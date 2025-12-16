Σοκ στο Χόλιγουντ για τη δολοφονία του Rob Reiner – Αντιδράσεις από McCartney και Jack White

Φόρο τιμής στον Rob Reiner, τον σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες την Κυριακή, και στη σύζυγό του, τη ηθοποιό και φωτογράφο Michele Reiner, απέτισαν δύο μέλη του καστ των ταινιών Spinal Tap.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Harry Shearer —που ενσάρκωσε τον μπασίστα Derek Smalls στις ταινίες— έγραψε: «Ο Rob ήταν φίλος και συνεργάτης για μεγάλο μέρος της ζωής μου. Ήταν αστείος, έξυπνος, ένας πραγματικός mensch. Όταν ερχόταν να δει την κωμική παράσταση στην οποία συμμετείχα και αργότερα τη μουσική κωμωδία που είχα συν-γράψει, το γέλιο του ήταν εκρηκτικό και ακουγόταν σε ολόκληρο το τετράγωνο. Ήταν σπουδαίος συνεργάτης και όταν οι τέσσερις μας προτείναμε ιδέες για τις ταινίες, εκείνος ήταν που τις έγραφε σε καρτέλες 3x5 και τις οργάνωνε σε μια ταινία. Και η Michele ήταν πολύ καλή φίλη της γυναίκας μου, της Judith. Αυτό είναι ανείπωτο, υλικό αρχαίας ελληνικής τραγωδίας».

Παράλληλα, η ηθοποιός Jamie Lee Curtis, σύζυγος του Christopher Guest, ο οποίος υποδύεται τον κιθαρίστα των Spinal Tap, Nigel Tufnel, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του ζευγαριού για την είδηση. «Ο Christopher κι εγώ είμαστε μουδιασμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι από τους βίαιους, τραγικούς θανάτους των αγαπημένων μας φίλων Rob και Michele Singer Reiner», έγραψε. «Η μόνη μας έγνοια αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά τους και οι άμεσες οικογένειές τους και θα προσφέρουμε κάθε δυνατή στήριξη για να τους βοηθήσουμε».

«Θα υπάρξει χρόνος αργότερα να μιλήσουμε για τις δημιουργικές ζωές που μοιραστήκαμε και για τον μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο που είχαν και οι δύο στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, στην προσχολική εκπαίδευση, στον αγώνα για τον γάμο ομοφύλων και στη διεθνή τους μέριμνα για έναν κόσμο σε κρίση. Χάσαμε σπουδαίους φίλους. Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να πενθήσουμε».

Ο Paul McCartney, ο οποίος εμφανίζεται στη φετινή ταινία Spinal Tap II: The End Continues, δημοσίευσε επίσης στο Instagram μια φωτογραφία του ίδιου με τον Reiner από τα γυρίσματα.

«Τι τραγωδία είναι ο θάνατος του Rob Reiner και της συζύγου του Michele», έγραψε. «Είναι σοκαριστικό από πολλές απόψεις, αλλά για μένα ιδιαίτερα, γιατί τον τελευταίο χρόνο συνεργαζόμουν μαζί του. Με σκηνοθέτησε στο Spinal Tap II: The End Continues. Ήταν ένας τόσο θετικός, αξιαγάπητος άνθρωπος. Η ζωή μπορεί να είναι τόσο άδικη και αυτή η τραγωδία το αποδεικνύει. Ο πατέρας του, Carl Reiner, υπήρξε ένας σπουδαίος χιουμορίστας πριν από εκείνον και ο Rob ακολούθησε τα βήματά του, κάνοντας εξαιρετική δουλειά και δημιουργώντας πολλές μεγάλες ταινίες. Θα έχω πάντα όμορφες αναμνήσεις από τον Rob και η σκέψη ότι εκείνος και η σύζυγός του δεν θα βρίσκονται πια μαζί μας σε αυτόν τον κόσμο είναι σπαρακτική».

Την ίδια στιγμή, ο Jack White επιτέθηκε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, μετά από ανάρτησή του στο Truth Social που προκάλεσε ευρεία κατακραυγή, στην οποία ισχυριζόταν ότι ο Reiner έπασχε από μια «ανίατη πάθηση με μια νοητικά παραλυτική ασθένεια γνωστή ως Trump Derangement Syndrome», καθώς και από «προφανή παράνοια».

«Trump, είσαι αηδιαστικός, χυδαίος, εγωμανής, loser, παιδί», έγραψε ο White. «Ούτε εκείνος ούτε κανένας από τους υποστηρικτές του μπορεί να υπερασπιστεί αυτή τη χοντροκομμένη, φρικτή προσβολή προς έναν όμορφο καλλιτέχνη που πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο. Το να χρησιμοποιείς τον τραγικό θάνατο κάποιου για να προωθήσεις τη ματαιοδοξία σου και τη φασιστική, αυταρχική ατζέντα σου είναι ένα διεφθαρμένο και ναρκισσιστικό αμάρτημα. Ντροπή σου, Trump, και ντροπή σε όποιον σε υπερασπίζεται. Ο Θεός να σε ευλογεί, Rob Reiner, και σε ευχαριστούμε για όσα έδωσες στον κόσμο. Δεν σε γνώρισα ποτέ, κι όμως στέκομαι στο πλευρό σου».

Ο Nick Reiner, 32 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα και της μητέρας του και κρατείται στη φυλακή στο Λος Άντζελες.