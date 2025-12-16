Τα smartphones χαλάνε το dancefloor;

Περισσότεροι από τους μισούς clubbers πιστεύουν ότι τα smartphones χαλάνε την εμπειρία του dancefloor. Αυτό δείχνει νέα έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία φωτίζει μια αντίφαση που όλοι λίγο-πολύ ζούμε αλλά σπάνια παραδεχόμαστε: δεν αντέχουμε τα κινητά στο club, αλλά δύσκολα τα αφήνουμε στην τσέπη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο σε δείγμα 2.000 ενηλίκων, κατόπιν ανάθεσης της Ray-Ban Meta και με τη διεξαγωγή της Censuswide, αποκαλύπτει ότι πάνω από το 50% όσων πηγαίνουν σε νυχτερινά κλαμπ θεωρούν πως τα κινητά καταστρέφουν το dancefloor. Την ίδια στιγμή, το 55% παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του ενώ χορεύει.

Το 60% δηλώνει ότι βγάζει φωτογραφίες ή βίντεο τον εαυτό του και τους φίλους του, ενώ το 34% χρησιμοποιεί το κινητό για social media ή επικοινωνία. Κι όμως, όταν ερωτώνται τι κάνει πραγματικά ξεχωριστό το dancefloor, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές: για το 47% είναι η ίδια η μουσική, για το 43% το να χορεύεις με φίλους και για το 31% το αίσθημα του να χάνεσαι μέσα στη στιγμή.

Ο βετεράνος DJ της λονδρέζικης clubbing σκηνής Fat Tony σχολίασε πως τα κινητά υπήρξαν «ευλογία και κατάρα» στη διαδρομή του. «Μου αρέσει που μπορώ να καταγράφω τόσες ιδιαίτερες στιγμές, αλλά η υπερβολική χρήση τους έχει σίγουρα χαλάσει το vibe σε πολλά ιστορικά dancefloors», ανέφερε, προσθέτοντας πως «το clubbing έχει να κάνει με την ενέργεια και τη σύνδεση με τη μουσική — και οι οθόνες μας βγάζουν από τη στιγμή».

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος έχει εδώ και χρόνια πειραματιστεί με phone-free βραδιές. Πρόσφατα διοργάνωσε στο Λονδίνο το Club 2.0, στο πλαίσιο του FRAMELESS Lates, όπου τα κινητά έμειναν στις τσέπες και η καταγραφή της βραδιάς έγινε μέσω Ray-Ban Meta γυαλιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Norman Cook (Fatboy Slim), ο οποίος δήλωσε ότι σε κλαμπ του Βερολίνου και της Ίμπιζα όπου απαγορεύονται τα κινητά, «η ατμόσφαιρα είναι ξεκάθαρα καλύτερη». Θυμήθηκε μάλιστα πως «το πάθος για τη μουσική έχει συχνά αντικατασταθεί από το πάθος να φαίνεσαι σε ένα VIP τραπέζι με ένα ακριβό μπουκάλι», τονίζοντας όμως ότι το dancefloor δεν έχει πεθάνει — απλώς χρειάζεται αυτοσυγκράτηση.

Η απαγόρευση κινητών δεν είναι νέα ιδέα. Κλαμπ όπως το Fabric και το Fold στο Λονδίνο την εφαρμόζουν εδώ και χρόνια, ενώ στην Ίμπιζα, το Pikes έκανε τη phone-free πολιτική επτά ημέρες την εβδομάδα, μιλώντας για «ελευθερία όταν όλοι αφήνουν το κινητό στην τσέπη». Αντίστοιχα, το club Amber’s στο Μάντσεστερ γνώρισε φέτος επιτυχία με tech-free βραδιές που, σύμφωνα με τον Guardian, ενθαρρύνουν τη σύνδεση και τη βύθιση στη μουσική, αντί για ένα «disjointed spectator sport».

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν τα smartphones σκοτώνουν το clubbing. Είναι αν μπορούμε, έστω για λίγες ώρες, να θυμηθούμε γιατί μπήκαμε εξαρχής στο σκοτάδι του dancefloor: για τη μουσική, το σώμα, τους άλλους και τη στιγμή. Και να αφήσουμε την οθόνη να περιμένει.