Nine Inch Nails: Ο Trent Reznor επιβεβαιώνει ότι δουλεύουν πάνω σε νέο υλικό

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι Nine Inch Nails βγήκαν από μια περίοδο σχετικής «χειμερίας νάρκης», εγκαινιάζοντας την παγκόσμια περιοδεία Peel It Back στο Δουβλίνο τον Ιούνιο, ενώ τον Σεπτέμβριο παρέδωσαν το soundtrack για το TRON: Ares, την τρίτη ταινία της sci-fi σειράς. Στο άμεσο μέλλον, το συγκρότημα του Trent Reznor έχει προγραμματίσει ακόμη μία περιοδεία στις ΗΠΑ για Φεβρουάριο–Μάρτιο, ενώ οι fans αρχίζουν ήδη να ελπίζουν σε μια συνέχεια του Ghosts VI: Locusts του 2020.

Μετά την ανάδειξη των Nine Inch Nails ως best live act of 2025 από το Consequence, ο Trent Reznor έδωσε στο site μια σύντομη αλλά ουσιαστική ενημέρωση για τις νέες studio sessions που έχει ξεκινήσει μαζί με τον Atticus Ross.

«Δουλεύουμε πάνω σε νέο υλικό και είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό», επιβεβαίωσε ο 60χρονος μουσικός. «Δίνουμε προτεραιότητα στους Nine Inch Nails, αντί να δεχόμαστε ό,τι προκύπτει από άλλες δουλειές. Πέρα από αυτό δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά η διαφορά σε σχέση με έναν χρόνο πριν είναι ότι τώρα το φιτίλι έχει ανάψει και η επιθυμία υπάρχει».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Reznor είχε εξηγήσει ότι η ενασχόλησή του με κινηματογραφικά soundtracks μαζί με τον Ross «του έδωσε έναν τρόπο να νιώθει ζωντανός και δημιουργικά προκλημένος», σε μια περίοδο που ένιωθε κουρασμένος από τη μουσική βιομηχανία.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια είμαι κάπως απογοητευμένος από την pop μουσική», παραδέχτηκε. «Όσο μεγαλώνω, κάποια πράγματα μου φαίνονται λιγότερο relatable. Η βιομηχανία είναι χάλια. Ο τρόπος που καταναλώνεται η μουσική δεν είναι πια τόσο εμπνευστικός· έχει περιθωριοποιηθεί με πολλούς τρόπους».

«Παίρνουμε όλη αυτή την έμπνευση που συγκεντρώσαμε και τη διοχετεύουμε σε ένα νέο project των Nine Inch Nails, στο οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή», καταλήγει. «Είμαστε έτοιμοι να ξαναπάρουμε το τιμόνι».