ευάλωτο. Αν θέλουμε οι καλλιτέχνες να καινοτομούν και να πειραματίζονται, πρέπει να τους προσφέρουμε ψηφιακά περιβάλλοντα όπου δεν θα βρίσκονται διαρκώς υπό επίθεση».

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης: «Όταν οι fans εξαπατώνται από έναν ψεύτικο λογαριασμό και αγοράζουν ανύπαρκτο merchandise, εισιτήρια ή εμπειρίες, ο καλλιτέχνης όχι μόνο χάνει έσοδα, αλλά δέχεται και πλήγμα στη φήμη του, το οποίο υπονομεύει τις μελλοντικές πωλήσεις και την αλληλεπίδραση με το κοινό. Η επακόλουθη ζημιά στο brand μπορεί να μειώσει την αξία χορηγιών, συνεργασιών και σχέσεων με δισκογραφικές εταιρείες».

Η απειλή των απατεώνων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Πέρσι, οι Arctic Monkeys έγιναν στόχος όταν κάποιος προσποιήθηκε τον ατζέντη του συγκροτήματος και εμφανιζόταν να «κλείνει» καλλιτέχνες για μια ανύπαρκτη παγκόσμια περιοδεία το 2025.

Αντίστοιχα, φίλοι των Oasis έπεσαν θύματα απάτης με εισιτήρια όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την επανένωση του συγκροτήματος το 2025, με τους παθόντες να χάνουν κατά μέσο όρο 346 λίρες. Έκθεση της Lloyds Bank ανέφερε ότι το 90% των σχετικών απατών ξεκίνησε από ψεύτικες διαφημίσεις στα social media, με τα άτομα ηλικίας 35–44 ετών να αποτελούν την πιο στοχευμένη ομάδα.

Τέλος, την περσινή χρονιά, η Sophie Ellis-Bextor προειδοποίησε το κοινό της για απάτη μέσω AI, η οποία χρησιμοποιούσε το "Murder On The Dancefloor" για τη δημιουργία ψεύτικης διαφήμισης στα social media.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Rob Halford

Ο Rob Halford θυμάται το χάος που έφερε ο Ozzy στο στούντιο των Judas Priest

Ο Rob Halford θυμάται την εποχή που ο Ozzy Osbourne επισκέφθηκε τους Judas Priest στο στούντιο και έφερε...
Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου η Αθήνα θα γεμίσει μουσική και μας καλεί σε ένα μεγάλο πάρτι

Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου, η Αθήνα μας καλεί σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι

Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων «χορεύει» η Αθήνα, την παραμονή της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου. Με δέκα...
Einstürzende Neubauten

Έρχονται οι Einstürzende Neubauten το καλοκαίρι στη Μονή Λαζαριστών

Ριζοσπάστες. Δημιουργοί. Πρωτοπόροι. Η απρόβλεπτη και αντισυμβατική διαδρομή τους, τους οδηγεί για μια...

Featured

Brian Eno

Ο Brian Eno δίνει φωνή σε ένα παλαιστινιακό νανούρισμα για τη Γάζα

Ο Brian Eno συμμετέχει στο "Lullaby", ένα παλαιστινιακό νανούρισμα που επιχειρεί να φτάσει στην...

HEALTH - CONFLICT DLC

Οι HEALTH με το νέο τους album με τίτλο "Conflict DLC" εξαπολύουν άλλο ένα δυστοπικό soundtrack.
Eli and The Portraits

Οι Eli and the Portraits μιλούν για το "The Jungle Within", το storytelling και τη σημασία της κοινότητας

Με αφορμή το The Jungle Within, την πρώτη ολοκληρωμένη, crowdfunded δισκογραφική δουλειά των Eli and thePortraits,...

Best of Network